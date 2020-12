OTSEPILT ja -BLOGI | Ööpäevaga lisandus ligi tuhat nakatunut. Mis saab edasi, kõneldakse terviseameti pressikonverentsil

Terviseameti pressikonverents

Kiik: 25. detsembril koolitati juba meditsiinitöötajaid Pfizeri vaktsiini käitlema ja kasutama.

Kiik: Rääkides vaktsineerimise tempost... Saan aru murest, et vaktsiinid ei saabu piisavalt kiiresti, aga inimesi vaktsineerivad tervishoiutöötajad ja nad teevad seda mõistlikus ja turvalises tempos.

Kiik ütles, et Eesti teeb koostööd naaberriikide ja Euroopa Liiduga, et saada võimalikult kiiresti veelgi enam vaktsiine.

Kiik: Meil pole mõtet osta vaktsiine sügisesse, kus meil on põhilepingute järgi tulema juba doose.

Kiik kõneleb, et poleks olnud võimalik igal riigil rääkida kõikide vaktsiinipakkujatega. "Meie huvi saada vaktsiine on läbi koostöö, läbi Euroopa Liidu."

Kiik kõneleb Euroopa Liidu ühishangetest, mida on mõned opositsioonipoliitikud kritiseerinud, tuues välja, et Eesti oleks võinud ka ise otselepingud sõlmida.

Kiik: See debatt, et valitsus tegi kehva kava, ma pole ühtegi sisulist kriitikat näinud, ainult loosungeid. Milline kava oleks pidanud olema, keegi ei ütle. Tervisevaldkonna eksperdid on kava kokku pannud ja kui kellelgi on parem immuniseerimisplaan, tuleb see muidugi esitada.

Kiik kõneleb vaktsineerimisest. Tal on palve opositsioonierakondadele mitte politiseerida vaktsineerimist. "Vaktsiinikava on koostatud terviseekspertide poolt," lisas Kiik.

Kiik ütles, et haiglaravi suudab normaalselt talitada 300-400 koroonahaigega. Praegu on haiglas üle 400 koroonahaige.

Sotsiaalminister Tanel Kiik: "Loodame, et 2-3 nädala jooksul pöörab nakkuskõver alla."

Lanno avaldab lootust, et aasta lõpuks on vaktsineeritud üle poole Eesti elanikest.

Lannol on ka häid uudiseid. Ta ütles, et üle 200 000 inimest on Hoia rakenduse alla tõmmanud.

Reoveeuuringu järgi on Ida-Virumaal nakatumine veel seni väga kõrge, lisaks ka Kärdlas ja Tartus.

Lanno nentis, et surmajuhtude arv suureneb ning tulebki just eakate seast. "Viimasel nädalal suri 32, eelmisel 28 inimest."

Lanno kõneles teadusnõukoguga kohtumisest. "Uusaasta peaks mööduma 500 haigega haiglas."

Lanno: Viimasel ajal on tulnud juurde palju hoolekandeasutusi, kus on nakkus sees, kus teeme laustestimist, kust leiame väga suure kolde. Reeglina on need kolded 30+ ja rohkem. See on üks koht, kus tahaks juhtida omaste ja omanike tähelepanu, et infektsiooni reeglid, mis terviseamet on välja mõelnud, need pole ainult paberile mõeldud.

Lanno: Tegime ülevaate sissetoodud juhtude kohta. See on 2,8 protsenti, olulisel määral suurenenud pole. Sisse tuuakse Venemaalt, Soomest, Suurbritanniast ja Rootsist.

Lanno sõnutsi on näha haigete kasvu 30-39 ja 60-69 vanusegruppides. Lanno oletas, et seda on mõjutanud perekondlikud koosviibimised.

Lanno: Kui vaadata haigestumise vanuselist jaotust viimase 2 nädala jooksul, siis kõige suurem muutus on vanusegrupis 10-19. Kurvaks teeb see, et on tõusnud 80+ grupp.

Lanno ütles, et suur nakatumise arv tuli varasematest testidest. 661 on 29. detsembrist ja üle 300 testi 28. detsembrist.

Lanno ütles, et haigeid on riigis üle 7000. "Testide arv on see, mis seda üles korjab. Nagu isegi olete aru saanud, siis viimased 4 päeva on olnud väga tugevas pühade meeleolus ja arvud on olnud mõnevõrra väiksemad."

Kõneleb terviseameti juht Üllar Lanno. "Tänane nakatumise number on meil suhteliselt kõrge," nentis ta ja lubas hiljem detailsemalt arvu avada. "Meil üle Eesti on ulatuslik levik ja haigestumise intensiivsus on kõrge. Kõrge on just Põhja-Eestis pealinna ümbruses, taas on intensiivsemaks läinud Ida-Virumaa, juurde on tulnud Lääne-Virumaa, Pärnumaa, Raplamaa ja Järvamaa."

Pressikonverents algas.

