OTSEPILT ja - BLOGI | Riigikogu avaldab peaministrile umbusaldust. Ernits Ratase toetusmeeleavaldusel: Perling peaprokurörina ei jätka!

Umbusalduse avaldamine peaminister Jüri Ratasele

Keskerakondlased jäid meeleavaldusega rahule. Rahvast oli isegi rohkem kui oodati. Jaanus Karilaid sõnas Delfile irooniliselt, et nad peavad tänulikud olema just Ratase umbusalduse eestvedajatele Reformierakonnale. "Nemad andsid meile jõudu ja toetust juurde."

Meeleavaldus on lõppenud, poliitikud suunduvad sisse, et valmistuda ette istungiks. Sellel saab silma peal hoida näiteks siin või meie loo avakuvas .

Ratas astus lavale. "Olen toetuse eest tänulik, see on väga liigutav. Läheme edasi positiivselt, nii, et kõigil on Eestis hea elada," märkis ta. Ratas lubas, et kui riigikogus täna küsimustele vastab, on tal silme ees meeleavaldusele tulnud inimeste näod.

Meeleavaldusele ilmus ka üks mees, kes teatas hoopis "Maha Ratas!". Temaga tegeles edasi turvameeskond.

Isamaalasi ei paista üldse, vaid ekrelased ja keskerakondlased. Praegu räägib Peeter Ernits, kes valab õli tulle sellega, et meenutab Tarandi juhtumit.

Muidugi tuleb juttu ka süvariigist. Ernits toonitas, et süvariik on olemas. Palava aplausi pälvis see, kui ta ütles, et Perling ametis ei jätka.

Laulma hakkas Erich Krieger, tõeline rahvapidu!

Rahvast koguneb juurde, nüüd on inimesi kohal umbes 300. Rahva seas arutletakse - tuleb ikka Ratas ka? Ilmselt peagi teda oodata. Praegu peab kõne Poolamets EKREst, ekrelasi üldse palju siin, nt Ernits ja Reitelmann.

Toompeale on kogunenud sadakond inimest, enamus neist pensionärid. Karjutakse "Jüri Ratas peab jätkama!"

http://www.delfi.ee/article.php?id=87158799