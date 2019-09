OTSEPILT ja -BLOGI | Riigikogu ei toeta Mart Laari esitatud Eesti Panga nõukogu liikmete nimekirja

Eesti Panga Nõukogu esimees Mart Laar tegi ettepaneku nimetada Eesti Panga Nõukogusse Enn Eesmaa, Kaie Kerem, Enn Listra, Rein Minka, Ivari Padar, Jaanus Tamkivi ja Urmas Varblane.

Samuti on esimesel lugemisel valitsuse esitatud eelnõu, millega soovitakse lisada kodakondsuse seadusesse säte, mis loeb Eesti kodakondsuse saamise eelduseks oleva eesti keele oskuse nõude täidetuks, kui isik on omandanud eesti keeles põhi-, kesk- või kõrghariduse või sooritanud põhikoolis või gümnaasiumis nõutava tulemusega eesti keele kui teise keele riikliku eksami.

Samuti loetaks Eesti kodakondsuse saamise eelduseks olev Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise nõue täidetuks, kui isik on edukalt sooritanud põhikoolis riikliku testi, millega hinnatakse Eesti Vabariigi põhiseaduse, riigikorra ja ühiskonna toimimise põhialuste ning kodaniku õiguste ja kohustuste tundmist.

Veel on ettepanek muuta põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses tervikuna. Eelnõu jõustumise korral ei ole enam seega põhikooli lõpueksamite sooritamine põhikooli lõpetamise tingimuseks. Koolidele antakse õigus ise otsustada selle üle, kas õpilane on põhiharidust omandanud, ning kehtestada kooli lõpetamise tingimusena omapoolne nõue – kooli spetsiifikale vastav koolieksam, loov- või uurimustöö. Kõigile põhikooli lõpuklassi õpilastele viiakse eelnõu kohaselt läbi eesti keele ja eesti keele kui teise keele eksam, mille sooritamine ei ole seotud põhikooli lõpetamisega, kuid mille eesmärk on mõõta põhihariduse omandanud inimese eesti keele oskuse taset.

Riigikogu istung 24.09.2019

Jürgen Ligi: saame pidevalt kinnitust, et eksperdi rollis avaliku sektori töötajaid ignoreeritakse, eelkõige on jutt sise- ja rahandusministritest. Kas siin on tegemist riigivastase tegevusega? Aab: nii karme hinnanguid mina anda ei oska. Ametnikud teevad igapäevast tööd ja teevad seda hästi.

Avalikus sektoris töötas mullu üle 132 000 inimese. Ametnike keskmine brutokuupalk oli eelmisel aastal 1711 eurot.http://www.delfi.ee/article.php?id=87428949

Nüüd on kõnepuldis riigihalduse minister Jaak Aab, kes annab ülevaate avaliku teenistuse 2018. aasta aruandest.

Hääletus oli salajane. Poolt: 18Vastu: 74Erapooletu: 0Otsus: riigikogu ei toeta Eesti Panga nõukogu liikmete koosseisu esitatud koosseisus

Teised fraktsioonid sõna ei soovinud, toimub lõpphääletus.

Rohkem küsimusi ei ole. Nüüd saavad sõna fraktsioonide esindajad. Esmalt astus kõnepulti Peeter Ernits EKRE-st. Ta alustas sellega, et nõukogus on kaks Isamaa liiget ja mitte ühtegi EKRE liiget. Seejärel teatas ta, et probleem on nii Eesti Panga kui ka Eesti Vabariigi presidendiga: "Mõlemad peaks tagandama." "Nüüd oleme olukorras, kus läbi häda pukki saanud mees on hakanud ise valitsema," kritiseeris Ernits Laari.

Henn Põlluaas (EKRE): kas olukord, kus riigikogu on nõukogu esimehe ametisse nimetanud, aga ei saa teda tagasi kutsuda on normaalne? Kokk: ega ükski hea tegu ei jää karistamata. Kaks korda on riigikogu esimehe kinnitanud, seaduse alusel on käitutud õigesti, omaette küsimus on, kas see on hea tava.

Urve Tiidus (REF): oletame, et ettepanek ei leia parlamendi toetust. Kas on võimalik, et esimees ei esitagi siis uusi kandidaate ja kui kaua selline olukord võib kesta?Kokk: kui nii juhtub, siis 7. oktoobril on see teema rahanduskomisjonis laual ja arutelu on, kuidas muuta Eesti Panga seadust viisil, et sellist olukorda ei saaks korduda. On võimalik, et ei esitatagi, sest kuskil ei ole kirjas, et ta peaks seda tegema.

Kalle Grünthal (EKRE): miks Laar ei arutanud riigikogu liikmetega ja kas selle põhjus võib olla, et tema tervislik seisund ei võimalda seda? Kokk: Laar vastas samale küsimusele komisjonis, et tahtis teha apoliitilist nõukogu. Mina näen hetkel vähemalt nelja poliitikut selles nimekirjas. Oli ka küsimus, mis ei ole EKRE-st liiget, vastus oli, et sooviti, et nõukogu oleks vähem poliitiline.

Aivar Sõerd (REF): kas see koosseis, mis praegu on laual, on poliitiliselt sõltumatu? Kokk: see teema oli selgelt arutelul

Tarmo Tamm (Keskerakond): kaua see seis võib kesta, kui parlament kandidaadid tagasi saadab ja palu saab uuesti esitada? Kokk: seadus ei reguleeri seda, millal ta peab esitama uued kandidaadid. Täna on väga selgelt tekkinud olukord, kus Eesti Panga seadus tuleb läbi vaadata.

Peeter Ernits (EKRE): kas ongi nii, et nõukogus on kaks Isamaa liiget ja ainult EKRE liiget ei ole? Kokk: pean tunnistama, et ma ei tea, kes see teine Isamaa liige on.

Heiki Kranich (REF): olete rahanaduskomisjonis arutanud võimalikku Eesti Panga seaduse muudatust, kas olete kaalunud ka sanktsioone istuva nõukogu esimehe vastu? Kokk: seaduse järgi ei ole võimalik esitada esimehele umbusaldust ega tagasi kutsuda.

Ka Taavi Rõivas (REF) uurib selle kohta, et nõukogu liikmed on valitud ilma parlamendierakondadega arutamata. Kokk: kui minu käest küsid, siis mina Mardi asemel oleks vähemalt käinud rääkimas.

Toomas Kivimägi: kas Eesti Panga volitused täna üldse kehtivad? Kokk: seaduse järgi kehtivad volitused nii kaua, kui riigikogu pole määranud uusi nõukogu liikmeid.

Hanno Pevkur (REF): kas Isamaa auesimees laar on otsustanud parlamendi pannud kummitempli olukorda. Kas teie isiklikul hinnangul oleks ta võinud vähemalt konsulteerida fraktsioonidega, keda nõukogusse esitada? Kokk: hea tava oleks olnud, et ta oleks suhelnud. Ma ei saa vastata, miks ta nii tegi. Võin rahustuseks öelda, et ka Isamaa erakonnaga ei ole konsulteeritud seda nimekirja.

Valdo Randpere (REF) viskas küsimuse algul esmalt nalja: "Ma endale üllatuslikult hakkan EKRE advokaadiks," ning küsis seepeale, miks pole nõukogu liikete seas ühtegi EKRE liiget. Randpere viitas sellele, et Laar on varemalt Mart Helmet nimetanud kasulikuks idioodiks ning kas ta nüüd on laiendanud seda kogu erakonnale.

Jürgen Ligi: Kas teie jagate seda vaadet, et üks poliitik, kes on Mart Laar, valib omale ainuisikuliselt nõukogu. Kas see on sõltumatuse garantii? Kokk sõnas, et nõukogu liikmed on riigikogu otsustada. Hea tava on siiani olnud teistmoodi, sõnas ta, kuid lisas, et ei saa ka öelda, et Laar on valesti käitnud, sest seaduse vastu pole ta eksinud.

Esimene teema on riigikogu otsuse "Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu. Seda tutvustab riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (Isamaa). Eesti Panga nõukogu kandidaadid Enn Eesmaa, Kaie Kerem, Enn Listra, Rein Minka, Ivari Padar, Jaanus Tamkivi ja Urmas Varblane on läbinud taustakontrolli ja ametisse sobilikud, kinnitas Kokk. Kokk ütles, et rahanduskomisjon on Eesti Panga nõukogu esimehe Mart Laariga pidanud tuliseid arutelusid. Kui riigikogu ei toeta Eesti Panga nõukogu esimehe ettepanekut, pole seaduses kirjas, kuidas edasi, sõnas Kokk. Kokk rõhutas, et rahanduskomisjon ei võtnud otsust, kas Laari ettepanekut toetada või mitte, vaid tahtis seda riigikogus arutada.

Kohal on 87 riigikogu liiget, puudub 14.

Pärast istungit toimub riigikogu saalis male toetusrühma asutamine. Kokkukutsuja Andrei Korobeinik.

Algab riigikogu istung. Urmas Kruuse (REF) esitas arupärimise maaeluminister Mart Järvikule, rohkem arupärimisi ja eelnõusid ei esitatud.