OTSEPILT ja -BLOGI | Riigikogu ei toeta Mart Laari esitatud Eesti Panga nõukogu liikmete nimekirja

Esimesena juhtis selle tähelepanu reformierakondlane Valdo Randpere, kes viitas sellele, et Laar ütles aasta tagasi Mart Helme kohta, et ta pole üksnes kasulik idioot vaid ka patoloogiline valetaja. "Mis see Mart Laari valiku põhjus nüüd on, kas ta on laiendanud seda hinnangut, mis ta andis Mart Helmele, siis kogu EKRE-le ja leiab, et sealt ei olegi kedagi võtta, keda esitada Eesti Panga Nõukogu liikmeks või?" EKRE kõrvalejäetuse kohta pärisid ka mitmed EKRE liikmed.

Kokk lausus, et Laar tahtis oma sõnul teha apoliitilist nõukogu. Samas viitas ta sellele, et nõukogu kandidaatide seas on mitu endist või praegust poliitikut. "Oli ka küsimus, et miks ei olnud EKRE-st ja sellele samale küsimusele oli vastus, et sooviti, et nõukogu oleks vähem poliitiline. Nii et sellised vastused tulid meile komisjonis. Ma ei saa nüüd öelda sõna-sõnalt, aga põhimõtteliselt olid sellised vastused."

Pärast hääletust ütles Reformierakonna fraktsiooni juht Kaja Kallas: "Laskumata arutellu konkreetsete isikute sobivuse üle nõukokku, on meile oluline, et Eesti Panga nõukogus oleksid eksperdid ning Eesti Pangal oleks suurem sidusus riigikoguga, et info liiguks ka Eesti Pangast otsustajateni. Seetõttu oleks loogiline, et nõukogus on esindatud riigikogus esindatud fraktsioonid samuti nagu see on korraldatud näiteks ERR-i nõukogus. Meie hinnangul peaksid olema nõukogu liikmete volitused piiratud kahe mandaadiga, et tekitada elutervet rotatsiooni ka ekspertide vahel."

Salajasel hääletusel lükkas riigikogu Eesti Panga nõukogu esimehe Laari esitatud Eesti Panga Nõukogu liikmete nimekirja tagasi. Eelnõu poolt hääletas 18 riigikogu liiget, vastu 74, erapooletuid ei olnud.

Põhikooli eksamid ajalooks ja uus viis kodakondsuse saamiseks?

Samuti on esimesel lugemisel valitsuse esitatud eelnõu, millega soovitakse lisada kodakondsuse seadusesse säte, mis loeb Eesti kodakondsuse saamise eelduseks oleva eesti keele oskuse nõude täidetuks, kui isik on omandanud eesti keeles põhi-, kesk- või kõrghariduse või sooritanud põhikoolis või gümnaasiumis nõutava tulemusega eesti keele kui teise keele riikliku eksami.

Samuti loetaks Eesti kodakondsuse saamise eelduseks olev Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise nõue täidetuks, kui isik on edukalt sooritanud põhikoolis riikliku testi, millega hinnatakse Eesti Vabariigi põhiseaduse, riigikorra ja ühiskonna toimimise põhialuste ning kodaniku õiguste ja kohustuste tundmist.

Loe veel

Veel on ettepanek muuta põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses tervikuna. Eelnõu jõustumise korral ei ole enam seega põhikooli lõpueksamite sooritamine põhikooli lõpetamise tingimuseks. Koolidele antakse õigus ise otsustada selle üle, kas õpilane on põhiharidust omandanud, ning kehtestada kooli lõpetamise tingimusena omapoolne nõue – kooli spetsiifikale vastav koolieksam, loov- või uurimustöö. Kõigile põhikooli lõpuklassi õpilastele viiakse eelnõu kohaselt läbi eesti keele ja eesti keele kui teise keele eksam, mille sooritamine ei ole seotud põhikooli lõpetamisega, kuid mille eesmärk on mõõta põhihariduse omandanud inimese eesti keele oskuse taset.