OTSEPILT ja BLOGI| Riigikogu infotunnis selgitavad Ratas ja selgitavad kriisist väljumist ja koroonaviiruse leviku piiramist

Jüri Ratas vastab küsimustele prioriteetsusastmete, majandusmeetmete ja kriisist väljumise investeeringute, eriolukorra juhtimise, valitsuse otsuste ja rahvusvaheliste ühenduste ning tervishoiu olukorra kohta.

Tanel Kiik vastab küsimustele COVID-19 viiruse leviku ja Saaremaal leviku piiramise, mittetulundusühingute rahastamise, põhjendamatult kõrgete ravimihindade, omastehoolduse ning sünnitusabi kohta eriolukorra ajal. Minister vastab samuti küsimustele viipekeele tõlkide vajaduste uuringu ning mittetulundussektori jätkusuutliku rahastamise kohta.

Raiv Aegile pole enne istungi algust küsimusi planeeritud.

Riigikogu infotund 22.04

Infotund on alanud. Henn Põlluaas juhatab seda. Kohalolekukontrollist selgus, et kohal on parasjagu ainult 17 Riigikogu liiget.

Päevakorra kohaselt peaks esimene küsimus tulema Urve Tiiduselt Jüri Ratasele ja teemaks on prioriteetsusastmed.

Juba kutsutaksegi riigikogu liikmeid saali

Kaks minutit infotunni alguseni

