OTSEPILT JA -BLOGI | Riigikogu infotund. Ratas: maske on küll puudu, kuid 60 000 saadetakse liitlastele, sest inimesed saavad näpud tööle panna ja ise maske meisterdada

Riigikogu infotund 15.04

Heljo Pikhof: kõik ei oska ju õmmelda. Maski peaks mitu korda päevas vahetama, ega seda kolm kuud järjest ei kanna ju. Enne ei vastatud ta teisele küsimusele, et miks maskide maaletoojaid ja maske maksustatakse?

Helmen Kütt küsis plaanilise ravi taastamise kohta ja Ratas vastas, et see peaks olema üks esimesi samme kriisist väljumisel. Reedeks on Dr. Arkadi Popov vaibale kutsutud ja peab Ratasele vastama, kuidas plaanilist ravi taastama hakata.

Ratas: üks valitsuse liige ütleb, et maske ei jätku, teine, et anname liitlastele. Ütlesin ka Pikhofile, et maske tõesti kõigile ei jätku. Aga kodus saab ise maski valmistada. Seega see kommunikatsioon kahest eri infost ei ole vastuoluline. "Inimesed saavad ise panna käed külge ja läbi oma näputöö teha maskid valmis."

Ratas: kui meie liitlastel on vaja abi, siis tuleb neid aidata. Nii Itaalia kui Hispaania on teinud siitsamast Ämarist õhuturvet. Meie aitame neid.

Ratas: teie ei peagi mind kuulama ja kuulma. Teie õigus täielikult. Ma jään oma seisukoha juurde. Mask peab jääma Eestis sotsiaalseks normiks.

Jürgen Ligi: kasutage oma kolm minutit mulle vastamiseks. Esimese küsimuse peale vastasite, et mask peab saama sotsiaalseks normiks. See pole teie öelda. Valitsus ei kehtesta sotsiaalseid norme. Ja ütlesite ka, et liitlasi tuleb aidata. Jah, tulebki. Aga mina küsisin olukorra kohta, kus üks minister ütleb, et maske pole ja teine, et anname liitlastele. Asi on kahe informatsiooni erinevuses ja inimesed on pahased.

Ratas: maaelu edendamise sihtasutus jagab 200 miljonit eurot. See läheb just ju maaelu edendamisse. Käibelaen ja toetus on põllumeestele väga väga oluline. See on tõsine summa ja abi, mitte mingi pool miljonit.

Ratas: selle kriitikaga pole nõus, et põllumajandus on jäänud kõrvale. Siia jäänud võõrtöölised on vähemalt 25% vajaminevatest. Eelmisel nädalal see osakaal oli veel null. Ratas on veendunud, et ka siin töötuks jäävad inimesed pöörduvad põllumajandusse.

Ratas: olen täiesti päri, et selles kõige keerulisemas seisus pärast II maailmasõda, mis Euroopas on olnud, tuleb olla opositsiooni ja koalitsiooniga konstruktiivne ja ühtne.

Kruuse: miks te eirate põllumeeste muret?

Kruuse: oleme rõhutanud, et peaks jätma poliitilised eelistused kriisis kõrvale. Praegu on aru saada, et EKRE ajab oma poliitikat edasi. Põllumeestel on rohkem töökäsi vaja. Jutt pole ju ainult külvamisest, vaid hiljem ka saagi koristamisest. Isegi õiguskantsler on viidanud, et toidujulgeoleku osas oleks oluline lasta võõrtööjõul põllumajanduses jätkata. Kui põllumees saaks endist viisi jätkata ja pärast põllutöid ümber hakata kohanema, siis oleks lootust, et nad oleksid konkurentsivõimelised.

Ratas ütleb, et viimasel nädalal tuli Eestisse juurde umbes 2000 töötut. Kõik neist põllumajandusse appi ei pruugi minna, kuid nii mõnedki pöörduvad põllumehe poole, et hooajatööl või ka pikemalt abiks olla.

Ratas meenutab oma lubadust põllumajandussektoris teatud lahendus leida. Kui ka 600 pole piisav, siis seda ta mõistab. Samas - kas 600 pole üldse midagi? Nad aitavad põllumajandussektorit kõige kibedamal töö ajal. "Eks kevadised põllutööd ole alati väga kiired. Neid tuleb tegema hakata," ütleb Ratas.

Kruuse sai tabeli, et valitsuse otsusega saab pisut üle 600 välistöölise Eestisse jääda. Töökäsi on aga põllumajanduses rohkem vaja. Selle hooaja tööd satuvad löögi alla. Miks ei saanud lubada inimestel siia tööle jääda hooaja lõpuni?

Urmas Kruuse küsib võõrtööjõu kohta. "Küsin jälle seda, mida küsisin eelmisel nädalal," ütleb ta.

Ratas ironiseerib, et kas võib võtta kaks-kolm tundi, et seda infot koguma minna. "Kolme minutiga teie küsimusele ju vastata on võimatu," lisab ta. Ratase sõnul ülevaade neist maskidest on riigil olemas. Jaak Aabil peab olema ülevaade kõikidest isikukaitsevahenditest, et kus nendest on defitsiit ja korraldaks hankeid uutele vahenditele.

Mart Võrklaev (reformierakond) soovib ülevaadet kõikidest Eestisse saabunud maskidest ja iga saadetise kohta sertifikaati.

Ratas sellele maksustamise küsimusele aga ei vasta.

Ratase sõnul maskikandmine kohustus ei peaks olema. Miks? Kuna maske pole piisavalt. Aga neid maske saab koduski valmistada.

Ratas on Pikhofi lõpulausega 100% päri. Maski kandmine viirust ja haigust aitab tõkestada. Ja jätkab pikalt juttu, et milline on üks õige mask ja milline peaks olema materjal.

Pikhof: terviseamet rääkis ju pikalt, et maskide kandmine ei aita. Aga rääkides maskide vähesusest: miks riik ei tee maskide maaletoojatele maksusoodustusi? Väidetavalt hoiab toll lennujaamas päevi lihtmaske kinni, kuna kõik maskid suunatakse erikontrolli. Euroopa komisjoni info kohaselt peaksid esmased isikukaitsevahendid olema maksuvabad - lihtmaskid ka ju kaitsevad!

Ratase sõnul ei ole vastuolu valitsuse ja terviseameti sõnumites maskide osas. TTJA õpetus maski tegemiseks on hea. Muheleb ja ütleb, et ka tema kodus on mask tehtud ja tänab oma abikaasat selle eest.Maske on Ratase sõnul aga erinevaid ja need ka filtreerivad erinevalt.

Ratas: kui mina ütlesin pühapäeval ERRis välja, et mask peab Eestis saama sotsiaalseks normiks, siis nii teil (viidates Pikhofile) kui ka minul on ees mask.

Heljo Pikhof ütleb, et maskide vajalikkuses osas on saadud väga erisugust infot. Terviseamet ta sõnul vajalikuks ei pea nende kandmist, viroloogid küll. (Pikhof pole vist viimased nädal aega uudiseid lugenud ).Küsib, et miks tuleb maskide kandmise osas vastuolulist teavet - miks puudub valitsusel kindel seisukoht ja kas oleks tark lähtuda teadlaste seisukohtadest ja teiste riikide kogemustest.Kas valitsusel on plaan maskikandmine kohustuslikuks teha?

Ratas tunnustab Mailis Repsi. Mis saab 12. klassi lõpetajatest? Haridusministril on ta sõnul selge kava.

Ja peaminister ütleb, et küsib ka enda käest, et kas mõõdik peab jõudma nulli? Asja peab ta sõnul vaatama teatud ajateljel. Pigem 10-11 päeva on see ajatelg. Nulli ei pea jõudma. Number peab saama kas platooks või minema langusesse. Üldse nulli ei pruugigi kunagi jõuda.

Ratase sõnul on oluline kõike läbi rääkida.

Ja siis ütleb, et haridusminister Mailis Repsi pressiteated on palju segadust tekitanud.

Urmas Kruuse küsib, et kas haigestumine peab olema null või mis näitab, et kriisist võib väljuma hakata?

Ratas on kindel, et strateegias arvestatakse kõiki poole. Mis võiksid kriteeriumid olla, et kriisist välja hakata tulema? Vaadata arve.

Kaja Kallas: koroonaohvrid on nähtavad, kuid on ka nähtamatuid. Pered, kus vanemad jäävad tööta, kus üksikute vaimne tervis halveneb, plaanilise ravita jäävad inimesed. Kui palju neid nähtamatuid ohvreid strateegias arvesse võetakse?

Ratas vastab, et ta soov on, et eriolukord lõppeks nii ruttu kui võimalik. Millal lõppeb? 1. maini, kui valitsus ei otsusta teisiti. Ütleb, et see otsus langeb järgmise nädala lõpus.Strateegiat peab Ratas väga oluliseks. On dokument, kuidas eriolukorrast välja hakatakse astuma, kuid stabiliseerimisfaasi pole jõutud. Praegu on dokument töös, avalikustada püütakse see järgmisel nädalal.

Kaja Kallas küsib, et milline on eriolukorra lõpetamise strateegia.

Ratas kahe uudise vastuolu ei puuduta, vaid jaurab, et maskid on head ja neid peaks kandma.

Ratas: Itaalia välisminister palus 1. aprillil abi. Hispaania ja Itaalia on Euroopa Liidult abi palunud. Eesti on otsustanud mõlemat riiki toetada erinevate maskidega, aga homme arutab vabariigi valitsus ka mõlemale riigile võimalikku rahalist toetust.

Jürgen Ligi räägib eilsetest kõrvuti asetuvatest uudistest, kus ühes majandusminister ütleb, et kõigile maske ei jätku, aga teine jällegi sedastab, et Eesti saadab liitlastele 60 000 maski.

Ratas: TTJA on kinnitanud standardile vastavust. Ei ole nn kirurgilised maskid, vaid FFP1 maskid. Kui apteek reklaamib, et maski kasutatakse kaitseks piisknakkuse vastu, siis seda infot ei tohi olla ei tolmu- ega kirurgimaski müügisildil.

Saare täpsustav küsimus: kuidas valitsus aitab selles protsessis selgust luua? Suur segadus nende maskide sertifikaadiga. Kas valitsus on püüdnud Poola kontaktidega ühendust saada, et kas maskide sertifikaat on võltsing või õige? Või on ehk Hiinaga võimalik suhelda ja uurida, et mis maskidega siis tegu on. Praegu inimesed ostavad kalli rahaga maske ja ei tea, millega tegemist on. Ise TTJA lehelt info võtta ja mask teha, siis on vähemalt teada, et millega tegu.

Ratas: kvaliteedi eest vastutab tarnija, aga valeinfot maskide kasutusjuhendis või väljareklaamimisel ei saa anda. Seda on TTJA välja öelnud, et kontrollib standarditele vastavust. Minu teada ka seal oli alguses valeinfo peal. Olen seda meelt, et apteegis ei saa müüa vale toodet õige pähe.

Indrek Saare küsimus peaministrile: apteegid lubasid müüki kirurgilisi kaitsemaske, aga tegemist nendega ei ole. MMS-i ju hügieenivahendi nime all ei lubata müüa. Miks lubatakse apteekides müüa tolmumakse?

Paralleelselt terviseameti pressikonverentsiga läheb käima videopilt ka Eesti poliitilisest epitsentrist. Algab riigikogu infotund.