OTSEPILT JA -BLOGI | Riigikogu asub vähem kui poole tunni pärast Mart Helme umbusaldusavalduse üle hääletama. Siseministri tagant võib kukkuda mitu koalitsiooni häält

Üleeilses raadiosaates "Räägime asjast" kritiseeris siseminister Helme teravalt Soome uut peaministrit Sanna Marinit ning viitas, et punased tahavad üldse Soome riiki likvideerida. Helme tuletas saates meelde Vladimir Lenini ütlust, et igast köögitüdrukust võib saada minister. "Nüüd me siis näeme, kuidas ühest müüjatüdrukust on saanud peaminister ja kuidas seal mõnestki teisest tänavaaktivistist ning harimatust inimesest on saanud valitsuse liige," teatas ta.

Mart Helme umbusaldamine ja apteegireformi peatamine riigikogus Vahur Koorits: Mart Helme sõnad Soome peaministri kohta on saanud päris palju kajastust ka välismaal. Siin üks näide Reutersilt. https://www.reuters.com/article/us-estonia-finland-minister/estonia-apologizes-after-minister-taunts-finnish-pm-as-sales-girl-idUSKBN1YK1Q2 Vahur Koorits: Kaja Kallas Helir-Valdor Seederile umbusaldust üle andmas. Vahur Koorits: Paus 30 minutit, Helme umbusaldusega alustatakse kell 10.48. Vahur Koorits: Helir-Valdor Seeder: valitsus soovib Mart Helme umbusaldamist arutada tänasel istungil. See toimub teise päevakorrapunktina. Nüüd vaheaeg 30 minutit, et kõigil oleks võimalik umbusaldusavalduse tekstiga tutvuda. Vahur Koorits: Kohaloleku kontroll näitas, et puudub kolm inimest koalitsioonist ja viis opositsioonist. Vahur Koorits: Praegu hakatakse teisel lugemisel arutama Eesti Panga seaduse muutmist. Eelnõu tutvustab rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk. Eelnõu sisuks on soov muuta Eesti Panga nõukogu nimetamise korda. Vahur Koorits: Kohal 93 saadikut, puudub 8. Vahur Koorits: Istungi alguses läks Kaja Kallas riigikogu kõnepulti, et teatada Mart Helme umbusaldamisest Soome peaminister Sanna Marini solvamise tõttu.