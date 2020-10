OTSEPILT JA -BLOGI | Riigikogu infotund: peaminister Ratas vastab riigieelarvet, ministri pädevust ja viiruse levikut puudutavatele küsimustele

Riigikogu infotund

Liina Kersna: Hiljuti saime taas PISA analüüsist kinnitust, et haridussüsteem tagab võimalikult võrdsed võimalused haridusele. Samas hoiatavad meid rahvusvahelised uuringud distantsõppest, mis võib hariduslikku lõhet suurendada. Need, kes saavad muidu koolis hästi hakkama, saavad ka distantsõppel, aga haridusliku erivajadusega õpilased võivad hätta jääda.Täna me näeme, et koolid lähevad distantsõppele, kui on 1-2 nakatunut koolimajas. Osa koole lähevad hübriidõppele. Kas riik on andnud koolidele võimalikult selged juhised, et tagada ohutus ja õppekvaliteet?Mailis Reps: Oli neid lapsi, kellel oli arvuti taga ja individuaalsem õppimine lihtsam ja samal ajal teine laps vaja tuge. Tänane olukord on see, et me nägime, et kevadel olid need protsessid vajalikud. Kui ristkontakte on olnud rohkem ja ei olda kindlad, kes on olnud lähikontaktis, siis saadetakse distantsõppele.

Urmas Kruuse: Te ärritusite, et me refereerime ajakirjanduses avaldatud materjali. Siis me kuuleme, et osa sellest annetusest oli tehtud, et valitsus rahastas rallit, mille otsust ei olnud veel. Siis te saate ju aru, et tekivad kahtlused. Teised ettevõtjad on Porto Franco rahastamist kritiseerinud. Kui lihtne on eraldatud 30 miljonit, aga siiani ei ole tehtud otsust maasikakasvatajate suhtes, kelle kahjud on silmnähtavad?Ratas: Te nagu meelega soovite selle reha otsa astuda, mis annab Eesti majanduskeskkonnale hoobi. Teil on hambus Hillar Teder. Minu teada on see ettevõtja annetanud ka varem Keskerakonnale. Minu teada on see ettevõtja annetanud Reformierakonnale üle 650 000 euro ja mina ei heida seda ette. Kui te räägite Rally Estoniast. Valitsus vormistas otsuse 2. juulil, aga sellele eelnes kuu aja pikkune arutelu, aga põhiline otsus nõusoleku kohta toimus juunis.

Saar: Mina küsisin laste vaesuse kohta, aga te hakkasite rääkima pensionitest. Ma räägin riigieelarve seletuskirjas toodud tabelis, kus on toodud indikaatorid, mis ütlevad, et sel aastal laste vaesus hüppeliselt kasvab, aga ta langeb väikse sammuga, kuid jääb ikka suuremaks kui praegu.

Indrek Saar: Kui te 30. septembril riigikogule eelarvet üle andes, siis mina ei suutnud teie kõnest leida sõnu vaesus ja ebavõrdsus. Meeldetuletuseks ütlen, et sotsiaaldemokraadid seadsid valitsusse minnes eesmärgiks, et Eestis ei oleks selliseid lapsi, kes peaksid minema tühja kõhuga magama või kes ei saaks oma võimeid välja arendada. Oleme tegelenud lapsi puudutavatega probleemidega. Ligi 20 000 last on tänu sotsiaaldemokraatidele vaesusest välja aidatud. Kui me vaatame riigieelarvet, siis valitsus kavandab vaesuses olevate laste arvu kasvu. Me räägime nelja aasta pärast ca 4000 lapsest, kes elavad absoluutses vaesesus. Miks ei ole laste vaesuse vastu võitlemine prioriteetne ja miks te isegi ei soovi seda taset hoida?Ratas: Minu jaoks on laste vaesuse vastu võitlemine prioriteet. See ei vasta tõele, et ma ei rääkinud oma kõnes vaesusest ja ebavõrdsusest. Rääkisin pensionitest, rääkis kindlasti oma ettekandes regionaalsest toetusest, mis ebavõrdsust Eesti ühiskonnas vähendab.Sotsiaalministeeriumi parim teadmine on see, et laste absoluutvaesuse sihttase on langenud ja langeb.

Mart Võrklaev: Kas te saate kinnitada, et Hillar Tederi annetuse ja Porto Franco vahel puudub seos?Ratas: Jah, saan kinnitada.

Kallas: Selliseid ettevõtteid, kes nii suures ulatuses saavad riigilt turutingimustest tunduvalt soodsamalt käibekapitalilaenu, neid lihtsalt ei ole. Ja Porto Franco üks selline ettevõte on. Ma ei saanud päris täpselt aru, et kas te siis teadsite seda enne valitsuse otsuse tegemist või ei teadnud, ja kui te teadsite, kas teil endal nagu mingid kellad ei hakanud helisema, mingid tuled ei läinud põlema, et see mitte ainult ei näe halb välja, kogu see selline skeem, kus antakse raha, teie otsustate, et anda maksumaksja raha tegelikult ühe ettevõtte käsutusse ja pärast seda, kui see otsus on tehtud, tuleb teine annetus justkui selle täitmise eest? Igal juhul kogumis see kõik hea välja ei näe. Ja kui te ütlete ka need seletused, mida me vähemalt ajakirjanduse vahendusel oleme lugenud, siis need ju pehmelt öeldes usutavad ei ole.

Küsimustega alustas Reformierakonna fraktsioonijuht Kaja Kallas, kes uuris Hillar Tederi annetuse kohta Keskerakonnale: Palju õnne, et saate oma suurtele rahamuredele leevendust. Aga peab tunnistama, et see kõik ei näe sugugi hea välja. Nimelt saime ka ajakirjandusest teada, et esimene annetus, 30 000 eurot, laekus teile 1. juulil 2020 ja 30. juulil tegi siis valitsus otsuse anda Tederile kuuluvale Porto Francole alla turutingimustest või turutingimustest oluliselt soodsamalt käibekapitalilaenu 39,4 miljonit. Nüüd peale selle valitsuse otsuse tegemist annetas Hillar Teder veel 30 000. Kas teie peaministrina teadsite, et Hillar Teder on Keskerakonnale sellise suure annetuse teinud enne valitsuse otsuse vastuvõtmist?Ratas: Kõigepealt ma tahan öelda seda, et jah, valitsuse laua pealt tõesti käivad läbi ja see on olnud kriisimeetmete üks tingimus, et suured investeeringud, mis siis on üle 10 miljoni, või suured ka finantseerimisotsused, mis on, need käivad valitsuse laua pealt läbi, see vastab tõele. Kogu selle ettevalmistamise töö teeb ära ikkagi KredEx, teeb ära KredEx oma asjatundjatega, oma spetsialistidega. Minul ei ole mitte ühtegi infot ja selle on lükanud ümber ka nii ettevõtja kui ka Keskerakonna peasekretär, et neid kahte asja, mida teie soovite meelevaldselt kokku panna, et seal ei ole mingit seost. Mõlemad, nii Mihhail Korb kui ka Hillar Teder on selle lükanud ümber. Minul pole mitte mingisugust teadmist, et antud ettevõtja võinuks teha toetuse MTÜ-le Eesti Keskerakond, mis on seotud siis selle Porto Franco otsusega. Ei, sellist seost ei ole. See, kas peasekretär annab teatud regulaarsusega, ja meil on ka nüüd uus kord tulenevalt ühest eelnevast annetusest, mille me tagastasime, erakonnas sees, annab infot laekumiste kohta? Jah, annab küll. Kui te küsite kuupäeva, ei, mul ei ole tõesti täna kuupäeva teada, mis kuupäeval ta andis. Ja hoolimata sellest, kas see kuupäev on enne valitsuse otsust Porto Franco osas või peale seda, see ei mängi antud küsimuses mitte mingisugust rolli.

Parlamendiliikmete küsimustele vastavad peaminister Jüri Ratas, haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning justiitsminister Raivo Aeg.

Riigikogu infotund algas. 36 saadikut on kohal, puudub 65 saadikut.