OTSEPILT ja -BLOGI | Riigikogu erikomisjon kõneleb toetusmeetmete jagamisest ja koroonapandeemia tõkestamisest

Riigikogu erikomisjoni kohtumine

Parv: Pean täpsustama, kui palju maksab koroonapatsiendi haiglakoht. Vaktsineerimise hind on 5.30. Sellele lisandub vaktsiin ja tarvikud, mille maksab terviseamet.

Ossinovski: Mis on täna hommikul plaanilise ravi seis? Kas on praktiliselt lõppenud?Mis seis on kiirabiga - kas üle Eesti tegeletakse iga 20 minuti tagant koroonapatsientidega. Palju on kiirabil väljakutseid juurde tulnud?Valmistatakse kolmandat ehk viimast taset. Valitsus on öelnud, et eesmärk on ära hoida meditsiinisüsteemi kokku kukkumist. Kas terviseamet ei ole valitsusele selle kohta tähelepanu juhtinud?UK tüvede kohta - see levib ja sellest sõltub, milline on meie olukord nelja nädala pärast. Aga ma ei ole üldpopulatsiooni uuringut ikka teinud - kas seda pole vajalikuks peetud?

Jevgeni Ossinovski: Mis on raviarvete alusel ühe koroonapatisendi ravihind?Maakonna kaupa on Viljandi maakonnas on Mulgi vallas vaktsineeritud ainult 15% vanuritest. Siin on selge ebavõrdsus ja ka mujal Eestis. Mulgi memmed on kaitseta. Kuidas on nii suured käärid?

Härma: Liigume selles suunas, et hakkame antigeeni testi laialdasemalt kasutama.

Härma: Kokku peaks saabuma meile 230 000 kiirtesti ja on arutelu, et panna need laiemasse ringlusse. Testi tulemus sõltub proovivõtu kvaliteedist.

Helme: Kiirtestide kohta küsimus. Olukorras, kus inimesed ei saa enam teada, et on koroonahaiged, siis kiirtestid võiks aidata. Võib küll hakata valepositiivseid anda, aga kas see hoiak hakkab nihkuma?

Härma: See on terviseameti ja sotsiaalministeeriumi ühisprojekt. Oleme alustanud parameetrite muutmist.

Helme: HOIA äpil on ranged parameetrid, aga sellepärast see õiget pilti edasi ei anna. Oli juttu, et neid parameetreid annaks väiksemaks teha. Kes sellega üldse tegeleb?

Härma: PPA on olnud kaasatud. On olnud andmekaitse poole pealt probleeme, mis mahus saame tööd jagada. Oleme andnud abipalve ka Päästeametile.

Helme: Kas on olnud juttu ametiabist teiste asutustega? Koroonadetektiivi tööd jagada teistega?

Härma: Kiirabil jääb õigus otsustada, kuidas saavad tõhustada väljasõite ja reageerimisaegu.

Martin Helme: Kiirabi reegleid lõdvendatakse. Pärast iga koroona patsienti desifintseeritakse autot. Kas reeglite lõdvendamine puudutab ka seda?

Parv: Üleriigilise digiregistratuuri testimised käivad.

Parv: Probleemidest: aruandluse küsimus. Ma ei saa rääkida viimastest andmetest. Meie vajadus oleks vaja liidestada töötajate registri andmetega, aga selleks on vaja seadusemuudatust. Ka aruandlus peab saama kiiremaks ja detailsemaks. Ka inimeste teavitamine. Võib-olla olid esimesed sammud lihtsad, kuid vaktsineerimist vajavad nüüd ka laiemad grupid. Peame saama kiiremaks teavituse.

Parv: AZ vaktsineeritakse riskirühma inimesi, kes on alla 70-aastased.

Parv: Keskendume nüüd ka riskirühma vaktsineerimisele. Need nimekirjad tulevad Haigekassa raviarvete andmete põhjal.

Parv: Keskendusime seejärel eesliini töötajatega. Need vaktsineerimised lõpetamisel. Eelmise nädala seisuga on nimekirja alusel politsei ja pääste töötajatest vaktsineeritud pooled, haridustöötajatest 2/3.

Eesti Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv: Vaktsineerimisest. Haigekassa kutsuti siia protsessi aasta lõpus, kui oli esimene vaktsiin Eestisse jõudnud. Haigekassa aitab korraldada vaktsineerimist läbi lepingupartnerite. Alustasime tervishoiu töötajatest. Haiglad vaktsineerisid ise oma töötajaid. Vaktsineerisid ka perearstikeskused. Eelmisel nädalal on 80% perearste, 63% õdesid ja 40% hooldajaid vaktsineeritud.

Härma: Üldpildis on suurim probleem see, et vaktsiini ei ole piisavalt.

Härma: Praegu rakendatavad meetmed on ulatuslikud, sarnanevad teadusnõukoja ja terviseameti pakkumistele. Näeme, et esimesed märgid kasvu pidurdumisest tulevad. R saadi pidama 1,2 juures. See on küll oluline kasvutrend, aga selle hoog on maha võetud. Kasvutrendis siiski veel paar nädalat jätkame.

Härma: Meie põhieesmärk on kõik nakatunud kätte saada ja suunata isolatsiooni. Aga kui kõiki kätte ei saada, siis lähikontaktseid ei teavitata paraku.

Mari-Anne Härma: Tänane olukord nakatumise mõistes on väga-väga halb. Me oleme Euroopas ilmselt esimesel kohal. Rakendame terviseametiga ette kolmandat ohutaset. Kiirabile antakse õigused vähendada ravikvaliteeti. Seni 3-liikmelise brigaadi asemel saab välja saata 2- või 1-liikmelised brigaadid. Iga abivajajani kiirabi enam ei jõua. Anname haiglatele ettevaatavalt korralduse seada ennast valmis ajutiseks triaažiks: mõelda läbi see, mille alusel lükkame tagasi mitte hädavajalikud haiged.

Reinsalu: Komisjoni käsutuses on teadusnõukoja ülevaade viiruse levikust ja piirangute ettepanekutest, mida valitsus on osaliselt rakendanud. Prognoosi järgi võib nakatunute arv päevas tõusta kuni 2000 nakatujaga päevas.

Urmas Reinsalu: Tegeleme koroonaviiruse tõrje teemaga.