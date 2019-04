OTSEPILT ja BLOGI | Riigikogu hääletab täna Jüri Ratase valitsuse üle: kas EKREIKE jääb püsima või pudenevad veel mõned hääled?

Pärast Ratas ettekannet saavad saadikud esitada talle Ratasele kaks küsimust.

Esmaspäeval tutvustas oma valitsuse moodustamise aluseid riigikogule Reformierakonna esimees Kaja Kallas. Tema esitatud valitsuse poolt oli 45, vastu 53 saadikut. Erapooletuid polnud. Ootamatult jätsid hääletamata kaks Isamaa poliitikut - Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja Üllar Saaremäe.

President Kersti Kaljulaid kirjutas eile Portugalis alla otsusele nimetada peaministrikandidaadiks Eesti Keskerakonna esimees Jüri Ratas.

Jüri Ratase valitsuse moodustamine

Ratas: "Mõtleme senisest julgemalt ka taristu arendamisele." Ta lisas, et põhimaanteede kõrval ei tohi väiksemad teed tähelepanuta jääda.

Ratas: "Valitus peab toetama meil töötavaid ettevõtteid. Eesti ei ole enam odava tööjõu riik."

Tuleb pingutada, et tõsta teaduse rahastus ühele protsendile SKP-st ja seda sel tasemel hoida, ütles Ratas.

Perevägivald on üks valusamaid teemasid meie ühiskonnas, sõnas Ratas. "Sellele peab kehtima nulltolerants."

Ratas sõnas, et suur osa Eestimaa vanuritest elab vaesuses. "Meie roll on nad sealt välja tuua."

Ratas lubas, et valitsus jätkab riigioalgaliste töökohtade väljaviimist Tallinnast.

Ratas lubas edendada sidusat ja sallivat ühiskonda, kus pole kohta ühiskonda lõhestaval retoorikal ja antisemitismil.

Ratas: "Me peame austama kõik Eestimaal elavaid inimesi, nende vaateid ja arvamusi."

Ratas: "Meie soov on tõsta inimeste turvatunnet."

Ratas lubab, et koalitsioon seisab vaba ja turvalise Eesti eest. Välis- ja kaitsepoliitikas jätkub sama kurss.

Ratas lubab ka edaspidi toetada inimesi üle Eesti ning pöörata enam tähelapnu inimestele, kes seda tõesti vajavad.

Ratas tutvustab koalitsioonilepingu 15 peatükki.

Ratas tunnustas EKREt ja Isamaad, kes olid valmis kompromissideks.

Ratas: meie kõigi kohustus ja vastutus on, et meie inimesed saaksid ühendatud.

Ratas ütles, et tuleks toetuda sellele, mis meid ühendab, mitte rõhuda sellele, mis eristab.

Ratas ütles, et Eestil on pärast iseseisvuse taastamist läinud hästi ning oleme muutunud euroopalikuks heaoluriigiks. Ta lisas, et samal ajal on meie seas elanud inimesed, kellel ei ole hästi läinud ning aleti ei ole suudetud aidata ühsikonnas nõrgemaid . Erineva emakeelega inimesed on tihti jäänud üksteisele võõraks ning palgalõhe on üks Euroopa suurimaid. "Meie ühsikonnas on esindatud palju erinevaid väärtusi, kuid need ei tohiks olla konfliktis."

Ratas riigikogu ees kõnelemas.

Ratas tsiteerib president Kersti Kaljulaidi kõnet, mida riigipea pidas paar nädalat tagasi riigikogu XIV koosseisu avaistungil.

Ratas ütles, et usub, et suur osa Eesti edust põhineb sellel, et õigetel hetkedel on osatud olla positiivne.

Jüri Ratas tsiteeris kõne algul president Lennart Meri: "Kõige kaunim on naeratav Eesti".

Vilja Toomast: "Kaja Kallas sai 25 minutit kõneks. Miks sai Ratas rohkem?"

Ratas peab kuni 30 minutit ettekannet, seejärel saab iga riigikogu liige esitatada talle kaks küsimust.

"Vabariigi president määrast 16. aprillil Jüri Ratase peaministrikandidaadiks ja tegi talle ülesandeks moodustada valitsus," ütles Henn Põlluaas ja lisas, et peaministrikandidaat on avaldanud soovi esineda seisukohaga,.

Istung algas protseduurilise asjaajamisega. Kohal on 94 saadikut, puudu on 7.

