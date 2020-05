OTSEPILT JA -BLOGI | Peaminister Ratas selgitab riigikogule Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni likvideerimise plaani ja koroonakriisi murekohti

Jüri Ratas vastab küsimustele riigis valitseva olukorra, koroonaviiruse teiseks laineks valmistumise, Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoniga toimuva, turismimeetmete ning lennunduses toimuva kohta. Samuti vastab peaminister küsimustele kontrolli alt väljunud eelarvekulude, Tartu ümbersõitude, Euroopa Liidu majanduse taastamise meetmete, politsei- ja piirivalveameti võimelünkade ning spordiklubide ja vabaajakeskuste jätkusuutliku töökorralduse kohta.

Riina Solman vastab küsimusele perepoliitika kohta.

Rene Kokk vastab küsimusele metsanduse arengukava kohta.

Riigikogus toimuvast arutelust saad ülevaate Delfi otseblogi vahendusel!



Riigikogu infotund 20. mail

Reformierakondlane Urmas Kruuse ütles, et valitsus on eiranud hooajatööliste vajadust põllumajanduses. "Mida peavad põllumehed tegema, et valitsus saaks aru? Kuidas on võimalik, et te lubasite maaeluministri puhkusele sel hetkel, kui lahendus on leidmata? Ratas: Ma ei tea, et ma oleks kordagi ühegi ministri puhkust allkirjastamata jätnud. Põllumajandusektoris on pikendatud inimeste töötegemise võimalust. Teiselt poolt on oluline ka see, et parandada suhtlus läbi siseministeeriumi ja töötukassa, et need inimesed, kes jäävad mingis sektoris tööta, et need viia kokku põllumajandussektoriga. Pingutame, et epidemioloogiline olukord paraneks ja saaksime ühel hetkel öelda, et piirid on taas avatud ja välistööjõud saaks siia tulla. Neljas nurk on see, et töötuid tuleb iga päev juurde. Töötukassa meetme mõte oli see, et ta hüvitab märtsi, aprilli ja mai ulatuses töötasu, aga nõukogu on teinud ettepaneku, et seda meedet pikendada ka juuniks.

Saar kordas oma küsimust, et mis on praegu valesti, et just nüüd tuleb erakondade rahastamise süsteemi muuta. ERJK on välja mõistnud suurte summade tagasimaksmist just teie erakonnalt. Kas teile ei tundu, et see jätab väga vale mulje, mis on praegu kõige olulisem teema? Ratas: Kui ma ütlesin, et erakondade rahastamise järelevalvet saab tõsta veel kvaliteetsemale tasemele, siis see ei tähenda seda, et Keskerakonda enam ei kontrollita, vastupidi. ERJK on teinud minu erakonnale ettekirjutusi. Me oleme trahvi maksnud ja ma loodan, et neid enam ei tule. See ei ole valitsuse eelnõu, juhtivkomisjon on põhiseaduskomisjon. Ära tuleks kuulata ka riigikontroll. Kõik tuleks ära kuulata.

Sotsiaaldemokraatiliku Erakonna esimees Indrek Saar uuris peaminister Rataselt, mis on erakondade rahastamise kontrollisüsteemiga valesti ja miks tuleks seda muuta? Ratas: Me oleme seda kolme erakonna vahel arutanud, siis minu isiklik tunnetus on erakondade rahastamise järelevalve kvaliteeti peab tõstma, see peab muutuma veel tõhusamaks. Mina ei pane riigikontrolli usaldusväärsust kahtluse alla ei pane. See annab rahastamise järelevalvele uue kvaliteedi.