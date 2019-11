OTSEPILT JA -BLOGI | Opositsioon küsitleb Ratast ja Helmet: menüüs on uurimisprotsesside politiseerimine, valitsuses toimuv ja pensionireform

Riigikogu infotund tõotab tulla tuline, sest skandaali sattunud maaeluminister Mart Järviku (EKRE) saatuse osas pole endiselt selgust saabunud ja opositsioon süüdistab ministrit valetamises.

Jüri Ratas vastab küsimustele uurimisprotsesside politiseerimise, väärtusvalikute, valitsusjuhtide, riigi huvide kohtus esindamise, valitsuses toimuva, maaeluministriga koostöö laabumise, sotsiaalministri, võrdse kohtlemise ja õiguskorra vastaste rünnakute kohta. Samuti küsitakse talt hinnangut maaeluministri tegevusele.

Martin Helme vastab küsimustele riigi toimimise, võrdsetest õiguste, pensionisamba raha kasvatamise ja eelarve kohta.

Taavi Aas vastab küsimusele raudteeseaduses puudega inimeste erandite pikendamise kohta.

Ratas väitis, et ei väänanud Saare sõnu. "Reitelmann valiti riigikogusse, ENPAs on riigikogu erakonnad. Seal oli enne Madison, nüüd esitas EKRE järgmise kandidaadi. Selgitan asja rahulikult ja põhjendatult, mida koalitsioon teeb sidusa ühiskonna loomiseks.

Indrek Saar uuris taas, kuidas Ratas selgitab, et Reitelmann saadetakse Eestit esindama, kui ta ründas Eestis pagulasi ning teisi inimgruppe.

Indrek Saar: "Ärge palun väänake mu sõnu. Tsiteerisin Reitelmanni, mina ei nimetanud kedagi tibladeks."

Ratas lisas, et ei nõustu Reitelmanni väidetega.

Ratas läks tagasi riigireetmise juurde ja räägib liitlassuhetest. "NATO suhted on Eesti jaoks äärmiselt olulised."

Ratas: "Ma ei ole taganenud oma väärtustest ja nendest ma ei tagane. Kampaania käigus oli üks põhiküsimus, et kes teeb EKREga koostööd ja kes ei tee. Ma ütlesin, et nende väärtustega ma koostööd ei saa teha ja neid väärtuseid täna valitsuses ei ole. Ma arvan, et meil on praegu hea koalitsioon. Parim tänaseks kontekstis. Koalitsiooni üks nurgakivi on sidus ühiskond."

Indrek Saar: "Poliitikuid peavad teatavalt tegema teatud väärtusvalikuid. Seda peab tegema ka peaminister. Sel hetkel, kui sina otsustasid taganeda sõnapidamisest, kuna enne valimise lubasid, et ei loo EKREga koalitsiooni. Hiljem taganesid sõnadest, et sedasi saab luua sidusama ühiskonna. Oled seda väga palju rõhutanud, aga viimasel ajal on seda vist piinlik öelda ja olen seda sinu suust kuulnud vähem. Eile toimus siin saalis hääletus ja sinu heakskiidul saadeti ENPAsse Urmas Reitelmann. Küsimus pole selles, et Reitelmann pole seni aru saanud, kuhu ta saadetakse, sest rääkis eile kõnetoolis NATOst, millega on ENPAs vähe tegemist. See inimene on öelnud, et Eestis parasiteerib 300 000 tibla ja pagulased on prussakad ja mugavuspagulased. Kuidas sa selles olukorras selgitad, et nii luuakse sidusat ühiskonda?"

Opositsioon tõstab Ratta vastuse ajal taas häält.

Opositsioonist kostab naeru. Ratas ütles, et peab Kallase väiteid rünnakuteks Eesti riigi ja enda suunal. "Ma loen täna ajakirjandusest, et olete pannud püsti konstruktsiooni, et kui Järvik lahkub, siis te vabandate. Aga mille eest te vabandate, kui väidate, et pole seda väitnud?" rääkis Ratas.

Ratas väitis, et vastas juba kaks korda küsimusele. "Ma näen, prokuratuur on sõltumatu," lisas ta. Ta ei vastanud, mida teeb Helme osas, kes prokuratuuri sõltumatust küsimuse alla seab.

Kaja Kallas: "Küsin, kas see on lubatud, et peaminister otsesõnu valetab siin praeg, sest riigireetmisest ei ole ma rääkinud. Rääkisin, et peaminister soovib väga olla peaminister ja on valmis selle nimel lubadustest ja väärtustest loobuda. Soovin stenogrammist see tsitaadi eemaldada, seda üritab Ratas üle dramatiseerida, et viia teema mujale. Küsimus puudutas seda, mida Ratas peaministrina teeb siseministriga, kes on kahtluse alla seadnud uurimise sõltumatuse. Ta ütles, et tema usub, et organid on sõltumatud, aga küsimus ei puudutanud seda. Küsimus oli selles, mida teeb Ratas siseministriga, kes õõnestab sõltumatust, mida prokuratuur ja uurimisasutused omavad."

Saalis teevad opositsiooniliikmed Ratta vastuse peale häält.

Ratas ütles, et prokuratuur on sõltumatu ja ei ole poliitiliselt kallutatud. "Kavatsen oma sõnadele kindlaks jääda ja neid välja öelda," lisas Ratas.

Taavi Rõivas märkis, et Ratas üritas kummaliselt teemat kõrvale viia ning ei vastanud, mida ta teeb, et Mart Helme ei jätkaks Eesti kui õigusriigi ründamist.

Ratas nõudis Kaja Kallaselt vabandust.

Taavi Rõivas uuris, mida Ratas teeb, et lõpetada Mart Helme rünnakud prokuratuuri ja Eesti õigusriigi suunal.Ratas ütles, et soovib vastata laiemalt. Prokuratuur teeb tema hinnangul professionaalselt tööd, kuid viimased kaasused on õigustatult tõstatanud küsimusi. Ratas viitas Mary Krossile, mil kohtukaasus lõpetati oportuniteediga, aga Kross väitis edasi, et teda rünnati. Ratas väitis, et on eilsest õhtust juurelnud tsitaadi üle, kus Kaja Kallas ütles, et Ratas müüks Eesti maha esimesel võimalusel, kui saab peaministrina jätkata. "Ma otseselt tõmban siin paralleeli karistusseadustikuga, kus räägitakse riigi reetmisest," märkis Ratas. "Kui Teil on need andmed, et Jüri Ratas on igal hetkel nõus maha müüma Eesti maad ehk reetma riiki, siis tuleb vastavad materjalid esitada prokuratuurile. Kui Teil neid materjale ei ole on ainus võimalus proua Kallase poolt ümber lükata ja vabandada," märkis Ratas.