OTSEPILT JA -BLOGI | Opositsioon esitas riigikogule siseminister Mart Helme umbusaldusavalduse, arutluse all on ka alkoholiaktsiisi langetamine

Opositsioon asub siseminister Mart Helmet umbusaldusama

Sõerdile on kavas veel vähemalt viis küsimust

Kõnepulti saabus reformierakondlane Aivar Sõerd, kes kannab ette Reformierakonna eelnõu, millega soovitakse samuti alkoholiaktsiisi langetada. Sõerd rõhutas, et vastust sellele, kuidas koalitsiooni eelnõu puhul jõuti väljapakutud 25protsendilise määrani, vastust saadud ei ole. Sõerd märkis, et Reformierakonna eelnõu puhul on võetud aluseks KPMG analüüs. Selle analüüsi käigus tehti Sõerdi sõnutsi uuring ja sellega küsitleti kõigepealt tarbijaid. Küsiti, mis tooteid osteti ja mis oleks ostuhuvi kaotamiseks vajalik. Samuti uuriti jaemüüjatelt, kas nad oleksid nõus piirikaubanduse vähendamiseks marginaali vähendama.

Istungit juhtinud Henn Põlluaas kuulutas eelnõu lugemise lõpetatuks. Muudatusettepanekuid saab esitada viienda juunini.

Põlluaas teatas, et siseminister Mart Helme umbusaldamine lisatakse viimase punktina tänasesse päevakorda, kuna valitsus soovib selle kiiret arutamist.

Lauri sõnul on hind oluline, aga mitte kõige olulisem. Kui vaadata ajalukku, siis kunagi paljudes riikides kehtestatud kuiva seaduse tulemus oli katastroofiline. 2017. aasta aktsiisidega pingutati Lauri sõnul üle ja viga ei korrigeeritud piisavalt kiiresti. Aktsiisid peaksid Lauri sõnul tõusma veidi enam kui palgad, et see muutuks vaikselt suhteliselt tarbijale kallimaks. Ta märkis, et alati pole seda tehtud ja nüüd pingutati üle. Lauri rõhutas, et Reformierakond ei saanud vastust, millel põhineb otsust kärpida alkoholiaktsiisi 25 protsenti. Viina hind viiakse Lauri sõnutsi Lätiga samale tasemele. "Viina hinna vahe peaks olema üks euro, et piirikaubandus väheneks. Minu küsimus on, miks me nii palju alandame. Me kaotame tulusid riigieelarvesse. Ma tuletan meelde, et riigieelarve seis ei ole mitte särav. Õllekohvrile jääb vahe suuremaks, kui on see soovitatav kaks eurot, mis tähendab, et Tallinnast ei minda ostma, aga Lõuna-Eestist jäädakse käima," selgitas Lauri ja lisas, et vastust, miks nii tehti, pole saadud. "Vastust me kuulsime - see oli poliitiline valik. Ehk lihtsalt otsustati, aga miks ja milleks, seda ei arutatud."

Kõnepulti astunud reformierakondlane Maris Lauri märkis, et kui koalitsioon soovib saada oma eelnõule toetust, siis tuleks teha selgeks eelnõu eesmärgid ja vastata küsimustele.

Sotsiaaldemokraat Helmen Kütt küsis, kas rahanduskomisjon on viinud eelnõu ka sotsiaalkomisjoni, et arutada, milline mõju on muudatustel rahva tervisele. Samuti uuris Kütt, kas on küsitud sotsiaalkomisjoni arvamust. Kokk vastas, et homsele kohtumisele on kutsutud ka sotsiaalministeeriumi esindajad, kuid pakutakse võimalust osaleda lähipäevil rahanduskomisjoni istungil.

Eelnõud asus kaitsma kõnepulti astunud rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (Isamaa). Kokk kinntas, et homseks on rahanduskomisjoni kutsutud kõik osapooled, et arutada, milline võiks olla aktsiisi protsent ja selle mõju.

Hanno Pevkur (Reformierakond) sõnas, et Pohlak on korduvalt võtnud positsiooni, et lühike vastus on hea vastus ja ta põhimõtteliselt sisu ei ava ega sisu üle ei vasta. "Ma annan teile ühe korra veel siiski võimaluse. Te räägite kogu aeg poliitilisest kokkuleppest, aga rääkige meile siis, et kuidas see poliitiline kokkulepe sündis. Viin on nüüd proportsionaalselt odavam kui lahja alkohol. Ja samamoodi see, et nii Jüri Ratas kui Sven Sester pidid oma kunagisest põhimõttest aktsiisi märkimisväärselt tõsta, taganema. Ja kas teie või ma ei tea, kelle ettepanek see siis oli, et see nüüd 25 peale kokku jõuti. Rääkige, ma annan võimaluse praegu rääkida, kuidas see poliitiline kokkulepe sündis, kui te ei taha analüüsidele tugineda." Pohlak: "Ma lihtsalt ütlen vastuseks, et kui üks kaubagrupp täiesti ära nullida, kange alkoholi ja viina järgi minek Lätti ... Ja Eestis on tegelikult ju lähiajal algamas ka kaubanduskettide vahel jaekaubanduses kui Lidl tuleb, hinnasõda, mis tõenäoliselt tõmbab ka toidukaupade hinnad alla Eestis, siis ainult kahe kohvri või kohvri õlle järgi sõita sinna Lätti ei ole enam mõistlik."

Toomas Kivimägi märkis, et aktsiisilangetamise puhul on tegemist sammuga õiges suunas, aga vale jalaga. "N-ö kainet analüüsi ja mõistust on väheks jäänud, see on asendatud poliitilise kokkuleppega. Seepärast ma juhin siiralt tähelepanu ka järgmisele riigikogu menetluses olevale eelnõule, mis on selgelt põhjendatum, selgelt rohkem analüüsitud. Poliitiline kokkulepe on tõesti saanud juba n-ö väljatöötamiskavatsuse sünonüümiks, mis minu arvates ei tohiks ega peaks niimoodi olema. Aga minu küsimus on ka selle kohta. Tahan teie käest saada kinnitust, kas te olete minuga päri, et alkoholi piirikaubandus sai hoo sisse 2017., mitte 2015. ega 2016. aastal? Ei oleks lihtsam vastata, siis ütlen veel kord: 2016 oli piirikaubanduse osakaal 6%, aastal 2017 oli piirikaubanduse osakaal 27%." Pohlak ütles, et tema vaatab seda asja ikkagi tervikpildina. "Algas kõik kütusest ja muu tuli sinna juurde. Kütusega loodi eeldus selleks, et kui on vaja Lätti minna kauba järgi, siis parem on käia seal kahe-kolme kauba järgi. Mina arvan ikkagi, et see sai alguse koos kütuseaktsiisi tõstmisega."

Vilja Toomast ütles, et sotsiaaldemokraatide eestvedamisel vastuvõetud alkoholipoliitika põhisuundades, mis kehtivad ka praegu, sätestatakse ühe meetmena ka alkoholi hinnapoliitika. "Ehk lihtsalt öeldes, mida kallim alkohol, seda vähem tarbitakse. Ja seda parem ka tervis siit tulenevalt. Kui kange alkohol on odav, siis on ju märksa odavam ja lihtsam sellest ennast purju juua. Minu küsimus ongi, et kas te olete loobunud alkoholipoliitika sellest ühest väga olulisest meetmest?" Pohlak vastas, et tegelikult ei ole tarbimine vähenenud läbi aktsiisitõusude, et hinnaga ei ole võimalik selliste kaupade puhul üldjuhul tarbimist reguleerida. "Siin on muud meetmed ikkagi, mida on Eestis väga häid."

Reformierakondlane Toomas Kivimägi märkis, et koalitsioon ei saa lahti sellest, et otsitakse süüdlast kuskilt mujalt. "Nimelt eelnõu seletuskirjas on kirjutatud, et alkoholi piirikaubandus hoogustus 2015. aastal. Mul on väga täpsed numbrid, et aastal 2016 oli alkoholi piirikaubanduse osakaal 6%. Ja ühe aastaga nende otsuste mõjul, millele Jürgen Ligi vihjas, tõusis alkoholi piirikaubandus 27%-ni. Ühe aastaga! Mitte 2015. aastal ega ka 2016-ndal, vaid 2017. aastal tegi see selle hüppe. Minu küsimus on järgmine. Te viitate, et selle eelnõu eesmärk on piirikaubanduse ohjeldamine. Samas kaudsete mõjudena näete mõju ka inimese tervisele. Mida see inimese tervisele tähendab? Kas see mõjub inimese tervisele hästi või pigem on see problemaatiline?" küsis Kivimägi. Pohlak märkis, et alkoholi kohta saame igal juhul öelda, et ta mõjub inimese tervisele halvasti, ükskõik mis kontekstis sellest räägitakse. "Mis tervisekäitumist puudutab, ilmselt tuleb ka sotsiaaldemokraatide poolt selle kohta küsimusi, aga mina ei märganud küll, et see aktsiisitõus oleks kuidagi aidanud Eestis joomist vähendada."

Jürgen Ligi ei nõustunud, et juba Reformierakonna ajal oleks alanud aktsiisiralli. "Ärge seda plära ajage, et piirikaubanduse pani plahvatama Reformierakond. See on kasvanud 4%-lt 25-le, ametlike andmete põhjal. Ja tema vallandaja on uuringute järgi olnud lahja alkoholi aastalõputõus. Palun olge selles mõttes viisakas! Aga ma küsisin nüüd ju uuringute kohta. Te ütlesite, et teie aluseks on siis KPMG uuring. Ei ole. See oli Martin Helme seisukohtade aluseks, mis sarnanevad Reformierakonna seisukohtadele. Ja on väga sümptomaatiline, et te hakkasite rääkima Liviko maksudest. See on väga huvitav, et enne kirjutas ju Liviko alkoholitootjate nimel topeltkiituse valitsusele. Nüüd te tulete sama jutuga siia. Ma siiski küsin uuesti. Millistele uuringutele toetudes te jätate viina nii palju odavamaks kui lahja alkoholi? Siim Pohlak märkis, et oleks võinud ka Liviko nime ka nimetamata jätta ja öelda lihtsalt, et üks kange alkoholi tootja. #Ja teiseks, kindlasti ma ei aja siit puldist plära."

Reformierakonna fraktsiooni liige Liina Kersna uuris, miks ei ole eelnõus veini aktsiisi muudetud. Siim Pohlaku sõnul ei ole veini osakaal piirikaubanduses märkimisväärne ning seetõttu pole aktsiisi muutmine ka põhjendatud.

Valitsus taotleb siseministri umbusaldusavalduse kiiret arutamistValitsus otsustas täna sidevahendite teel peetud istungil taotleda riigikogu juhatuselt siseminister Mart Helme suhtes algatatud umbusaldusavalduse võimalikult kiiret arutamist.Valitsus palub umbusalduse avaldamise nõude arutamist riigikogu tänasel istungil.Umbusaldusavalduse eelnõu algatasid täna 43 opositsioonisaadikut.

Siim Pohlak on reformierakondlaste küsimustelaviini all. Taavi Rõivas märkis, et nii palju ebaõnnestumisi, nagu 2017. aastal aktsiisipoliitikas tehti, Eesti maksunduse ajalugu varasemast ei tunne. "Ja loodetavasti õnnestub sarnaseid ämbreid ka tulevikus vältida. Sarnaselt Jürgen Ligiga ka mina leian, et see on igal juhul samm õiges suunas. Esiteks, küllap see väärib päris palju mehisust nii Sven Sesterilt, kes oli 2017 tõusu ajal rahandusminister, kui ka Jüri Rataselt, kes oli siis peaminister, et tunnistada: jah, läks valesti. Ja siinkohal ma täiesti siiralt tunnustan. Ütlen, et tulebki osata vigasid ka tunnistada, kui vigasid tehakse. Aga mu küsimus on sarnane eelkõnelejatele. Mis loogika järgi peaks viin Eestis tulevikus maksma vähem kui Lätis?" Siim Pohlak: Tunnustan kõigepealt ka Reformierakonda. Tegelikult selle aktsiisiralli algatasite ju kunagi teie, selles mõttes suure poliitiku tunnus, et olete ka tulnud kaasa vähemalt selle alkoholiaktsiisi langetusega. Aga ma ütlesin juba, et selline oli poliitiline kokkulepe ja selline see eelnõu täna on. Loomulikult te võite ju teha ka oma parandusettepanekuid sinna, seda keegi ei saa keelata."

Reformierakondlane Aivar Sõerd uuris alkoholiaktsiisi langetamise eelnõu ettekandjalt Siim Pohlakult (EKRE), et miks langetatakse alkoholiaktsiis Lätiga samale tasemele, kuigi uuringud näitavad, et kui tahame piirikaubandusest lahti saata, siis me ei pea aktsiisi taset naabriga samale tasemele langetama, vaid piisab ka pisut kõrgemast aktsiisist. Sõerdi sõnul kaotame maksutulu ja lisaks mängib on oluline ka tervise aspekt. Siim Pohlak vastas, et arutelu oli pikk ja selline sai kompromiss. Lisaks soovitakse Pohlaku sõnul ka Soome inimesi siia tuua.

Reformierakondlane Jürgen Ligi ütles, et koalitsiooni eelnõu ei lähe mitte lahja alkoholi aktsiisi tõstmisega tehtud viga parandama, vaid põlistama madalamal tasemel, et soodsam on osta viina kui õlut. "Te ise ka tunnistate, et viina piirikaubandus kaob – võin lisada, et viin muutub ka Lätist odavamaks –, aga õllel jääb alles. Mis analüüse te seejuures kasutasite, kui te sellise mitte vigade paranduse tegite?" küsis Ligi. Pohlak Ligiga ei nõustunud. "Kange alkoholi puhul ka tooksin Liviko näite. 2016. aastal tasusid Liviko grupi ettevõtted Eesti riigieelarvesse 54 miljoni eest aktsiisi, aga aasta hiljem, kui läks kange alkoholi aktsiisi ralli käima, oli tegelikult sellest järel ainult 35 miljonit. Nii et mina ikkagi ütlen, et ka selle kange alkoholi puhul on olulise küsimusega tegemist. Ja kui küsite, et mis oli analüüsiks, siis üks nendest oli näiteks 2018. aasta oktoobris valminud maksumaksjate liitu tellimusel ja KPMG poolt koostatud analüüs."

Alustati Keskerakonna fraktsiooni, EKRE fraktsiooni ja Isamaa fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu arutamist. Sellega plaanitakse muuta alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadust, et vähendada 25 protsenti õlle, siidri ja kange alkoholi aktsiisimäärasid piirikaubanduse ohjamise eesmärgil. Eelnõu ettekandja Siim Pohlak (EKRE) märkis, et arvutuste tegemisel on eeldatud, et muu alkoholi Läti piirikaubandus väheneb ligi 80 protsenti ning õllel ligikaudu 45 protsenti. Samas põhjapiiri müük kasvab muul alkoholil 35 protsenti ja õllel 20 protsenti.

Riigikogus on kohal 97 saadikut ja puudub neli saadikut. Päevakord kinnitati ilma Helme umbusaldusavaldust päevakorda lisamata. Siiski on võimalik umbusaldusavaldus tänasesse päevakorda võtta, kui valitsus seda palub ja istungi juhataja selle vastu võtab.

Reformierakonna fraktsiooni juht Kaja Kallas andis 45 riigikogu liikme nimel umbusaldusavalduse siseminister Mart Helme suhtes. "Mart Helme on jõudnud teha kahju Eesti riigi mainele, oma alluvuses olevate ametkondade mainele. Ta ei saa aru oma vastutusest," märkis Kallas ja lisas, et Helme on verbaalselt rünnanud ja alavääristanud naisi, ajakirjanikke ja õigusriigi põhimõtteid.

Riigikogu täiskogu istung algas leinaseisakuga eile ootamatult lahkunud Mart Nuti auks.

Lisaks umbusaldusavalduse üleandmisele on päevakorras nelja eelnõu esimene lugemineEsiteks: keskkonnakomisjoni esitatud riigikogu otsuse „Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu, mis näeb ette nimetada nõukogu liikmeteks riigikogu liikmed Mihhail Korb ja Andres Metsoja.Teiseks: valitsuse algatatud jalgpallivõistluste ja teiste spordiürituste pealtvaatajate vägivalda ning muid korrarikkumisi käsitleva Euroopa konventsiooni denonsseerimise seaduse eelnõu.Kolmandaks: Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ja Isamaa fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega muudetakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadust, et vähendada 25 protsenti õlle, siidri ja kange alkoholi aktsiisimäärasid piirikaubanduse ohjamise eesmärgil. Seletuskirjas märgitakse, alkoholi aktsiisimäärade langetamise eesmärk on anda võimalus ettevõtjatele vähendada alkoholi hindasid aktsiisimäära vähendamise arvelt, et ohjata 2015. aastast hoogustunud alkoholi piirikaubandust Läti suunalt. Alkoholi odavnemise tulemusena võivad väheneda alkoholi Lätist soetamise kogused ja kasvada Eestist, sh põhjapiiril, ostetud alkoholi kogused.Eelnõule ei ole koostatud väljatöötamiskavatsust, sest tegemist on riigieelarve tulude kiireloomulise küsimusega. Valitsuse 23. mail 2019 kinnitatud tegevusprogrammis aastateks 2019-2023 nähakse ette aktsiisimäärade vähendamine maksutulude Eestisse toomise eesmärgil.Neljanda eelnõuna on Eesti Reformierakonna fraktsioon esitanud samuti alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, mis näeb ette alandada alkoholi aktsiisimäärasid, et vähendada kõrgete aktsiisimäärade tõttu väga suureks paisunud piirikaubandust.Seletuskirjas märgitakse, et kuna kehtivad aktsiisimäärad on ületanud määrade kriitilise punkti ning lokkab piirikaubandus, siis alkoholiaktsiisi aktsiisimäärade alandamine peatab piirikaubanduse ja taastub maksude laekumine riigieelarvesse. Aktsiisimäärade langetamise positiivne mõju riigieelarvele on pikas perspektiivis üle 100 mln, aga arvestades käitumisharjumuste muutmise ajalist nihet on esimesel aastal positiivne mõju eelarvele väiksem, hinnanguliselt 50 mln.

Reformierakonna Riigikogu fraktsiooni juht Kaja Kallas annab siseminister Mart Helme umbusaldusavalduse riigikogu menetlusse täna kell 15 algava istungi alguses.

Siseminister Mart Helme umbusaldusavaldusele on alla kirjutanud 45 saadikut. Et umbusaldusavaldus läbi läheks, on vaja koosseisu häälteenamust ehk vähemalt 51 häält. Seega pole kuigi tõenäoline, et umbusaldusavaldus läbi läheks. See tähendaks ka koalitsioonisaadikute hääli, mis omakorda tähendaks suure tõenäosusega kogu valitsuse lagunemist. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/helme-umbusaldusavaldusega-on-liitnud-koik-valitsuskoalitsiooni-mittekuuluvad-saadikud?id=86411061

