OTSEPILT ja BLOGI | Mis seis on koroonaviirusega Eestis? Milliseid abimeetmeid pakub töötukassa?

Meelis Paavel: oleme töötanud esiteks selle nimel, et meie igapäevased teenused ei katkeks, läksime üle kaugnõustamisele. Teine suund on olnud erimeetmed. Vähem kui kuu aega tagasi esimese meetmega alustasime. Jätkasime seda suvel, praegu käib kolmas meetmevoor, aga valmistame ette juba kolmandat toetusmeedet. Meie erakorraline kulu olnud 300 miljonit eurot, tavalisel aastal maksame välja umbes 90 miljonit. Uusi erimeetmeid toetatakse riigieelarvest.

Kiik: on oluline lisaeelarves katta kulud COVID-19 kriisi jooksvate kulude katteks. Kui septembris riigieelarve riigikogule üle anti, oli nakatumine paarkümmend korda madalam ja praegust olukorda ei suudetud ette näha ja eelarvesse arvestada. Pikendame haiguspäevade hüvitamist, teisest päevast alates hüvitame aasta lõpuni.

Kiik: vaktsiinitarned ebastabiilsed, mõni nädal väiksed, mõnikord suured. Sel nädalal on eesmärk teha vähemalt 40 000 vaktsineerimist.

Tanel Kiik: COVID-19 levik on tipus, on õrnasid stabiliseerumise märke. Me ei näe enam nädalas 40-50% nakatunute lisandumist kui veebruaris, aga praegune tipp on väga kõrge, eriti Põhja-Eestis ja Saaremaal. Haiglaravi näitajad lähevad ainult halvemaks, seal on tipp alles tulemas. Eile tehti 11 000 vaktsineerimist, vähemalt 1 doosiga on vaktsineeritud üle 122 000 inimese. Üle 80-aastastest 31% vaktsineeritud, numbrid tõusevad iga nädal.

Oona: mõned Euroopa riigid on pannud vaktsineerimise pausile, nt Taani. Ettepanek ei tulnud mitte nende ravimiametist, vaid Taani terviseametist. Taanis riskirühmad suuresti vaktsineeritud, neil on COVID-19 haigestumusega suhteliselt rahulik olukord, nad justkui saavad sellist pausi pidada. Eestis on hästi oluline jätkata vaktsineerimist kõigi vaktsiinidega, mis kasutada on, et võimalikult paljudele kaitset pakkuda. Kes saab verd vedeldavat ravi, nemad võivad vaktsineerida, neil pole kõrgemat riski. Kellel olnud tromboos, aga kes ei saa praegu verd vedeldavat ravi, võivad kaaluda edasilükkamist. Vähktõve puhul on soovitatud onkoloogiga nõu pidada. Enamik inimesi peaksid kasutama vaktsineerimise võimalust, kui seda pakutakse.

Oona: kes on COVID-19 läbi põdenud, ei vaja kahte doosi, neile piisab ühest doosist, mida võiks neile anda kuni kuue kuu jooksul tervenemisest. Meil oli koosolek, kus arutasime Euroopa Ravimiameti andmeid AZ vaktsiini küsimuses. Vaktsineeritutel võib olla erinevaid terviserikked, vaktsineerimine ei hoia ära kõiki maailma haiguseid, vaid seda ühte nakkushaigust. Kas ühe või teise terviserikke näol tegemist vaktsiini kõrvaltoimega või tegemist tavalise haigusega, selleks peetakse kõrvaltoimeteatiste info alusel silma peal. Euroopa Ravimiamet teinud esialgse ohuhindamise, et AZ vaktsiini juures ei esine kõrvalnähtusid rohkem kui esineks üldpopulatsioonis.

Perearst Marje Oona: kolmapäeval toimunud koosolekul arutas immunoloogiakomisjon vaktsiinide kasutamist. Leidsime, et mõistlik on pikendada AstraZeneca vaktsiini kahe süsti aega 12 nädalani, sest meile on andmeid juurde tulnud. Intervalli pikendamine parandab veelgi vaktsiini tõhusust. AZ vaktsiinile oli varem seatud vanuse ülempiir, sest tõhusust oli eakate puhul vähe hinnatud. Päriseluandmed ütlevad meile, et Ühendkuningriigid on AZ vaktsiini tõhusus sarnane Pfizeri vaktsiini tõhususega. Seetõttu tegime ettepaneku vanuse ülempiir kaotada. Just vanematel inimestel on suurem risk raske Covid-19 saamiseks. Kolmas otsus oli, et vaktsiinide esmase kaitse saavate inimeste hulga suurendamiseks pikendame Pfizeri teist doosi kuue nädalani, mis maksimaalne lubatud tähtaeg.

Lanno: kõige rohkem viirust Harjumaal ja Tallinnas, pealinnas suurim Lasnamägi. Tallinna kesklinna linnaosas on nakatumine suurem kui Tartus, Lasnamäel nt on nakatumine kordades suurem kui Narvas. Suur tõus Narvas ja Rakveres, aga Kohtla-Järvel suurt tõusu pole. Reoveeuuringus täiesti punane kaart. Olukord on endiselt kriitiline. Haiglatesse juurde tulnud 86 uut haiget. Märgata on üliraskete patsientide kiiret kasvu. Kasvu suunab Põhja-Eesti, sealsed haiglad suurima surve all. Domineerivad kahte sorti kolded, töökohakolded ja juurde on hakanud tulema lasteaiakoldeid. Koolilapsed distantsõppel, nemad nakatumist ei juhi, aga töökohakoldest peresse viidud haiguse saab lasteaialaps, kes viib selle lasteaeda ja nakatab kasvataja. Viirus võtab sealt, kus võtta on.

Üllar Lanno: mõtlemapanev on, et täpselt aasta on möödas hetkest, kui Eesti oli lukus. 659 inimest on koroonaviiruse tõttu aastaga meie hulgast lahkunud, täna oli neid üheksa. Tõenäoliselt on vaja kõigil mõelda ja seista nende kõrval, kes peavad kaotusvalu kandma. Viimase ööpäevaga 1358 uut nakatunud. Esimene nakatunu leiti ka Ruhnu saarelt, see oli Tallinnast sinna sõitnud inimene. Koroonaviirus on nädalavaates ikka kasvava tendentsiga.

Koroonaviirusega on olukord jälle väga halb, Eesti on Euroopas Tšehhi kõrval kõige kõrgema COVID-19 levikuga riik. Täna räägitakse sellest kõigest pressikonverentsil.