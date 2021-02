OTSEPILT- ja BLOGI | Riigikogu infotunnis Kallas, Kruuse, Aas: kuidas vaktsineerimine edeneb ja millal keelustatakse karusloomafarmid?

Kallas vastab küsimustele tervisekriisi, eelarve, Eesti välispoliitika, sidusa ühiskonna ja praeguse valitsuse mainekujunduse, õigusriigi, haridustöötajate vaktsineerimise, meedias välja öeldu, piirkondade tervisekriisi, vaktsineerimise, tervisekriisis inimese kohtlemise ning tervisekriisi lahendamise kohta.

Kruuse vastab küsimustele 12 miljoni euro suuruse erakorralise toetuse kasutamise ning karusloomafarmide keelustamise ajakava kohta.

Aas vastab küsimustele erasektori ja riigi koostöö ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti menetluse kohta Reidi tee ehituse osas.

Martin Helme: kas te plaanite makse tõstma hakata?Kallas: me räägime sellest, et eelarve on väga halvas seisus. Näiteks 2022-2024. aastatekson sisse kirjutatud mitmesaja miljoni suurune miinus.

Sibul: millal on revisjoni aeg?Aas: valitsuse tööplaan on koostamisel. Ma ei tahaks ette kiirustada. Operaili puhul kinnitan, et tõenäoliselt järgmine kuu arutame seda valitsuses.

Priit Sibul: mida koalitsiooni läbirääkimistel erasektori ja riigi koostööst räägiti? Milliseid ettevõtteid on plaanis võõrandada? Taavi Aas: Eelmine valitsus otsustas kolme ettevõtte börsile viimise. Üks saigi erastatud ja see oli riigile väga kasulik. Koalitsioonikõnelustel leppisime kokku, et vaatame tervikpaketti, teeme otsused pärast revisjoni. Ma ei näe ühtegi põhjust, miks ei saa edasi liikuda nende ettevõtetega, milles eelmine valitsus kokku leppis.

Siim Pohlak uurib n-ö eliitvaktsineerimiste kohta: kas teile teadaolevalt on vaktsineeritud veel mõni kantsler, mõni minister või koguni president?Kallas: kõik ministeeriumid pidid tegema kaardistuse, kes on neil esiliinil. See kaardistus on tehtud 22. jaanuari seisuga. Oluline on, et kõik oleks kaardistatud ja põhjendatud, miks inimene on vaktsineeritud. Ma ei tea, et president oleks vaktsineeritud. See on ka küsimus komisjonile, kas meil on ka strateegiline eesliin ja ülevaade inimestest, kes kindlasti peaksid olema vaktsineeritud. Näiteks kaitseväe juht.

Kallas: eesmärk on võimalikult kiiresti inimesed ära vaktsineerida.

Saar: oled varem ise väga selget plaani küsinud. Selles kontekstis, kus mitte midagi ei ole läinud paremaks, millal ja kuidas me jõuame selleni, et ühiskond sellest aru saab? Muuhulgas on selgusetu vaktsineerimisplaan. Kallas: vaatame lühikest perspektiivi, kuid iga kahe nädala järel vaatame pikemas lõikes plaani. Praegu sihime, et saada nakatumist 500 peale, kuid me ei liigu selles suunas. Vaktsineerimise osas on juhtkomisjon, kes selle plaaniga pidevalt töötavad. Me püüaks vältida poliitiliste viroloogide ja immunoloogi teket.

Indrek Saare küsimus peaministrile: paraku viimase nädala reoveeseire uuring näitab, et olukord võib veel halveneda. Kuidas, millal ja millisel kujul peaks valmima see plaan, kuidas Eesti COVID-10 tervisekriisist väljub? Kaja Kallas: inimeste ohutaju on läinud alla, see on halb, sest inimesed ei käitu vastutustundlikult. Me arutame tervisekriisi valitsuses iga nädal teisipäeviti ja neljapäeval. Maailma praktika näitav, et piirangud mõjuvad, kui kõik kinni panna. Täielikul piiramisel on ka teine pool, näiteks töökaotus. See aitab numbrid alla viia ajutiselt. Sõnum on kõikidele: selleks, et saaksime numbreid kontrolli alla, peavad inimesed rohkem kinni pidama nendest piirangutest. Ometi on see ainus viis, kuidas saame need näitajad alla.

Infotunnis osalevad peaminister Kaja Kallas, maaeluminister Urmas Kruuse ning majandus- ja taristuminister Taavi Aas (veebikõne).