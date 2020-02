OTSEPILT JA BLOGI | Riigikogu menetleb apteegirerformi tagasilükkamist

Sotside eelnõud, mis ühel juhul lubaks teatud juhtudel haiglatel minna mööda ravimite hulgimüüjatest ja osta vähe saadaolevaid ravimeid otse pakkujatelt ning teisel juhul lubaks apteegireformi üleminekuperioodi pikendamist etapiviisilisel, on päevakorras homme.

Eelmisel nädalal võttis sotsiaalkomisjon vastu otsuse nimelt EKRE eelnõu esimene lugemine lõpetada ja sotside eelnõud esimesel lugemisel tagasi lükata.

Istung algab kell 10.

Apteegireformi tagasilükkamise eelnõu esimene lugemine

Riigikogu istungit on juhatamas riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder

Mõne minuti pärast algabki

Apteekrid paluvad apteegireformi tühistava seaduseelnõu tagasi lükata Eesti Apteekrite Liit ja Eesti Proviisorite Koda saatsid Riigikogu liikmetele ühispöördumise, milles paluvad tagasi lükata täna parlamendi täiskogu ette jõudva ja apteegireformi tühistava ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu. „Seaduseelnõu tagasilükkamine juba esimesel lugemisel annaks apteekritele kindluse reformi õnnestumiseks vajalike investeeringute tegemisel. On üldse väga kahetsusväärne, et vaid kuu aega enne apteegireformi lõppu arutatakse jälle selle tühistamist,“ ütles Eesti Apteekrite Liidu peaproviisor Kaidi Sarv. „Apteegireform on kõikidele osapooltele olnud teada juba viimased viis aastat. Selle tühistamine või tundmatuseni muutmine viimasel hetkel paneks kahtluse alla juba riigi otsuste järjepidevuse ja usaldusväärsuse.“ Eesti Proviisorite Koja juhatuse esimehe Karin Alamaa-Aasa sõnul on apteekrid oodanud Riigikogu selgesõnalist kinnitust apteegireformi jätkumise kohta juba alates septembrikuust, kui hakati arutama reformi muutmist. „Riigikogu otsustas 17. detsembril toetada apteegireformi jätkumist, sest selle muutmiseks lõpusirgel puudub igasugune selgepiiriline vajadus. Samas näeme nüüd vaid kuu aega enne reformi lõplikku jõustumist taaskord menetluses apteegireformi tühistavat eelnõud,“ ütles Karin Alamaa-Aas. „Apteekrid vajavad hetkel vaid töörahu ja kindlustunnet. Eestis tegutseb juba praegu apteegireformi tulemusel üle 200 proviisorosalusega apteegi, kaks suurt apteegiketti on avalikult teatanud reformiga kaasatulemisest ja ülejäänud nõuetele mittevastavad apteegid teevad ettevalmistusi proviisorapteekide süsteemile üleminekuks.“

Apteegireformi puudutavaid eelnõusid on nüüd natuke rohkem kui kuu enne seaduse rakendumist jäänud alles kolm. Täna ongi riigikogu päevakorras EKRE eelnõu esimene lugemine ettepanekuga see lõpetada. Sotside kahe eelnõu puhul tehti ettepanek need riigikogus tagasi lükata ja need on päevakorras homme. Sotside üks eelnõu näeb ette, et haiglad saaksid teatud juhtudel vähe saadaolevaid ravimeid osta otse tootjalt. Sotside teine eelnõu näeb ette apteegireformi üleminekuperioodi pikendamise etapiviisiliselt, mis tähendaks, et teatud juhtudel saab omandinõudes teatud ajani mööndusi teha. EKRE ja Jaanus Karilaiu eelnõu näeb ette omandipiirangu tühistamise ja lisaks veel selle, et apteegipidajad saaksid ravimeid osta otse tootjatelt. Näiliselt tähendaks see apteegipidajatele suuremat vabadust, aga tegelikkuses jääksid apteegid siiski suuresti hulgimüüjate omaks ja erilisi muudatusi see varasema praktikaga ei tooks.