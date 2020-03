OTSEPILT ja BLOGI | Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus

Täna algas valitsuse istung kell 9. Eile teatas Ratas riigikogule, et kavatseb vabariigi valitsusele teha ettepanekud juhtimisstruktuuri tõhustamiseks valitsuskomisjoni moodustamise osas kui ka teatud konkreetsete rakendamiste osas, mis puudutab konkreetseid üritusi Eesti-siseselt.

"Ma arvan, et kõik üritused, kus seal on sada või rohkem inimest, on täna väga selge soovitus, et pigem neid ei peaks korraldama. Minu meelest see on väga konkreetne. Siit tuleks edasi vaadata ka kõik erinevad rahvakohtumised ja kogunemised ja, ütleme, päevakeskustes, samuti näitused, muuseumid jne. Ma arvan, et täna me oleme jõudnud kõige paremas mõttes sellesse faasi, et tegelikult anda siin ka väga konkreetsed soovitused välja. Ja seda ma arvan, et Vabariigi Valitsus homme kaalub ja homme oma otsused selles osas teeb," teatas Ratas eile.

Missugune saab täpsemalt olema poliitiline avaldus, selgub kell 10.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele . Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja sümptomitega inimestega kontaktist hoidumine .

ja sümptomitega inimestega . Pärast riskipiirkonnast naasmist tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga.

tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga. Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!