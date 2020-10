OTSEPILT JA -BLOGI | Riigikogu infotund: peaminister Ratas vastab riigieelarvet, ministri pädevust ja viiruse levikut puudutavatele küsimustele

Riigikogu infotund

Saar: Mina küsisin laste vaesuse kohta, aga te hakkasite rääkima pensionitest. Ma räägin riigieelarve seletuskirjas toodud tabelis, kus on toodud indikaatorid, mis ütlevad, et sel aastal laste vaesus hüppeliselt kasvab, aga ta langeb väikse sammuga, kuid jääb ikka suuremaks kui praegu.

Indrek Saar: Kui te 30. septembril riigikogule eelarvet üle andes, siis mina ei suutnud teie kõnest leida sõnu vaesus ja ebavõrdsus. Meeldetuletuseks ütlen, et sotsiaaldemokraadid seadsid valitsusse minnes eesmärgiks, et Eestis ei oleks selliseid lapsi, kes peaksid minema tühja kõhuga magama või kes ei saaks oma võimeid välja arendada. Oleme tegelenud lapsi puudutavatega probleemidega. Ligi 20 000 last on tänu sotsiaaldemokraatidele vaesusest välja aidatud. Kui me vaatame riigieelarvet, siis valitsus kavandab vaesuses olevate laste arvu kasvu. Me räägime nelja aasta pärast ca 4000 lapsest, kes elavad absoluutses vaesesus. Miks ei ole laste vaesuse vastu võitlemine prioriteetne ja miks te isegi ei soovi seda taset hoida? Ratas: Minu jaoks on laste vaesuse vastu võitlemine prioriteet. See ei vasta tõele, et ma ei rääkinud oma kõnes vaesusest ja ebavõrdsusest. Rääkisin pensionitest, rääkis kindlasti oma ettekandes regionaalsest toetusest, mis ebavõrdsust Eesti ühiskonnas vähendab. Sotsiaalministeeriumi parim teadmine on see, et laste absoluutvaesuse sihttase on langenud ja langeb.

Mart Võrklaev: Kas te saate kinnitada, et Hillar Tederi annetuse ja Porto Franco vahel puudub seos? Ratas: Jah, saan kinnitada.

Küsimustega alustas Reformierakonna fraktsioonijuht Kaja Kallas, kes uuris Hillar Tederi annetuse kohta Keskerakonnale.

Parlamendiliikmete küsimustele vastavad peaminister Jüri Ratas, haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning justiitsminister Raivo Aeg.

