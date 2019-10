OTSEPILT ja -BLOGI | Riigikogu infotunnis annab esmakordselt aru väliskaubandus- ja IT-minister Kert Kingo

Kingo, kelle jaoks on riigikogulaste arupärimine esmakordne, vastab täna küsimustele haldusalas toimuva, väliskaubanduse, eelarve, majanduskasvu potentsiaali, töökorralduse, Tallinna Linnahalli renoveerimise, tehisintellekti ning valdkonna saavutuste kohta. Samuti elu võimalikkuse kohta maal ning rahvusvahelise koostöö kohta IT arengus.

Rahvastikuminister Riina Solman vastab küsimustele kaasvastutaja rolli ning Eesti tuleviku kohta.

Infotunnis on saadikute ees ka peaminister, kellelt riigikogu liikmed ei plaani ühtegi küsimust küsida. Opositsioonisaadikud on kahes varasemas infotunnis Ratast boikoteerinud.

RIIGIKOGU INFOTUND

Kuna Kingo tema eelmisele küsimusele selget vastust ei andnud, küsib Heljo Pikhof ministrilt uuesti, milliseid välisriike on ta külastanud. Kingo: praegu olen käinud Kanadas, mitte küll väliskaubandusturgusid avamas, nagu te seda nimetasite. Plaanis on lähiajal minna Saksamaale ja seal ka võimalusel mõnda ettevõtet külastada. Sidemete sõlmimine ei ole see, et lähen kohale ja surume kätt ja side sõlmitud. See on väga pikaajaline protsess, mis lõpuks kulmineerib kokkulepete tegemisega.

Ossinovski uurib Kingo kaubanduspoliitilisi vaateid - kas ta jagab Helmede toetatud Trumpi protektsionistlikku majandust? Kingo: EL-is on ühtne kaubanduspoliitika. Väliskaubandus tähendab seda, et suund on järgida neid põhimõtteid - meie jaoks on oluline õiglane kaubandus ja avatud majandus. Eestis ei ole EL-st eraldiseisvat väliskaubanduspoliitikat. Ossinovski: tariifisõda USA ja Hiina vahel. Palun öelge oma nägemust, kuidas see Eestit mõjutab? Kingo: veel on vara kindlat seisukohta öelda, hetkel mõjusid ju veel ei ole. On lihtsalt erimeelsused, mida lahendatatakse.

Liina Kersna uurib rahvastikuminister Riina Solmanilt alushariduse riikliku õppekava loomise kohta ning Jüri Jaanson, kas on plaanis vanemahüvitise arvestusperioodi põhimõtted üle vaadata.

Kruuse toob välja, et Kingol on ainulaadne võimalus otse saadikutega oma tegevusest rääkida, kuid ta ei kasuta seda, vaid nahutab küsijaid. "Kui te teatud riikides kohal ei käi, siis läheb meie ettevõtjatel halvasti. Kas teil on tuua näiteid kohtadest, kus on uksed nii lahti, et kohal pole vaja käia?" küsis Kruuse. Kingo selgitab, kuidas välisdiplomaatia toimib, kuid konkreetsele küsimusele ei vasta.

Pikhof uurib nüüd Kingolt 2020. aasta eelarve kohta - kas maapiirkondades ettevõtluse arendamine ei olegi teie prioriteet? Kingo vastab, et see küsimus sai tal juba vastatud ja palub olla edaspidi tähelepanelikum.

Jevgeni Ossinovskil on protseduuriline küsimus: Kingo on mitu korda saadikutega pahandanud, et nad tuginevad sekundaarsetele allikatele oma küsimuste puhul. Kas minister on avaldanud soovi, et tulla parlamendi ette rääkima ja mingil põhjusel on seda keelatud? Või vastab siiski tõele see, et minister pole rohkem kui poole aasta jooksul avaldanud soovi seda teha. Riigikogu esimees Henn Põlluaas katkestab Ossinovskit, sest tegu pole protseduurilise küsimusega. "Riigikogu juhatus pole keelanud ühelgi ministril riigikogu liikmete ette tulla," ütles ta.

Heljo Pikhof küsis Kingolt tema võõrkeeleoskuse ja soovimatuse kohta välismaal käia. "Kas te ei pea mõistlikuks sellest ametikohast loobuda ja anda see kellelegi, kes valdab võõrkeeli ja tahab välismaal sidemeid luua?" Kingo küsis Pikhofilt vastu, millel tema väited põhinevad. Enda sõnul pole Kingo reisidest keeldunud ja see on vaid meedias kajastatud info, mida saadikud levitavad kui tõde. "Suvest saadik olen tegelnud sellega, et meie ettevõtjatel oleks võimalus siseneda välisturgudele. Tuleb aga tunnistada, et oleme väike riik ja väljaspoolt on ootus väga suuremahulistele tellimustele nii et peaksime leidma väiksemad nišid." Kingo sõnul on seega oluline toetada väikeettevõtjaid.

Jürgen Ligi küsib Kingolt, mida väliskaubandusega tegelemine ministri jaoks tähendab ja mis on tema roll? Kingo tutvustab esmalt Ligile ministeeriumi struktuuri - ministri ülesanne on poliitilise tahte elluviimine ja töö korraldamine. Kui te tunnete muret väliskaubanduse üle, siis sellega on kõik hästi, ütles Kingo.

Kaja Kallas küsib, miks Kingo ministrikoha vastu võttis, kui jääb mulje, et ta oma tööd teha ei taha. Kingo ütleb, et on piinlik sellisele küsimusele vastata, mis meedias kirjutatule ja kuulujuttudele põhineb. "Kas me oleme teiega rääkinud sellest, mida ma tahan teha. Ma ei mäleta, et ükski ajakirjanik oleks minuga ka sellest rääkinud. Mis puutub sellesse, mida ma teen, siis seda on ka meedias kajastatud, infot saab sealt ja lisaks ka ministeeriumi kodulehelt." "Väliskaubandusega tegelemine ei tähenda seda, et ma käin tootenäidistega mööda maailma ringi," ütles Kingo. "Teie erakonnakaaslane käis samas ametis Malaisias suuri tegusid tegemas, aga see ei aidanud ekspordile eriti kaasa," torkas Kingo vihje Taavi Rõivasele.

Urmas Kruuse uurib Kingolt postiteenuse kättesaadavuse kohta maapiirkondades ja ka Eesti Posti olukorra kohta. Kingo: "Meie eesmärk on tagada inimestele, et nad oma tellitud ajakirjanduse saaksid õigel ajal kätte. Olen samamoodi välja öelnud, et kuigi konkurentsiamet andis soovituse postkontorite arvu vähendamiseks 215-le, siis meie sellega kaasa ei lähe. Jääme selle juurde, et säilitame olemasolevad postkontorid." Kruuse küsis, kas Kingo on Eesti Posti ärimudeli ja olukorra üle vaadanud. Kingo: "Meil on tellitud analüüs kogu Omniva kontserni kohta, iga ettevõtte lõikes, tulud-kulud ja tulem. Analüüs peaks valmima kevadel ja selle põhjal saame alles hakata tegema konkreetsemaid otsuseid, kuidas edasi liikuda. Postiseadusest tulenevalt on meil kohustus toimetada lehed inimesteni ja see jääb nii. Eesmärk on leida lahendus, et posti kojukandeteenuse miinus saaks ideaalsete ootuste kohaselt kasumlikuks või vähemalt nulli."

Esimene küsimus Kingole on Lauri Läänemetsalt, kes uurib, miks 2020. aastal on vähendatud meetmeid, mis aitavad maapiirkondades elu parandada. Kingo sõnul on uus suund toetada Tallinnast ja Tartust väljaspool ettevõtlust. Äärealade piirkondades on probleem selles, et investeeringute väärtus on madalam, näiteks hoonete või maa ostmise puhul. "Kredexi kaudu on meil plaanis toetavat rolli pakkuda, olles näiteks garantiiandja," ütles Kingo.

Riigikogu infotund algab kell 12. Väliskaubandus- ja IT-minister Kert Kingole on suunatud riigikogu liikmete 15 esitatud küsimusest lausa 13.