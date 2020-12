OTSEPILT ja BLOGI | Ratas valitsuse pressikonverentsil: 2020 on olnud šokiaasta

Valitsuse pressikonverents 17.12

Peaminister Jüri Ratas tegi ülevaate aastaga tehtust ja toimunust. Peaminister pani inimestele südamele pidada jõulupühasid vastutustundlikult.

Pressikonverents algas. Ratas: "No see 2020 on olnud šokiaasta".