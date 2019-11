OTSEPILT JA -BLOGI | Mida kujutab endast plaan B? Riigikogu infotunnis vastab küsimustele Mart Helme

Helmelt küsitakse maaeluministeeriumi ja maaeluministri, otsuste järjepidevuse, süvariigi, valitsuse seisukohtade ja vägivalla kohta. Repsilt soovitakse teada õpetajate palkade, valitsuse olukorra, koalitsioonilepingu täitmise ja venekeelse hariduse tuleviku kohta. Aab vastab küsimustele kohalike omavalitsuste sotsiaalkaitse kulutuste, haldusreformijärgse teenuste kättesaadavuse ja avaliku teenistuse politiseerimise kohta.

Riigikogu infotund

Ligi: mida peaks riigiametnik tegema olukorras, kus teda püütakse ametist kõrvaldada ja see, kes kõrvaldab, on valetamise ja sekkumisega tegelenud? Aab: tänan küsimuse eest, mis ei puuduta registreeritud küsimuse valdkonda. Täna on sellest palju räägitud, milline on riigiametniku roll. Nagu eelkõnelajad rääkisid: kogu faktoloogias on paras tohuva-pohu. Ma hoiduksin igasugustest lõplikest hinnangutest.

Küsimus minister Aabile. Signe Riisalo: meil on kohalikud omavalitsused, kus sotsiaalkaitsekulutused on väga erinevad. Mõnedes on tõstetud panust, paljudes on see aga kordades langenud. Milliseid meetmeid olete oma pädevuses rakendanud ja edaspidi plaanite, et kohalikud omavalitsused planeeriks oma eelarveid nii, et inimesed saaksid võrdselt abi kõigis omavalitsustes? Aab: need ressurssid on olnud pikemat aega vaatluse all. Ma möönan, et enamvähem on kõik nõus, et üks valdkond, kus on mahajäämus, on sotsiaalkaitse. Omavalitsused on viimastel aastatel suunanud sinna rohkem raha.

Jürgen Ligi Mailis Repsile: keeldusite eelmine nädal Mart Järviku valetamise teemal hinnagut andmast, küll aga ei säästnud te sõnu ametnike suunal. Eile juhtus sarnane episood - andsite intervjuu ja ütlesite naiskolleegile osaks saanud räige ähvarduse peale, et seal oli poliittehnoloogia. Mis seal siis tehnoloogiliselt oli ja kuidas saaks teisiti? Kuidas saaks ametnik valetamise puhul toimetada? Reps: õpetajate palgaga pole sel küsimusel midagi pistmist. Ei anna ka täna ma mingeid hinnaguid. Ootame faktid ära.

Kalvi Kõva: kui palju ja kellega te seda läbi arutasite? See raha puudutab kõiki omavalitsusi ja õpetajaid. Paljud neist said ümberkorraldustest-kärbest teada alles viimastel nädalatel.Reps: kärpeid arutatakse kõigiga läbi. Kui räägime kokkuhoiu meedetest, siis vaatasime oma ministeeriumi eelarvest palju asju läbi ja pidime kuskilt kokku tõmbama või mõne iga-aastase ürituse ära jätma. Kohalikud omavalitsused ei olnud suuremas ebaproportsionaalses tähelepanus.

Järgmine küsimus minister Mailis Repsile õpetajate palgaraha kohta. Reps: järgmine aasta tõuseb õpetajate palk 1315 euroni. Osa sellest rahast saime juurde, osa tuleb haridustoetusest laiemalt ja osa pidime ise oma eelarvet ringi korraldama.

Jürgen Ligi: kui te räägite õnnetamisest, peaksite kirjeldama, kuidas Eesti riigikaitse on õõnes. See, mida praegu eitate, on paraku fakt. Teie erakonnakaaslased on viimased kaks nädalat rääkinud, et NATOga ei saa arvestada. See haakub suurepäraselt selle isolatsioonipoliitikaga ja liitlastest eraldumisega. Soome valitsus sai teie sõnadest teada, et Eesti peab plaani, kuidas Soome peaks hakkama Eestit kaitsma. Kas selle pärast ei ole häbi? Kuidas teie maine seal on? Helme: soomlased teevad oma järeldused NATOga liitumise osas ise, neil on kompentents suurem kui teil. Küll aga muretsen seepärast, et E. Macron ja T. Trump on väljendanud kahtlust NATO võimekuse osas. Kui peate neid Venemaa-poolse õõnestustöö tegijaks, siis pöörduge nende poole.

Keit Pentus-Rosimannus: lisaks Eesti ajakirjanikele on teid nüüd Soome ajakirjanikud ka valesti mõistma hakanud. Aga teie sõnavõtud on tilkhaaval Eestit meie senistest liitlasstest eemale tõuganud. Mihhail Korb astus sarnase avalduse pärast ametist tagasi, kui NATO-vastasust väljendas. Kas peaminister Jüri Ratas on teinud teile ettepaneku amet maha panna? Helme: teil ei ole funktsionaalse lugemise oskust. Maailm on pidevas muutumises. Me ei tea, milliseks kujunevad Suurbritannia, Saksamaa, Prantsusmaa välispoliitika. Omistate mulle mingeid asju. Ajakirjanik sai minust aru. Ütlesin väga selgelt, et on vaja plaani B, sest me ei tea, mida toob tulevik. Kui te mune ainult ühte korvi ei paneks, saaksite sellest aru.

Kalvi Kõva viitab eilsele Peeter Ernitsa arvamusloole: listeeria ei ole lihtne asi ja see vajab täpsemat uurimist. Miks te erakonna esimehena ei kutsu oma fraktsiooni liikmeid korrale, et nad juba praegu teevad avaldusi, milles üht või teist süüdistatakse? Helme: sõna on vaba. Sotsialistid muidugi tahavad seda keelustada.

Sikkut: millist seadust on kantsler Lemetti rikkunud?Helme: küsimus on põhimõtteline. Kui kahe isiksuse koostöö ei laabu, siis seadus annab võimaluse ametnik ametist vabastada. Nii lihtne see ongi.

Mart Helme: kui mõnel ametnikul on kahtlus, et minister teeb midagi seadusevastast, siis ei jookse ta ajalehetoimetusse, vaid teeb politseile avalduse. Antud juhul on valikuliselt dokumente lekitatud ja see ei ole eetiline tegu. Kui koostöö ei sobi, siis valitsus kuulab ära ministri selgitused ja langetab seejärel otsuse.

Esimene küsimus Mart Helmele on maaeluministeeriumis toimunu kohta. Riina Sikkut: minister Järvik on teinud ettepaneku kantsler ametist vabastada. Valitsusel on vaja otsustada, kas vabastada ametist ametnik, kes on keeldunud Eesti riigi vastasest tööst. Mis on teie seisukoht?

Algab riigikogu infotund. Kohal on 53 saadikut.