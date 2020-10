OTSEPILT JA -BLOGI | Peaminister Ratas: rasked viis päeva on seljatatud, kriis on läbi

Valitsustüli

Milles see kriis seisnes? Jüri Ratas selgitas, et kriis eskaleerus pärast peaministri väidet, et kedagi ei tohi diskrimineerida. "Siseminister ütles, et ta ei ole kunagi nii mõelnud," viitas Ratas seksuaalvähemuste suunal tehtud kommentaaridele.

Ühisavalduses seisab: "Eesti Vabariigi põhiseaduse § 12 sätestab, et kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu." Ühisavalduses pole välja toodud seksuaalvähemusi. Ratas ja Helme ütlesid, et see punkt hõlmab siiski kogu ühiskonda.

Jüri Ratas ütles, et sõnastus on kokku lepitud ja kaalutlus on see, et saab fokusseerida rahvahääletusele ja sügisel KOV-valimistele. Oluline on märkida, et nn hallipassimehed rahvahääletusel ei saa osaleda.

TV3: abielu rahvaküsitlus tuuakse nüüd ettepoole, mis kaalutlusel ja mis sõnastusega?

Erakonna esimehed allkirjastavad ühisavalduse.

Ka Ratas kiidab koalitsiooni, tänab EKREt ja Isamaad ja ka enda erakonda.

EKRE sai enda tahtmise: rahvahääletus riigielu küsimusena abielu mõiste üle on plaanis läbi viia 2021. aasta kevadel.

"Meie riigi alusväärtused on ühisosa otsimises, inimväärikuses ja isikuvabadustes ning meie kohustus on suhtuda austusega kõigisse Eestimaa elanikesse," loeb Ratas ühisavaldust ette.

Jüri Ratas loeb ette ühisavalduse. Seni pole keegi veel vabandanud seksuaalvähemuste ees Mart Helme Deutsche Welle intervjuu valguses.

Seeder tänas koalitsioonipartnereid, et nad kriisist välja tulid. "Kindlasti tulime kogenenumana välja," märkis Seeder ja kordas eelkõnelejate sõnu, kuidas kõik mõistavad nüüd teineteist paremini.

Helme tituleeris opositsiooni kriitika võltsnarratiiviks. "Jüri on Eesti poliitika kõrgpilotaaž."

"Mul ei ole kunagi olnud kahtlust, et tänane koalitsioon on parim valitsus Eestile," sõnas Martin Helme.

Helme: "Maailmavaatelised vaidlused on tihtilugu kõige ägedamad vaidlused." Ta lisas, et viimastel päevadel on vaidlusi tulnud pidada ja on viinud lähemale üksteisemõistmisele ja lugupidamisele.

"See on hea seis sellele koalitsioonile," lõpetas Ratas.

Ratas väitis, et koalitsioon töötab ja pidevalt tegeletakse teiste teemadega, näiteks koroonakriisi või tööhõivega.

"Rasked viis päeva on seljatatud, kriis on läbi," ütles Jüri Ratas. Ta lisas, et on olnud pingeline aeg, aga keerulises seisus on leitud ühisosa, kust edasi liikuda. "Minu jaoks on oluline seista eesti inimeste eest."

Jüri Ratas ja Martin Helme on kohal, nüüd liitus nendega ka Helir-Valdor Seeder.

Just algas koalitsioonierakondade esimeeste pressikonverents.

Isamaa juht Seeder kinnitas, et nüüd kohtub valitsus. Tõenäoliselt nõuab arutelu paar tundi, enne seda ei tasu uut infot loota ega oodata.

Protestijatega suheldes ei selgunud siiski, kes see väidetav sõimaja täpselt oli. Kui nende väide peaks aga vett pidama, on Helme skandaali järel kohe järgmine konflikt juba ootamas arutamist. https://www.facebook.com/jahvabadusele/posts/3187457348046911#w=

Sarnaselt EKREle ja Keskerakonnale istus aruteluks maha ka Isamaa erakond.

Erakonnast mandaat saadud, minnakse taas koalitsiooniga tüli lahendama. http://www.delfi.ee/article.php?id=91435750

Ka EKRE poliitikud kohtusid omavahel. Mis otsustati? Selle osas oldi kidakeelsed.

Keskerakonna fraktsiooni liikmed käivad koosolekult sisse-välja. Ei paista, nagu oleks koosolek veel lõppenud.

EKRE nõunik Aarne Mäe kinnitas, et ka EKRE fraktsiooni koosolek just lõppes, kuid rohkem kommentaare hetkel ta jagada ei saanud. Täpsemalt kommenteerivad erakondade juhid olukorda pressikonverentsil, mille kellaaeg pole veel paigas.

Keskerakonna fraktsioon juba kogunes koosolekule.

Valitsus jättis konflikti tõttu korralise pressikonverentsi ära.http://www.delfi.ee/article.php?id=91433619