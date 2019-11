OTSEPILT JA -BLOGI | Opositsioon küsitleb Ratast ja Helmet: menüüs on uurimisprotsesside politiseerimine, valitsuses toimuv ja pensionireform

Riigikogu infotund tõotab tulla tuline, sest skandaali sattunud maaeluminister Mart Järviku (EKRE) saatuse osas pole endiselt selgust saabunud ja opositsioon süüdistab ministrit valetamises.

Jüri Ratas vastab küsimustele uurimisprotsesside politiseerimise, väärtusvalikute, valitsusjuhtide, riigi huvide kohtus esindamise, valitsuses toimuva, maaeluministriga koostöö laabumise, sotsiaalministri, võrdse kohtlemise ja õiguskorra vastaste rünnakute kohta. Samuti küsitakse talt hinnangut maaeluministri tegevusele.

Martin Helme vastab küsimustele riigi toimimise, võrdsetest õiguste, pensionisamba raha kasvatamise ja eelarve kohta.

Taavi Aas vastab küsimusele raudteeseaduses puudega inimeste erandite pikendamise kohta.

Taavi Rõivas uuris, mida Ratas teeb, et lõpetada Mart Helme rünnakud prokuratuuri ja Eesti õigusriigi suunal.Ratas ütles, et soovib vastata laiemalt. Prokuratuur teeb tema hinnangul professionaalselt tööd, kuid viimased kaasused on õigustatult tõstatanud küsimusi. Ratas viitas Mary Krossile, mil kohtukaasus lõpetati oportuniteediga, aga Kross väitis edasi, et teda rünnati. Ratas väitis, et on eilsest õhtust juurelnud tsitaadi üle, kus Kaja Kallas ütles, et Ratas müüks Eesti maha esimesel võimalusel, kui saab peaministrina jätkata. "Ma otseselt tõmban siin paralleeli karistusseadustikuga, kus räägitakse riigi reetmisest," märkis Ratas. "Kui Teil on need andmed, et Jüri Ratas on igal hetkel nõus maha müüma Eesti maad ehk reetma riiki, siis tuleb vastavad materjalid esitada prokuratuurile. Kui Teil neid materjale ei ole on ainus võimalus proua Kallase poolt ümber lükata ja vabandada," märkis Ratas.