OTSEPILT JA -BLOGI | Opositsioon esitas riigikogule siseminister Mart Helme umbusaldusavalduse, arutluse all on ka alkoholiaktsiisi langetamine

Opositsioon asub siseminister Mart Helmet umbusaldusama

Reformierakonna fraktsiooni liige Liina Kersna uuris, miks ei ole eelnõus veini aktsiisi muudetud. Siim Pohlaku sõnul ei ole veini osakaal piirikaubanduses märkimisväärne ning seetõttu pole aktsiisi muutmine ka põhjendatud.

Valitsus taotleb siseministri umbusaldusavalduse kiiret arutamistValitsus otsustas täna sidevahendite teel peetud istungil taotleda riigikogu juhatuselt siseminister Mart Helme suhtes algatatud umbusaldusavalduse võimalikult kiiret arutamist.Valitsus palub umbusalduse avaldamise nõude arutamist riigikogu tänasel istungil.Umbusaldusavalduse eelnõu algatasid täna 43 opositsioonisaadikut.

Reformierakondlane Aivar Sõerd uuris alkoholiaktsiisi langetamise eelnõu ettekandjalt Siim Pohlakult (EKRE), et miks langetatakse alkoholiaktsiis Lätiga samale tasemele, kuigi uuringud näitavad, et kui tahame piirikaubandusest lahti saata, siis me ei pea aktsiisi taset naabriga samale tasemele langetama, vaid piisab ka pisut kõrgemast aktsiisist. Sõerdi sõnul kaotame maksutulu ja lisaks mängib on oluline ka tervise aspekt. Siim Pohlak vastas, et arutelu oli pikk ja selline sai kompromiss. Lisaks soovitakse Pohlaku sõnul ka Soome inimesi siia tuua.

Alustati Keskerakonna fraktsiooni, EKRE fraktsiooni ja Isamaa fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu arutamist. Sellega plaanitakse muuta alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadust, et vähendada 25 protsenti õlle, siidri ja kange alkoholi aktsiisimäärasid piirikaubanduse ohjamise eesmärgil. Eelnõu ettekandja Siim Pohlak (EKRE) märkis, et arvutuste tegemisel on eeldatud, et muu alkoholi Läti piirikaubandus väheneb ligi 80 protsenti ning õllel ligikaudu 45 protsenti. Samas põhjapiiri müük kasvab muul alkoholil 35 protsenti ja õllel 20 protsenti.

Riigikogus on kohal 97 saadikut ja puudub neli saadikut. Päevakord kinnitati ilma Helme umbusaldusavaldust päevakorda lisamata. Siiski on võimalik umbusaldusavaldus tänasesse päevakorda võtta, kui valitsus seda palub ja istungi juhataja selle vastu võtab.

Reformierakonna fraktsiooni juht Kaja Kallas andis 45 riigikogu liikme nimel umbusaldusavalduse siseminister Mart Helme suhtes. "Mart Helme on jõudnud teha kahju Eesti riigi mainele, oma alluvuses olevate ametkondade mainele. Ta ei saa aru oma vastutusest," märkis Kallas ja lisas, et Helme on verbaalselt rünnanud ja alavääristanud naisi, ajakirjanikke ja õigusriigi põhimõtteid.

Riigikogu täiskogu istung algas leinaseisakuga eile ootamatult lahkunud Mart Nuti auks.

Lisaks umbusaldusavalduse üleandmisele on päevakorras nelja eelnõu esimene lugemineEsiteks: keskkonnakomisjoni esitatud riigikogu otsuse „Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu, mis näeb ette nimetada nõukogu liikmeteks riigikogu liikmed Mihhail Korb ja Andres Metsoja.Teiseks: valitsuse algatatud jalgpallivõistluste ja teiste spordiürituste pealtvaatajate vägivalda ning muid korrarikkumisi käsitleva Euroopa konventsiooni denonsseerimise seaduse eelnõu.Kolmandaks: Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ja Isamaa fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega muudetakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadust, et vähendada 25 protsenti õlle, siidri ja kange alkoholi aktsiisimäärasid piirikaubanduse ohjamise eesmärgil. Seletuskirjas märgitakse, alkoholi aktsiisimäärade langetamise eesmärk on anda võimalus ettevõtjatele vähendada alkoholi hindasid aktsiisimäära vähendamise arvelt, et ohjata 2015. aastast hoogustunud alkoholi piirikaubandust Läti suunalt. Alkoholi odavnemise tulemusena võivad väheneda alkoholi Lätist soetamise kogused ja kasvada Eestist, sh põhjapiiril, ostetud alkoholi kogused.Eelnõule ei ole koostatud väljatöötamiskavatsust, sest tegemist on riigieelarve tulude kiireloomulise küsimusega. Valitsuse 23. mail 2019 kinnitatud tegevusprogrammis aastateks 2019-2023 nähakse ette aktsiisimäärade vähendamine maksutulude Eestisse toomise eesmärgil.Neljanda eelnõuna on Eesti Reformierakonna fraktsioon esitanud samuti alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, mis näeb ette alandada alkoholi aktsiisimäärasid, et vähendada kõrgete aktsiisimäärade tõttu väga suureks paisunud piirikaubandust.Seletuskirjas märgitakse, et kuna kehtivad aktsiisimäärad on ületanud määrade kriitilise punkti ning lokkab piirikaubandus, siis alkoholiaktsiisi aktsiisimäärade alandamine peatab piirikaubanduse ja taastub maksude laekumine riigieelarvesse. Aktsiisimäärade langetamise positiivne mõju riigieelarvele on pikas perspektiivis üle 100 mln, aga arvestades käitumisharjumuste muutmise ajalist nihet on esimesel aastal positiivne mõju eelarvele väiksem, hinnanguliselt 50 mln.

Reformierakonna Riigikogu fraktsiooni juht Kaja Kallas annab siseminister Mart Helme umbusaldusavalduse riigikogu menetlusse täna kell 15 algava istungi alguses.

