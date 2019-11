OTSEPILT ja -BLOGI | Parlament pärib aru ministrite valetamise, apteegireformi ja pensionite kohta

Kokku on kavas kahele keskerakondlasest ministrile 16 küsimust.

Riigikogu infotund 6. novembril

Urmas Kruuse: teie sõnavõtte kuulates jääb mulje, et tegemist on mõnes mõttes topeltmoraaliga. Võib öelda, et mis on lubatud Helmetele, pole lubatud naistele. See on väga häiriv ühiskonnas. Kas saate kinnitada, et käitute kõigiga ühtemoodi? Kui nii teete, siis oleks kaks varianti - kas Kert Kingo jätkaks täna ministrina või Mart Helme seda ei oleks. Ratas: Kingo lahkus oma soovil. Punkt kaks: mind häirib, kuidas te meelevaldselt panete kokku kaks asja. Sellel võrdlusel tuua mingit seost ei ole ju mingit alust.

Kallas kordas oma küsimust: mida kavatsete teha nende ministritega, kes on korduvalt avalikkusele ja riigikogule valetamisega vahele jäänud? Ratas: kui rääkida Kingost, siis oli tema otsust tagasi astuda. Mis ma kavatsen teha? Peaministri roll on, et valitsus töötaks ühtse meeskonnana ja ei oleks valetamist. Aga peame ka arvestama, et kui tulla valitsusse n-ö puhta lehena, siis see tunnetus, milline on poliitiku sõnakaal, on palju väiksem. Mõnedes juhtudes tuleb anda inimestele võimalus edasi minna.

Järgmise küsimuse esitab Kaja Kallas: minister Kingot ametist vabastades viitasite sellele, et selle põhjus oli valetamine. Teil on valitsuses teisigi ministreid, kes on korduvalt valetamisega vahele jäänud. Näiteks siseminister Mart Helme, rahandusminister Martin Helme, maaeluminister Mart Järvik on korduvalt valetamisega vahele jäänud. See loetelu on väga pikk. Mida te kavatsete teha oma valitsuse teiste valetavate ministritega? Ratas: valetamisel poliitikas pole kohta. Sellest tuleb lähtuda.

Yoko Alender: ütlesite kunagi, et EKRE väärtustega koostööd ei tee. Tänaseks on meile kõigile selge, et EKRE-l pole mingeid äärtusi, on vaid odav poliitteater. Lubasite koalitsiooni moodustades, et eesmärk on naeratav ja rõõmus Eesti. Aga eelmine nädal toimus Tartus meeleavaldus LGBT noorte vastu. Kas ootate, et EKRE vabandaks Tartu noorte ees või teete seda ise?Ratas: odav poliitteater oli ka see, kui Kaja Kallas valitsust "Rannamajaga" võrdles. Meeleavaldusi on alati tehtud ja kui seda tehakse rahumeelselt, siis ma ei näe selles probleemi. Kui seal on verbaalset ja füüsilist vägivalda, siis on hoopis teine tera. Tuleb teha nii, et selliseid meelavaldusi ei toimuks. Tuleb teha nii, et LGBT pihta käivaid viha õhutavad loosungid ei kõlaks ühiskonnas.

Saare täpsustav küsimus: kas te peaministrina tunnete, et Eesti ühiskonnas on sidusus pandud teie koalitsioonipartneri poolt pidevalt proovile? Ratas: sellega ma kindlasti ei nõustu, et sidususe mõõdupuu on ainult EKRE. Mida laiahaardelisem koalitsioon on, seda parem. Tänane koalitsioon koosmeb kahes konservatiivsest ja ühest liberaalsest erakonnast - see on selle koalitsiooni tugevus.

Ratas: demokraatlikus ühiskonnas on alati erinevad meeleavaldused lubatud. Aga mis pole lubatud, on viha külvamine - olgu verbaalsel või füüsilisel moel. See on see, mida igapäevaselt teen - et seda Eesti ühiskonnas ei oleks.

Indrek Saar küsib peaminister Rataselt koalitsioonilepingu täitmise kohta. Ta luges ette koalitsioonilepingust kaks punkti: "Edendame sidusat, hoolivat ja sallivat ühiskonda, mille liikmed tunnevad end turvaliselt ja ühiskonna ellu kaasatuna." ning "Taunime resoluutselt rahvuste vahelise vaenu ilminguid, antisemitismi ning ühiskonda lõhestavat retoorikat." Seejärel loetles ta ette mitmeid näiteid koalitsioonipartner EKRE sõnavõttudest ja rünnakutest. "Mida te peaministrina teete selleks, et ühiskond muutuks sidusaks?"

Infotunnis osalevad peaminister Jüri Ratas, sotsiaalminister Tanel Kiik ja keskkonnaminister Rene Kokk.