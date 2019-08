OTSEPILT ja - BLOGI | Peaminister: Helmedel ongi keeruline tulla opositsioonist valitsusse, küll läheb paremaks

Umbusalduse avaldamine peaminister Jüri Ratasele

Jürgen Ligi juhib tähelepanu Ratase muutlikutele seisukohtadele pensionite osas: "Meil on uus koalitsioon. See koalitsioon on sõlminud kompromissi, et II sammas ei teeni eesmärki, hoolimata minu arvamusest möödnud aasta novembris. Ka Isamaa on teinud kompromissi - nende soov oli, et II sammas kaob, aga see ei kao, see muutub vabatahtlikuks."

Keit Pentus-Rosimannus: "Praegu EKRE lükata-tõmmata valitsus on probleemne seetõttu, et te võtate noortelt tüki kaupa tuleviku läbi tagurliku viinapoliitika, pensionisamba lõhkumise kaudu, mainekahju, kliimapoliitika lõhkumise ja läbi rahandusliku augu, mida te tekitate. Kas te olete valmis sisulistest poliitikatest loobuma?"Ratas: "Keit, ma vastan kõigile esitatud küsimustele. Sa ütlesid, et olete vastu sellepärast, et kliimaga ei tegeleta. Ma ütlen, et nii sügavalt pole ükski valitsus keskkonnateemadega tegelenud. Me soodustame seda suunda, et liikuda kliimaneutraalsuse poole. Taristu elektrifitseerimise kaudu, põllumajanduses, et me suudaksime minna kliimavaldkonnas täppisväetamise peale. Sa tõid sisse rahvusvahelise maine. Sul on palju kontakte, mul on ka. Ma võin öelda kindlalt, et meie liitlased meid toetavad, on nõus siia rohkem panustama. Majandussuhetes, ma arvan, et see suund, et minna rohkem välisdelegatsioonidega välja, on hea suund. Viimane oli väga sisuline kohtumine India delegatsiooniga. Need on need suunad, mida me püüame edasi arendada."

Raimond Kaljulaid: "Tanel Kiik on öelnud, et inimesed EKRE-s on kogenematud. Mina soovitan kaaluda alternatiivset varianti, et tegemist ongi halbade inimestega. Miks te pole valmis kaaluma mõistlikke inimestega mõistlike inimestega valitsuse moodustamist?"Ratas: "Ma ei tea, kas ma olen nii mõistlik nagu sina oled. Sinu küsimusest tuleb välja, et sina oled see valgus. Mul on pahed. Sellest tuleb erinev arusaam ühiskonnast ja poliitikast. Siin saalis on 101 väga auväärset naist-meest. Kõrgeim võim valis nad siia, mõned teevad pöörde. Meil on koalitsioon, mis toimib."

Riina Sikkut: "Ma ei jaga siin saalis paljude endiste ministrite maailmavaadet, aga ma usaldan nende töökogemust ja pädevust ministrina. Kas te usute, et minister, kes peab ametnikke kallutatuks ning peab võitlust kohtude ja ametkondade vastu, sobib ministriks?"Ratas: "Tunnustan sind! Sinust on saanud meister retooriliste küsimuste küsimuses. Kui moodustakse koalitsioon, siis on õigus partneritel oma esindajad valida. On juhtumeid, kus peaminister ütleb, et see või teine inimene kabinetti ei sobi. Aga see on erand, meie aktsepteerime seda, mida meie partnerid otsustavad. Kas ma usaldan valitsust? Jah."

Maris Lauri: "Kõigepealt märkus, ei ole viisaks minna vastustes isiklikuks. Mulle tekib mulje, et te ei saa aru, milles on asi. Asi pole teie arvamuses, vaid asi on selles, et te ei tee midagi. Te lasete oma valitsuse liikmetel solvata. vabandusi pole - kas te saate sellest erinevusest aru?"Jüri Ratas: "Aivar Sõerd on mulle mett kinkinud, ma vabandan, kui see teile vastu käis. Kellegi solvamine pole õige, aga viide, et nad pole vabandanud, ei vasta tõele. See, mis siin täna toimub, on poliitiline konkurents. See on siin koguaeg. Konkurents ongi see, et kes suudab kokku leppida, teeb koalitsiooni."

Ratas ütles, et Linnahalli võiks tuua ooperi, ehk puhub see projekti uued tuuled. Kas Linnahalli ehitus võiks algada uuel aastal? "Kõik sõltub riigiabiloast. Miks seda PPP-ga ei tehta? Ka mina soovisin, et see saaks tehtud PPP-ga, me viisime selle hanke turule, aga polnud soovijaid."

Isamaalased viitavad, et Reformierakondlased on pikalt üritanud Keskiga liitua luua (Solmani postitus). Delfi küsis täpsustavalt Seedrilt ja ta viitas, et kindlasti näeks Reform jätkuvalt meelsasti liitu Keskerakonnaga, see on selge. Nende, st Isamaaga pole kontakti otsitud. Seeder leiab siiski, et Reformil pole lootustki - koalitsioon on tugev.

Siim Kallas: "Eile tuli Martin Helme välja PPP idee neljarealiste maanteede väljaehitamise. Mis see tähendab?"Jüri Ratas: "Mul on kõigepealt väga kahju, et teid polnud näha peaministrite lõunal. Aga PPP - ma olen nõus, et kõik projektid pole õnnestunud. Kui me seda otsust Tallinnas tegi 2005, siis kaalukausil oli aeg ja kulu maksumaksjale. Kulu maksumaksjale on suurem, kui see, kui riik seda hakkaks ise tegema. Aeg oleks tähendanud, et koolide kordategemiseks oleks läinud üle poole sajandi, kellel oleks seda aega olnud? Kas ma olen kursis Martin Helme mõttega kursis PPP-st, siis jah, siis eile sellest rääkisime. Me pole pidanud detailseid vestlusi, aga ka rahandusministri soov on, et me ei ehitaks Via Baltivat järgmised 30 aastat, samas tempos nagu me seda senini teinud oleme."

Ants Laaneots: "Martin Helme sobimatust demonsteerib räuskamine Matti Maasika peale, [...] Vaheri taandamist, seda kuidas Martin Helme võttis seisukoha Eesti rahanduse eest. Kuidas te kommenteerite Helme kompetentsi ministrikohale?"Ratas: "Mul on olnud üks selline näide, meie keskustelust selgus, et me ei võta teist positsiooni kui Euroopa liidu asjade komisjon. See ongi keeruline, kui sa tuled opositsioonist kohe valitsusse, siis on Brüsselis kohtumised... Kõike seda protseduurikat selgeks saada on keeruline. Ta on mulle öelnud-tunnistanud, et ta oleks pidanud helistama. Koalitsioon on töine, panna rõhku rohkem Eesti diasporaale."

Hanno Pevkur: "Varasemalt oled sa öelnud, et Lavly Perling jätkab, täna ütlesid sinu toetajad, et Perling kindlasti ei jätka. Varasemalt sa ütlesid, et Vaher ja Helme kohtuvad kolmapäeval, Helme vilistas sellepeale ja ütles, et ta kohtub siis, kui tal aega on. Kaua sa veel jaksad kannatada, et EKRE sulle oma tegevust ette dikteerib?"Ratas tsiteerib oma kõnest osa, milles väidab, et seisab Eesti inimeste eest: "Mis meil on siis, me peame panustama sellesse, et ajateenistusse tuleks rohkem noori. Me saime ülevaate kaitseministeeriumilt, et väike kasv on olemas. Ühisõppused [...] näitavad, et meid usaldatakse. Huvitav saab olema NATO tippkohtumine Londonis. Riigi peaprokoröril saab ametiaeg otsa, justiisminister toob valitsuse ette sobiva kandidaadi. Miks mina läksin Martin Helme suvilasse? Keskerakonnal olid suvepäevad, me toetame keskkonnasäästliku mõtlemist, mis ma oleks pidanud autoga vurama Stenbocki, mitte sõitma lähedale suvilasse? Koostöös sujub, sujub, eile olime ühes toas ja.."

Vilja Toomast: "Ma küll riskin sellega, et enne vastust te mind mõnitate, aga ma ei saanud vastust. Las see teie koalitsioonipartner neo-mats Mart Helme kasvatab oma pulle edasi. Miks te lasete oma valitsusel sadadele tuhandetele haiget teha, kes võitlesid Eesti vabaduse eest?"Jüri Ratas: "Mul kindlasti pole olnud see mõttes, et teha haiget meelega."

Liina Kersna: "Mis te arvate, kas naistearstid, õpetajad, politseametnikud, ajakirjanikud, lasteaiakasvatajad, kas nad kuuluvad kõik sidusa ühiskonna hulka. Kõiki neid gruppe on teie juhitud valitsus solvanud."Peaminister: "Muidugi kuuluvad, koos teiega me püüame ehitada ühiskonda, kus kõik tunnevad, et see on meie Eesti."

Kalle Laanet: "Kas Elmar Vaher jätkab ametis?"Peaminister: "Mul pole täna ühtegi alust, et ta oleks rikkunud seadust või oleks ta esitanud oma avalduse, seega tavaolukorras, muidugi ta jätkab. Mis on eriolukord, ei saa ette ennustada."

Urve Tiidus: "Kunagi kui te olete vanem mees ja te peate vastama tulevikus, mis te selle II sambaga tegite, siis mis te vastate?"Peaminister: "Vastab tõele, et sellel koalitsioonil ongi kiire. See valitsus on astunud väga suuri ja põhimõttelisi samme, meil ongi kiire, sest probleeme on palju. Ma vastan, et tulevikus vastan nii nagu eelmisele küsimusele: see on inimeste enda otsus, mida nad teevad enda säästutega. Üks väga lugupeetud inimene, kes töötab Brüsselis, Andrus Ansip, on öelnud, et tema võtab selle raha välja, mina aga jätan selle raha sinna sisse."

Toomas Kivimägi: "Peaminister, Sinu valitsus elab tuleviku arvelt. See pole reform, see on vandalism. Selle ütlejaks pole mina, opositsioonisaadik, vaid Eesti Panga juht. Miks sa pistad käe tuleviku pensionäride taskusse?"Ratas vaatab telefoni ja vastab rääkides majandusnäitajatest: "Rääkides II pensionisambast, kui võtta see suurepärane tulumaksuvaba miinimumi reform, mida teie kritiseerisite, siis me nägime, kui palju inimesi arvestas oma tulusid õigesti. II pensionisammas - me ei lõhu seda, see muutub vabatahtlikuks. Me ei saa kõrvale lükata seda, et enamus meie pensionäridest elab suhtelises vaesuses, ma ei nõustu, et lõhkumine on kuidagi kuritegelik. Paindlikkuse toomine on õige samm, kindlasti valitsus läheb sellega edasi."

Heljo Pikhof tuletab meelde, et laulva revolutsiooni nimetamine massihüsteeriaks on olnud vale ja ta küsib, kuidas saab selline inimene jätkata valitsuses. Ratas vastab, et laulev revolutsioon oli Eestis midagi erakordset. "Rääkides sellest intervjuust, siis me võib-olla soovime alati lugeda neid, kus püütakse välja kutsuda. Selle eest vabandati."

Taavi Rõivas küsib Jüri Rataselt raamatute kohta - Ratas pole läbi lugenud Kaja Kallase kingitud raamatut Madelein Albrighti raamatu kohta fašismist, mis talle Kallas ametisse astumise päeval kinkis.

Puldis on peaminister: "See siin on õige viis, kus selliseid küsimusi arutada. Just riigikogu saalis." Ta viitab, et valitsusel on olnud raskeid hetki, aga valitsus soovib koostööd jätkata.

Kallas pöördub isamaalaste poole: "Teie vaimne juht Mart Laar tahtis kirjutada eelarvetasakaalu põhiseadusesse, kuidas te seda tänast segadust pealt vaatate? Peaminister ei tegele täna majanduse parandamisega, et inimeste sissetulekuid kasvatada. Eestis toimuv on pausil,"

Kaja Kallas alustab: "Jüri Ratas on kena inimene. Aga tänane umbusaldus pole mitte selle üle, kas meile Ratas meeldib või mitte, vaid selle üle, mis meie riigis toimub." Ta loetleb rahvusvahelisi pealkirju, mis Eesti maine kõikuma pannud on. "Kui peaminister ei suuda tagada Eesti väärikat juhtimist, muutub Eesti mõttetuks kolkaks".

Vaheri skandaali valguses on suur küsimus, miks ikkagi umbusaldatakse Ratast, mitte Mart Helmet? Just reformierakondlased eelistasid Ratase umbusaldamist. Delfi vestles mitmete keskerakondlastega, kes arutlesid, et kuuldavasti peitub põhjus selles, et Reformierakond ei taha vastandada end niivõrd EKREga, vaid just peaministri partei ehk Keskerakonnaga - ehk, et negatiivne kuvand langeks Keskerakonna peale. Samuti olla tahetud tulla välja just omapoolse initsiatiiviga. Helme (õigemini mõlema Helme) umbusaldamine oli sotside idee. Nii sai Reformierakond taaskord näidata, et opositsioonis on vaid nemad praegu kandev jõud. Sotsidel jäi vaid üle vaikides nõustuda, et umbusaldatakse Ratast.

Kohal on 94 saadikut, puudub 7. Puuduvad Johannes Kert, Valdo Randpere, Eerik-Niiles Kross Reformierakonnast, Kalvi Kõva, Ivari Padar, Katri Raik ja Lauri Läänemets sotsidest.

Sotsiaaldemokraat Helmen Kütt annab üle sotsiaalmaksu maksuseaduse muudatusettepaneku. "Sotsiaaldemokraadid soovivad pensionireformi lammutamise asemel mõelda, kuidas olemasolevat süsteemi efektiivsemaks muuta," ütleb Kütt justkui sissejuhatusena.

Kui midagi ootamatut ei juhtu, kestab istung ilmselt tunde ja tunde. Nimelt on igal saadikul õigus küsida kaks küsimust, sotsid ja reformierakondlased plaanivad nii ka teha.

Keskerakondlased jäid meeleavaldusega rahule. Rahvast oli isegi rohkem kui oodati. Jaanus Karilaid sõnas Delfile irooniliselt, et nad peavad tänulikud olema just Ratase umbusalduse eestvedajatele Reformierakonnale. "Nemad andsid meile jõudu ja toetust juurde."

Meeleavaldus on lõppenud, poliitikud suunduvad sisse, et valmistuda ette istungiks. Sellel saab silma peal hoida näiteks siin või meie loo avakuvas .

Ratas astus lavale. "Olen toetuse eest tänulik, see on väga liigutav. Läheme edasi positiivselt, nii, et kõigil on Eestis hea elada," märkis ta. Ratas lubas, et kui riigikogus täna küsimustele vastab, on tal silme ees meeleavaldusele tulnud inimeste näod.

Meeleavaldusele ilmus ka üks mees, kes teatas hoopis "Maha Ratas!". Temaga tegeles edasi turvameeskond.

Isamaalasi ei paista üldse, vaid ekrelased ja keskerakondlased. Praegu räägib Peeter Ernits, kes valab õli tulle sellega, et meenutab Tarandi juhtumit.

Muidugi tuleb juttu ka süvariigist. Ernits toonitas, et süvariik on olemas. Palava aplausi pälvis see, kui ta ütles, et Perling ametis ei jätka.

Laulma hakkas Erich Krieger, tõeline rahvapidu!

Rahvast koguneb juurde, nüüd on inimesi kohal umbes 300. Rahva seas arutletakse - tuleb ikka Ratas ka? Ilmselt peagi teda oodata. Praegu peab kõne Poolamets EKREst, ekrelasi üldse palju siin, nt Ernits ja Reitelmann.

Toompeale on kogunenud sadakond inimest, enamus neist pensionärid. Karjutakse "Jüri Ratas peab jätkama!"

