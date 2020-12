OTSEPILT ja -BLOGI | Peaminister teeb riigikogu ees poliitilise avalduse

Peaministri poliitiline avaldus

Avaldus on läbi.

Ratas soovib lõpetuseks kõigile tugevat tervist ja tarkust.

Peaminister rõhutab, et oluline on hoida distantsi, sest nii saab vähendada viiruse levimist. Rahvarohketes kohtades tuleb kanda maski, tuleb pesta käsi ja kasutada HOIA rakendust.

Kui kõik läheb nii, nagu õigustatult loota saame, siis tuleb järgmine sügis Eestis ja mujal taas teisiti, sõnas Ratas.

Ratas rõhutas, et kriis on terve ühiskonna mure ja seda saab lahendada ainult kõik koos. Kui eelmise kriisi ajal andis lootust saabuv suvi, siis nüüd saab loota saabuvate vaktsiinide peale.

Valitsuskabinet saavutas põhimõttelise kokkuleppe Ida-Virumaa inimeste toetamiseks. Ettevõtluse toetus sisaldab palgatoetust, samuti leiti võimalus panustada huvihariduse kompenseerimiseks ka mujal Eestis. Töötukassa pakub erinevaid meetmeid, nagu nõustamine, ettevõtlusega alustamise toetused, ümber- ja täiendõpe jt.

Töötus pole kasvanud kaugeltki nii palju kui kevadel prognoositi ja koroonameetmed on pehmendanud pandeemia mõju tööturule. Samas tuleb arvestada, et viiruse levik mõjutav majanduslikke arenguid.

Tulevikus on eesmärk anda tasuta vaktsineerimise võimalus kõigile, kes seda soovivad.

Ratas: Täna hommikul kinnitasime esialgse COVID-19 vaktsineerimiskava. Valmistume vaktsineerimisega alustama nii ruttu kui võimalik, loodame seda teha jaanuaris. Eesmärk on kaitsta enam ohus riskirühmi.

Eestis on nakatumiskordaja r0 liikunud 1,1 ja 1,2 vahel. See näitab, et viiruse leviku vähendamiseks peab igaüks jätma igapäevaelus jätma ära iga viienda kontakti, sõnas Ratas. "Valitsuse kehtestatud meetmed peavad silmas just seda lihtsat mõtet, kui mõne kellaaja või tegevuse piiramise kohta kriitiliselt küsida."

Peaministri sõnul on olnud eesmärk hoida igapäevalu võimalikult avatud, aga samal ajal piirata viiruse levikut. "Peame vältima hirmu, segadust ja kahju. Me vajame selgust ja kindlust," lisas Ratas.

Ratas kinnitas, enamik teadusnõukoja ettepanekutest on realiseerunud. Ta rõhutas, et viirusega toimetulekul lähtub valitsus ka teiste ekspertide hinnangutest.

Ratas räägib värsketest koroonanäitajatest - nakatumisnäitaja on tänase seisuga 465,77, haiglas viibib 313 koroonahaiget. Ta tõi välja, et plaanilist ravi on juba poole võrra vähendatud ja haigete lisandumisel ahenevad ravivõimalused veelgi.

Ratas ütles, et septembris ja oktoobris oli näha, et viirus levis nooremate hulgas, siis kandus see edasi vanemaealistele. On tõusnud koroonaviiruse tõttu haiglasse sattunud inimeste arv ja ka viiruse tõttu surnute arv.

Peaminister tõi välja, et uuringutest selgub, et samal ajal, kui koroonaviiruse levik on kasvanud, on inimeste ohutaju suurenenud, kasvanud teadlikkus ja Ida-Virumaa elanikud on rohkem informeeritud kui varem.

Ratas rõhutas, et viiruse teise lainega tuleb hakkama saada, nagu kevadel saime, sest muud võimalust ei ole.

Ratas: kevadel, kui eriolukord lõppes, ütlesin siinsamas, et kriis kestab edasi. Samuti nentisin toona, et koroonaviiruse pandeemia kulg ja sellest tingitud majanduslik surutis mõjutab meid veel pikalt. Täna pea seitse kuud hiljem näeme, et oleme suuresti õppinud selle viirusega elama, kooselu oskust peame veel mõnda aega harjutama, kuni saame COVID-19 haigusest võitu.

Nüüd esineb peaminister.

Täiskogu istung algab kell 10. Esmalt on päevakorras kolme eelnõu kolmandad lugemised. Ratas teeb poliitilise avalduse pärast seda.