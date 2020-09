OTSEPILT JA -BLOGI | Riigikogu infotunnis annavad aru Ratas, Martin Helme ja Reinsalu

Riigikogu liikmete küsimustele vastab täna parlamendi infotunnis lisaks Ratasele ja Helmele ka välisminister Urmas Reinsalu.

Ühe teravama teemana on riigikogus päevakorras USA advokaadi Louis Freeh' palkamine, mille tagamaade kohta plaanitakse küsida nii Helmelt kui ka Rataselt. Reformierakonna juht Kaja Kallas ütles nädala alguses Delfile, et erakonnal on materjal koos Helme umbusaldamiseks. Kas umbusaldus läheb käiku sõltub sellest, milliseid vastuseid annavad Helme ja Ratas täna saadikute küsimustele.

Samuti tuleb ministritel täna riigikogus aru anda laenuraha kasutamise, koostöölepingu, riigiametite usaldusväärsuse, põllumajanduses tekitatud kahjude, välisministeeriumi soovituste jm osas.

RIIGIKOGU INFOTUND

Jaak Juske (SDE): kas te valitsusjuhina olete veendunud, et Helme on Freeh'ga lepingu sõlmimise osas käitunud õigesti? Kas usaldadate teda täielikult? Ratas: ta on sõlminud kindlasti selles raamistikus lepingu, mis oli kabinetis arutlusel. Kellega leping sõlmiti, see on rahandusministeeriumi pädevuses. Vastuseks küsimusele, kas usaldan oma valitsuse liikmeid, siis jah, usaldan.

Jürgen Ligi küsis Reinsalult, kas on õige praegu tagantjärgi ette heita tegematajätmisi neile, kes 2014. aastal rahapesu vastase võitluse eest vastutasid. Reinsalu ütles, et saab leppida ainult tõega ja tuleb olla erakondade kemplusest üle: "See on meie ühine asi ja peame leidma lahendused." Ta märkis, et praegu ei keskenduta enam päris probleemile, mis on rahapesu, vaid probleem on saanud rahapesu uurijast.

Keit Pentus-Rosimannus küsis välisministrilt, kas Freeh' bürool on riigisaladuse luba ja kas ta on valmis avalikustama välisministeeriumi büroo kohta antud taustauuringu. Reinsalu vastas, et riigisaladuse luba kellelegi Freeh' büroost antud ei ole. Välisministeeriumi memo osas ütles ta, et sisuliselt on parlamendi saadikud seda piisavalt avalikult tsiteerinud ja eraldi seda avaldades sealt faktilist lisateavet saada ei ole.

Urmas Kruuse Reformierakonnast ütles Helmele, et tal on võimalus komisjone ignoreerida tänu sellele, et Ratas ei kutsu teda korrale. Freeh'ga sõlmitud lepingu kohta küsis Kruuse: miks te mängite tulega? Helme vastas, et Freeh' huvide konflikt on pöörane vale, sest tegu pole sama asjaga ja samade pooltega. Praegu räägitakse tema sõnul mitme aasta tagustest seostest Venemaaga, mida enam ei ole. Komisjonide ette ilmumata jätmise osas rõhutas ta jälle, et pole seda teinud.

Turmtule all on nüüd Martin Helme. Riina Sikkut küsis talt, miks on ta Freeh' palkamise osas avalikult nii salalik ja kidakeelne on olnud, tehes isetegevust, jättes tulemata komisjonide ette, ignoreerides ajakirjanikke. Helme alustas sellest, et komisjonide ette pole ta tulemata jätnud ja valeks nimetas ta ka seda, et ta on oma tegevust Freeh' palkamisel valitsuse, riigikogu ja avalikkuse eest varjanud. "See on jõhker laimamine," ütles ta. Helme jätkas, et on selge, et opositsioonile ei meeldi praeguse valitsuse tegevus, sest varasemalt pole neil võimul olles õnnestunud rahapesu vastases võitluses midagi ära teha.

Järgmisena jätkab Jevgeni Ossinovski samal teemal. Ta tõi välja, et Eesti ametkonnad kahtlustasid, et kõigil rahandusministeeriumi väljakäidud büroodel on huvide konflikti oht. Kaks taandasid end ise, kuid Freeh' büroo eitas huvide konflikti ja esitas siiski pakkumise. "Kas see on kõige loogilisem järeldus, et neil siis huvide konflikti pole?", küsis Ossinovski. Ratas vastas, et neid tuli uskuda selleks, et leping sõlmida. Ta märkis, et tema seda lepingut ei sõlminud, vaid see oli rahandusministeeriumi otsus.

Kallas küsis edasi, et kas Ratas võiks tegudes näidata, et ta usaldab Eesti ametkondi rohkem kui suvalist USA bürood. Ratas rõhutas taas, et Freeh' büroo kinnitas, et neil ei ole huvide konflikti, kuid nendega sõlmitud leping saab lõpetatud siis, kui seda ei täideta.

Reformierakonna juht Kaja Kallas küsis Rataselt, miks ta ei usalda Eesti ametiasutusi, vaid USA advokaadibürood. Ratas kinnitas, et usaldab Eesti ametiasutusi ja valikul lähtuti sellest, et ametite soovitatud kaks bürood ütlesid ise, et neil on huvide konflikt.

Reformierakonna saadik Jürgen Ligi uuris peaministrilt, kas ta on lugenud, mida kirjutasid välisministeerium, välisluureamet ja USA senati välisluure raport selle kohta, et Freeh' on teinud koostööd Kremliga. Teile pole teema üldse kohale jõudnud ja tundub, et pole ka huvi, sõnas Ligi. Ratas vastas, et USA senati luureraportist ei leia kinnitust väitele, et Freeh'l oleks praegu Eesti esindamisel huvide konflikti, kuigi varasemalt on tal olnud sidemeid Venemaaga. Peaminister kinnitas, et on tutvunud ka välisministeeriumi ja välisluureameti hinnangutega, kuid nende väited on osati vastukäivad.

Saar nentis, et Ratas ei vastanud tema küsimusele ja päris, mida arvab peaminister sellest, et Helme ei ilmunud riigikogu komisjonide ette Freeh' palkamise tagamaadest rääkima. "Kuidas ja millal kavatsete panna oma ministri täitma seadust ja vastama riigikogu küsimustele?," küsis Saar. Ratas vastas, et leping Freeh'ga lõpetatakse siis, kui seda enam ei täideta ning see võib olla mõlemapoolne. Huvide konflikti saab Ratase sõnul hinnata lähtuvalt sellest, mida on Freeh' büroo kinnitanud ja mida ütleb rahandusminister.

Ratas alustab sellega, et rahapesu teema osas peab Eestis alati valitsema nulltolerats, sellega on vaja tegeleda. Ta märkis, et valitsuskoalitsioon otsustas märtsis lepingu projekti heaks kiita, aga siis ei olnud teada, kellega leping sõlmitakse, vaid see otsus jäi rahandusministeeriumile. Õigusabilepingu maksumususe osas ütles Ratas, et see on selliste teenuste puhul tavapärane.

Esimesena küsitakse USA advokaadi Louis Freeh'ga sõlmitud õigusabilepingu kohta, mille maksumus on kolm miljonit dollarit. SDE esimees Indrek Saar tegi otsa lahti ja küsis Rataselt, miks sai leping sõlmitud advokaadibürooga, kellel on huvide konflikt ja millal on kavas see lõpetada.

Tänane riigikogu infotund algab kell 12.