OTSEPILT ja -BLOGI | Riigikogu erikomisjon kõneleb toetusmeetmete jagamisest ja koroonapandeemia tõkestamisest

Riigikogu erikomisjoni kohtumine

Eesti Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv: Vaktsineerimisest. Haigekassa kutsuti siia protsessi aasta lõpus, kui oli esimene vaktsiin Eestisse jõudnud. Haigekassa aitab korraldada vaktsineerimist läbi lepingupartnerite. Alustasime tervishoiu töötajatest. Haiglad vaktsineerisid ise oma töötajaid. Vaktsineerisid ka perearstikeskused. Eelmisel nädalal on 80% perearste, 63% õdesid ja 40% hooldajaid vaktsineeritud.

Härma: Üldpildis on suurim probleem see, et vaktsiini ei ole piisavalt.

Härma: Praegu rakendatavad meetmed on ulatuslikud, sarnanevad teadusnõukoja ja terviseameti pakkumistele. Näeme, et esimesed märgid kasvu pidurdumisest tulevad. R saadi pidama 1,2 juures. See on küll oluline kasvutrend, aga selle hoog on maha võetud. Kasvutrendis siiski veel paar nädalat jätkame.

Härma: Meie põhieesmärk on kõik nakatunud kätte saada ja suunata isolatsiooni. Aga kui kõiki kätte ei saada, siis lähikontaktseid ei teavitata paraku.

Mari-Anne Härma: Tänane olukord nakatumise mõistes on väga-väga halb. Me oleme Euroopas ilmselt esimesel kohal. Rakendame terviseametiga ette kolmandat ohutaset. Kiirabile antakse õigused vähendada ravikvaliteeti. Seni 3-liikmelise brigaadi asemel saab välja saata 2- või 1-liikmelised brigaadid. Iga abivajajani kiirabi enam ei jõua. Anname haiglatele ettevaatavalt korralduse seada ennast valmis ajutiseks triaažiks: mõelda läbi see, mille alusel lükkame tagasi mitte hädavajalikud haiged.

Reinsalu: Komisjoni käsutuses on teadusnõukoja ülevaade viiruse levikust ja piirangute ettepanekutest, mida valitsus on osaliselt rakendanud. Prognoosi järgi võib nakatunute arv päevas tõusta kuni 2000 nakatujaga päevas.

Urmas Reinsalu: Tegeleme koroonaviiruse tõrje teemaga.