OTSEPILT ja -BLOGI | Peaminister teeb riigikogu ees poliitilise avalduse

Peaminister Jüri Ratas teeb täna riigikogu ees poliitilise avalduse. Kuna koroonaviiruse levik on Eestis hoogustumas ja rangete piirangute all vaevlevad regioonid ja sektorid on hädas, räägib Ratas kujunenud olukorrast.

Esimesena on päevakorras kolme eelnõu kolmandad lugemised. Seejärel astub Ratas riigikogu ette.

Ratas teatas möödunud nädalal, et on valmis riigikogu ette tulema täna. Opositsioon soovis, et ta oleks seda teinud eile, selle asemel, et arutada ja hääletada abielureferendumi eelnõu üle.

Peaministri poliitiline avaldus Täiskogu istung algab kell 10. Esmalt on päevakorras kolme eelnõu kolmandad lugemised. Ratas teeb poliitilise avalduse pärast seda.

