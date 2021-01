OTSEPILT- ja BLOGI | Mida otsustas uus valitsus koroonapiirangute kohta?

Pressikonverentsil osalevad peaminister Kaja Kallas; riigihalduse minister Jaak Aab, justiitsminister Maris Lauri ning tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Istungil andis riigisekretär Taimar Peterkop valitsuse liikmetele ülevaate valitsuse töökorraldusest, ministrite pädevusest ning

peaministri ja ministri asendamise korrast.

Valitsuse liikmetele tutvustati ka valitsuse tegevusprogrammi koostamise põhimõtteid, valitsuse tegevusprogramm plaanitakse heaks kiita 11. veebruaril. Samuti plaanib valitsus koostada esimesi olulisemaid tegevusi koondava 100 päeva programmi. Kallase valitsuse esimesed 100 päeva mööduvad 5. mail.

Valitsuse pressikonverents

COVID-19 piiranguid ja vaktsineerimise küsimusi arutatakse pärast pressikonverentsi. Kallas: see on keeruline teema ja nõuab pikemat arutelu.

Ministri nõunikele pannakse majanduslike huvide deklareerimise kohustus.

Paika pandi valitsuse saja päeva plaan.

Kallas: toetame reisimisel ühtseid piiranguid. Pole hea, kui igal riigil on omad reeglid.

Kaja Kallas: valitsuse istungil kiideti heaks 14 punkti.

Algab pressikonverents.

Eile õhtul kirjutas Eesti Päevaleht, et sotsiaalministeeriumi kantsler ja regionaalhaigla nõukogu liige Marika Priske sai koroonavaktsiini juba jaanuari alguses. Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo nentis, et asi ilus ei paista.https://www.delfi.ee/article.php?id=92391287

Alles äsja selgus, et Rakvere haigla juhtkond pakkus oma nõukogu liikmetele vaktsineerimist ning neli inimest nõustus. Nüüd selgub, et eliitvaktsineerituid on veel. https://www.delfi.ee/article.php?id=92388867