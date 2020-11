OTSEPILT ja -BLOGI | Ratas valitsuse pressikonverentsil: haiguspäevi plaanime hüvitada alates teisest päevast

Valitsuse pressikonverents

Sotsiaalminister ütles, et valitsus võttis vastu uue tööhõive programmi, millega jätkatakse eelmisi teenuseid, aga on lisandunud ka uusi, näiteks jätkutugi, et inimene tööd leides ka tööl püsiks.

Haiguspäevade hüvitamise ettepanekule lisaks otsustati haigekassale lisaraha eraldamine, millest osa läheb eriarstiabile ja kiirabile, osa perearstiabile ja õendusabile lisakulude katmiseks, tõi Kiik veel välja.

Kiik ütles, et selles olukorras on oluline, et valitsus toetaks tervishoidu ja tööturu valdkonda, mis on koroonakriisis suure hoobi saanud.

Järgmisena kõneleb sotsiaalminister Tanel Kiik, kes nentis, et senised meetmed pole veel mõjuma hakanud või pole piisavad, sest viiruse levik langustrendi ei näita. Ta rõhutas, et oluline on, et inimesed praegustest piirangutest ja meetmetest kinni peaksid.

Samuti arutasid ministrid kabinetis avaliku teabe seaduse juurdepääsupiirangu temaatikat, sõnas Aeg.

Justiitsminister Raivo Aeg rääkis täitemenetluse probleemidest ja ütles, et oluline muudatus on see, et riigi poolt hakatakse toetama elatisasjades täitjaid lisa maksmisega, et nad suudaksid efektiivsemalt täita elatisnõudeid. Kui täna saavad eranõuded ise valida täituribürood, siis avalik-õiguslikud peavad läbi käima tsentraalsest jagamissüsteemist ja võivad minna vähem efektiivse täituri kätte, selgitas Aeg.

Ratas tegi otsa lahti ka Repsi kaasuse kommenteerimisega, öeldes, et riigisekretärile on antud ülesanne vaadata ametiauto kasutamise kord üle. See peab olema selge, läbipaistav ja arusaadav kõigile, sõnas peaminister. Ta lisas, et kindlasti saab sellega aidata ka riigikontroll.

Valitsus arutab täna edasi erinevaid koroonaviiruse testimise variante ja kindlasti tuleb juttu ka koroonavaktsiinist.

Ratas rõhutas, et palub inimestel alla laadida HOIA äpp ja tänas inimesi, kes ohutusmeetmetest kinni peavad.

Valitsus arutas ka haiguspäevade hüvitamist ja otsustas, et ajutise meetmena võiks teisest kuni viienda päevani hüvitada haiguspäevi tööandja, kuuendast päevast edasi haigekassa. See eeldab riigikogu heakskiitu.

Nii suurt COVID-haigestunute arvu ei ole seni olnud, aga nii palju ei ole 24 tunni jooksul tehtud ka teste, mida oli üle 7000, nentis Ratas. Ta tõi välja, et haiglad on hakanud suurendama koroonahaigete voodikohtade arvu, kui tänane võimekus on 215, siis kuu lõpuks peaks see olema 300. Samuti suurendatakse intensiivravikohtade arvu.

Esimesena kõneleb peaminister Jüri Ratas, kes alustas sellest, et valitsus otsustas haigekassale eraldada 8 miljonit eurot arstiabi paremaks kättesaadavuseks.

Pressikonverents algas.

Täna tuleb ministritel kindlasti oma seisukohti jagada ka haridus- ja teadusminister Mailis Repsi tegevuse osas. Sel nädalal selgus, et Reps on kasutanud isiklikuks tarbeks ametiautot ja autojuhti, teinud ministeeriumi töötajale ülesandeks oma last valvata ja palganud nõunikuks lapsepõlvesõbranna.

Valitsuse laual on olulise teemana koroonaviiruse üha suurem levik, täna lisandusid rekordilised 414 positiivset koroonaproovi.

Valitsuse pressikonverents algab kell 12.