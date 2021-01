OTSEPILT- ja BLOGI | Riigikogu infotunnis usutletakse uut peaministrit

Infotunnis osalevad peaminister Kaja Kallas, riigihalduse minister Jaak Aab ning tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Tanel Kiik: julgen öelda, et 99% on õigesti käitunud, need on olnud üksikud kõrvalekalded. Loodan, et see ei heida halba varju kogu tervisehoiusüsteemile.

Rene Kokk: kas see oli üksikjuhus või on veel kuskil olnud probleeme? Tanel Kiik: neid juhtumeid on olnud veel, kus on tekkinud küsimusi vaktsineeritavate ringiga.

Rene Kokk: miks Valga haiglas nii valesti läks?Tanel Kiik: seal läks valesti see, et ei mõistetud antud juhiseid ja olukorra tõsidust. COVID-19 vaktsiinid on täna maailmas defitsiit ning mitte kellelgi pole õigust seda saajate nimekirja ümber korraldama hakata. Valga haigla nõukogu otsus juht tagasi kutsuda, oli ainuõige.

Siim Pohlak: kõige suurem probleem on Rail Balticu raudtee. Kõigile Eesti inimestele oleks parem, kui see projekt ära jääks. Kas me peame ikkagi sellega Eesti rahvast üle sõitma? Jaak Aab: ega Rail Baltic pole ainus arendus, millega seda seadust kasutatakse. Täpselt sama seadust kasutatakse näiteks siis, kui ehitame neljarealisi maanteid. Ka eelmise valitsuse - milles osales ka EKRE - koalitsioonilepingus oli kirjas, et Rail Baltic ehitatakse. Tegelikul otsustati see juba ammu ära.

Andres Metsoaja küsimus riigihaldusminister Jaak Aabile seoses Rail Balticuga: kes vastutab täna selle eest, et lisaks maa omandamisele saaks koheselt vastused kõrvalnõuete küsimused? Aab: Rail Balticu puhul on menetleja ja teatud piirides vastutaja Transpordiamet.

Martin Helme: kas on ettekujutus, millised parameetrid on MTÜ-de kontrollimiseks ja miks ainult nemad? Kas ei peaks näiteks Ekspress Gruppi kontrollima, sest nemad mõjutavad poliitikat? Mis on mõõdupuu? Kogu selle idee taga näib olema Eesti ainsat kodanikuühingut -- SAPTK -- kontrollile allutamine. Kaja Kallas: endise rahandusministrina sa teada, et kodanikeühingute taga on tavaliselt mõni äriettevõte. Kui avalikkus teaks, kust neile raha tuleb, siis oskaks hinnata, kelle huve nad esindavad. Kui seal taga on kodanikud, siis on kõik hästi. Protsessid peaksid olema legitiimsed ja läbipaistvad.

Indrek Saar toetab ERJK tugevdamise ideed ning uurib, kas erakondade kampaania mahtu peaks piirama. Kaja Kallas: probleem on, et ERJK pole täna võimeline neid kulusid kontrollima, sest neil pole vastavaid hoobasid. Piiranguid ma ei toeta, sest siis leiatakse viis sellest ümber hiilida. Nagu näiteks oli K-kohukesega.

Indrek Saar: koalitsioonileppes on mõned asjad, mida korruptsiooni vastu plaanitakse teha, aga mida plaanite teha selleks, et surve poliitiliseks korruptsiooniks oleks väiksem, n-ö juurpõhjuse kõrvaldamiseks? Kaja Kallas: surve poliitiliseks korruptsiooniks on olnud probleemiks. Üks lahendus -- ma ei ütle, et seda pakun, sest meie riigieelarve ei kannata seda välja -- teiste riikide näitel on, et erakonnad saavad rahastust ainult riigieelarvest. Üks mõte on ERJK-l oleks pädevus lisaks erakondade tuludele kontrollida ka nende kulusid.

Riho Breivel: kuidas te olete isiklikult valmis võitlema uue rahvusooperi hoone eest? Kaja Kallas: ma saadaksin vale signaali, kui ütleksin, et üks kultuuriobjekt on olulisem kui teine. Seda teemat arutab riigikogu kultuurikomisjon. Mul on omas eelistused, kuid minu isiklik eelistus ei oma tähtsust, sest meil on demokraatlik õigusriik.

Helle-Moonika Helme: te ei suutnud eelmine kord defineerida, kes on Eesti rahvas, vaid rääksite kodanikest ja patriootidest. Põhiseadus sätestab eesti keele ja kultuuri säilimise üle aegade. Kas Eesti peaks olema eelkõige eestlaste kodu ja alles seejärel kõigile teistele. Kallas: eesti keele ja kultuuri säilimine on sellele valitsusele prioriteet, nagu ka kõigile eelnevatele. Arvan, et on võimalik kasvatada riiki, rahvast seeläbi, et on inimesi, kes soovivad olla selle ühiskonna osa ja teevad ära vajalikud eksamid. Mulle ei meeldi see teie lahterdamine, on õiged ja valed inimesed. Meid on 1,3 miljonit ja peame kokku hoidma. Saame seda teha siis, kui kaasame kõiki inimesi, kes siin elavad ja tahavad kodanikud olla.

Helle-Moonika Helme küsimus peaministrile: kas te mõistate rahvusooperile uue maja ehitamise rahvuslikku olulisust ja kinnitate, et uus maja tuleb? Kallas: olen nõus, et rahvusooper ja selle uus hoone on Eesti kultuuri seisukohast oluline. Kultuurikomisjon määrab, et millised on need riiklikult olulised objektid, millega edasi minnakse. Kui see otsus on tehtud, saab valitsus riigieelarve strateegia puhul arvestada sellega.

Algab iganädalane infotund, millel osalemise registreeris 36 saadikut.