OTSEPILT ja BLOGI | Riigikogu infotunnis on kõne all EKRE retoorika, Eesti maine ja siseministri usaldusväärsus

Urmas Reinsalu vastas, et otsust muuta Eesti saatkonna asukohta Iisraelis ei ole, ega ole ka kavas sellist otsust langetada.

Jevgeni Ossinovski küsis seepeale Mart Helme kohta, kes ütles hiljuti, et Eesti peaks viima oma Iisraeli saatkonna Jeruusalemma, kui EKRE saab peaministri koha. Ta tahtis teada, milline on praeguse valitsuse positsioon selles küsimuses ja ka Reinsalu enda eelistus.

Urmas Reinsalu ütles seepeale, et ränderaamistiku suhtes peab Eesti lähtuma oma konservatiivsest migratsioonipoliitikast ja ränderaamistikust distantseeruma. Eesti esindaja Euroopa Liidu ühist positsiooni tema sõnul ei toeta.

Jevgeni Ossinovski soovis välisminister Urmas Reinsalult teada, kas on teele pandud kiri, et Eesti taganeb ÜRO ränderaamistikust nagu Reinsalu varasemalt lubas ja kui ei ole, siis millal see kiri teele läheb. Ta küsis ka, et ega see polnud Reinsalu poolne valimiseelne hüsteeria üleskütmine.

Jüri Ratas vastas, et tuleb astuda samme seismaks vastu rahapesule ja hoida ära nende juhtumite kordumise. Valitsus kindlasti lähtub eelarvenõukogu soovitustest, kinnitas ta. Säästmise osas tuleb vaadata, milline on konjunktuur ja kui see soosib säästude kogumist tuleb seda teha.

Maris Lauri küsis eelarvenõukogu hinnangu kohta, mis oli väga kriitiline ja ka Eesti Pank andis soovituse säästa ning tahtis teada, kas Ratase valitsus kavatseb neid soovitusi kuulda võtta.

Jüri Ratas vastas sellele, et ka head uudised on vaja Eesti ühiskonnas välja öelda. Valitsus pole tema sõnul kuidagi otsustanud ERR-i või selle osade erastamist. Kui võtta mingi investeering ära ja sellega katta palgatõusu, siis seda ei saa õigeks pidada. Eurorahade kohta ütles Ratas, et tuleb pingutada selle nimel, et eurorahad saaks võimalikult kiiresti võtta kasutusele perioodi alguses.

Jürgen Ligi juhtis tähelepanu, et Ratase vastus ei puudutanud absoluutselt küsimust. Tema nimelt soovis teada, millised on need trikid, kuidas raha riigieelarvesse saada. On juttu olnud, et raha saab Eleringilt või Eesti Rahvusringhäälingu erastamisest. Ta tahtis ka teada, kuidas on kavas vähendada sõltuvust eurorahadest, nagu on välja hõigatud.

Peaminister Jüri Ratas vastas, et positiivne uudis on Eesti saamine ÜRO julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks ja teine positiivne uudis see, et eesti riigireiting kinnitati jätkuvalt kõrgel tasemel. Kolmas hea uudis aga olevat see, et eelmisel aastal ümbrikupalga maksmine vähenes, mis tähendab, et uus tulumaksusüsteem ei toonud kaasa maksudest kõrvalehoidmist. Ratase sõnul ei saa vahetada riigieelarves investeeringuid ja töötasusid.

Jürgen Ligi soovis peaministrilt teada, kui palju on innovaatilis mõtteid eelarve täitmiseks, millest on rääkinud EKRE ministrid Mart ja Martin Helme.