OTSEPILT ja BLOGI | Ministrid annavad ülevaate Eesti ettevalmistustest Brexitiks ning eriväelaste saatmisest Malisse

Pressikonverentsil osalevad peaminister Jüri Ratas, siseminister Mart Helme, välisminister Urmas Reinsalu ning kaitseminister Jüri Luik.

Valitsuse pressikonverents 5. septembril

Mart Helme: Ootel on siseministri visiit Suurbritanniasse, kokku lepitud juba kevadel. Seni, kuni Brexiti asjad on ebaselged, pole visiidil mõtet. Üks eesmärke on Eesti inimeste toimetulek Suurbritannias. Siseministeeriumi teema on ka kolme mere initsiatiiv, mille turvamine on siseministeeriumi, PPA ja teiste ülesanne. Tulirelvadirektiivi ülevõtmine on kohustuslik, kitsendatakse teatud relvaliikide riigist riiki liigutamist, puudutab umbes 14 000 jahimeest. Kui mõni Eesti jahimees tahab minna Austriasse, siis ta peab parameetritest erineva relva registreerima. Sama kehtib enesekaitserelvade puhul, mille salve sisaldust vähendatakse kuni 10 padrunini. Direktiiv puudutab ka kollektsioneerimist ja käibelt kõrvaldatud relvade kahjutuks muutmist. Abipolitseinikele esitatavate tervisenõuete kontroll lihtsustub. Abipolitseinikuna töötamiseks piisab kehtivast autojuhiloa tervisetõendist. Taseri või tulirelva kasutamine patrullis on võimalik ka abipolitseiniku puhul.

Jüri Ratas: Kabinetis tuleb arutusele majandus- ja rahandusprognoos. Õnnitlen kõiki kutselisi ja vabatahtlikke pääsjaid. Keeruline teema, mille tõi välisminsister kabinetti, on seotud Suurbritannias toimuvaga. Ükskõik, kuidas Brexit toimub, lähedased suhted Suurbritanniaga jätkuvad, see on jätkuvalt Eesti huvi. Huvi on see, et segadust pärast Brexitit oleks võimalikult vähe ja parim lahendus oleks leppega Brexit. Et hoida ära olukord, kus leppeta Brexiti korral muutuks Suurbritannia juhiload kehtetuks, tuleb 12-kuuline üleminekuperiood. Kaitseväe missioonide pikendamine kinnitab ka Eesti jätkuvat aktiivsust. Valitsus teeb järgmise sammu, et arutada kliimaneutraalsust sajandi keskpaigaks, järgmisel reedel toimub ka kliimakonverents, mille asukohta tuli suure huvi tõttu muuta. Majandusprognoosi juurde tuleb valitsus kabinetis peal lõunat.