OTSEPILT ja -BLOGI | Riigikogu arutab haiglajuhtidega hädaolukorda. Reinsalu: mis otsused peaks riik veel tegema?

Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul töötavad haiglad võimete piiril ja vajavad kõige enam juurde personali. "Soovime haiglate juhtidelt teada, millised otsused tuleks veel riigi poolt vastu võtta, et leevendada pingelist olukorda tervishoiusektoris," ütles ta.

Reinsalu sõnul on tekkinud olukord, kus patsientide arv haiglas kasvab iga päev. "Terviseamet valmistab ette hädaolukorra kolmandat taset, mis haiglatele tähendab otsesõnu seda, et kõiki patsiente ei saa enam vastu võtta ja tuleb hakata kriitiliselt hindama iga haige seisundit," rääkis ta.

"Seis on ülikriitiline ning eeldab erakorralisi meetmeid kriisi lahendamisel," lisas komisjoni esimees Urmas Reinsalu.

Istungile on kutsutud hädaolukorra meditsiinijuht ja Pärnu haigla juhatuse esimees Urmas Sule, Põhja-Eesti regionaalhaigla juhatuse liige ja ülemarst Peep Talving, Lääne-Tallinna keskhaigla juhatuse esimees Arkadi Popov, Ida-Tallinna keskhaigla juhatuse esimees Ralf Allikvee, Rakvere haigla juhatuse esimees Ain Suurkaev, Ida-Viru keskhaigla juhatuse esimees Tarmo Bakler, Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas ning riigikontrolör Janar Holm.

Suurkaev: vaja kokku leppida, kuidas korraldada ja tagada patsientide transport.

Suurkaev: plaanilise ravi oleme lõpetanud.

Rakvere haigla juhatuse esimees Ain Suurkaev: meil on kaks voodikohta vaba ja EMO-s on kolm kanditaati sellele. Ühe inimese peame saatma Tartusse ravile. Kohti ei saa juurde teha, sest meil ei ole personali.

Allikvee: need 150 voodit on meie lagi. Iga järgmine saab olema väga problemaatiline ning meie ravikvaliteet hakkab kannatama.

Allikvee: haiglatele võiks vastu tulla sellega, et makstakse COVID-patsientide ravi kinni. Kus me täna tegelikult oleme? Kas meil on erakorraline olukord või mitte? Ammu on näha, et meil on õdedest puudu. Selge on see, et lisaressurssi me kusagilt ei saa. Oleks pidanud juba sügisel hakkama vastu võtma rohkem õdesid koolidesse. Töölepinguseadus ei võimalda ka tööandjat ümber paigutada ilma töötaja nõusolekuta. Seadust võiks muuta ja pandeemia tingimuses anda haiglatele õiguse töötajatele täiendavate ülesandeid anda ning neid ühest üksusest teise ringi paigutada.

Ida-Tallinna keskhaigla juhatuse esimees Ralf Allikvee: homsest ITK-s 150 COVID-voodikohta.

LTKH palus lisaressurssi (tehnika, personal) põhja meditisiinistaabilt ja kaitseväelt.

Popov: kohtade juurde on vaja personali. Meil ei ole väga palju enam inimesi, keda saaks intensiivravisse kaasata. Ootame lisapersonali Tartust.

Lääne-Tallinna keskhaigla juhatuse esimees Arkadi Popov: patsiente tuleb kogu aeg juurde. Hommikuse seisuga 115 patsienti, kolmanda astme intensiiviravi koha on täis. Probleemiks meil ja teistes haiglates on teise astme kohad.

Põhja-Eesti regionaalhaigla juhatuse liige ja ülemarst Peep Talving: meil on voodikohti, sest oleme sulgenud plaanilist ravi. Meid limiteerib personali nappus. Eeldame, et töötajad saavad 1,5 tasu, sest see on väga raske töö ja ainus viis inimesi motiveerida.

Mis edasi? - haiglate võimekuse pidev kaardistamine- aktiivse täiendava personali värbamine (meditsiinikoolid, naiskodukaitse)- haiglavõimekuste tõstmine- koostöö põhja ja lõunastaapide vahel selleks, et suunata Harjumaal patsiente ravile teistesse maakondadesse

Sule: haiglaravi vajavate haigestunute keskmine vanus on langemas.

Järgmisel kahel nädalal haiglaravis veel kasv, pärast seda võib olukord hakata stabiliseeruma.

Pooled patsiendid haiglas vähemalt 9 päeva, keskmine ravi pikkus haiglas 10,5 päeva.

Kõige rohkem haiglaravil 60-69-aastaseid patsiente.

Iga päev kasvab haiglaravi vajavate patsientide arv 10-15 inimese võrra.

Surmade arv on stabiilselt kasvanud.

Hädaolukorra meditsiinijuht ja Pärnu haigla juhatuse esimees Urmas Sule sõnul on viimastel päevadel hakanud kasvama nakatanute arv vanemaealiste seas, kuid samas on statistikast näha, et piirangud on mõju avaldamas.