OTSEPILT JA -BLOGI | Riigikogu infotunnis annavad aru Ratas, Martin Helme ja Reinsalu

Riigikogu liikmete küsimustele vastab täna parlamendi infotunnis lisaks Ratasele ja Helmele ka välisminister Urmas Reinsalu.

Ühe teravama teemana on riigikogus päevakorras USA advokaadi Louis Freeh' palkamine, mille tagamaade kohta plaanitakse küsida nii Helmelt kui ka Rataselt. Reformierakonna juht Kaja Kallas ütles nädala alguses Delfile, et erakonnal on materjal koos Helme umbusaldamiseks. Kas umbusaldus läheb käiku sõltub sellest, milliseid vastuseid annavad Helme ja Ratas täna saadikute küsimustele.

Samuti tuleb ministritel täna riigikogus aru anda laenuraha kasutamise, koostöölepingu, riigiametite usaldusväärsuse, põllumajanduses tekitatud kahjude, välisministeeriumi soovituste jm osas.

RIIGIKOGU INFOTUND

Ratas vastas Saare küsimusele, et leping Freeh'ga lõpetatakse siis, kui seda enam ei täideta ning see võib olla mõlemapoolne. Huvide konflikti saab Ratase sõnul hinnata lähtuvalt sellest, mida on Freeh' büroo kinnitanud ja mida ütleb rahandusminister.

Saar nentis, et Ratas ei vastanud tema küsimusele ja päris, mida arvab peaminister sellest, et Helme ei ilmunud riigikogu komisjonide ette Freeh' palkamise tagamaadest rääkima. "Kuidas ja millal kavatsete panna oma ministri täitma seadust ja vastama riigikogu küsimustele?," küsis Saar.

Ratas alustab sellega, et rahapesu teema osas peab Eestis alati valitsema nulltolerats, sellega on vaja tegeleda. Ta märkis, et valitsuskoalitsioon otsustas märtsis lepingu projekti heaks kiita, aga siis ei olnud teada, kellega leping sõlmitakse, vaid see otsus jäi rahandusministeeriumile. Õigusabilepingu maksumususe osas ütles Ratas, et see on selliste teenuste puhul tavapärane.

Esimesena küsitakse USA advokaadi Louis Freeh'ga sõlmitud õigusabilepingu kohta, mille maksumus on kolm miljonit dollarit. SDE esimees Indrek Saar tegi otsa lahti ja küsib Rataselt, miks sai leping sõlmitud advokaadibürooga, kellel on huvide konflikt ja millal on kavas see lõpetada.

Opositsioonil on kavas rahandusministrit umbusaldada. Helme ja Ratase tänastest vastustest aga sõltub, kas plaaniga minnakse edasi või mitte. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/erisaade-kaja-kallas-materjal-martin-helme-umbusaldamiseks-on-koos?id=91036195

Tänane riigikogu infotund algab kell 12.