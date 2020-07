OTSEPILT JA -BLOGI | Mart Helme tutvustab politsei kriisireservi põhimõtteid

Selgitusi ja vastuseid küsimustele jagab ka pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna juhataja Jaanis Otsla.

Delfi teeb sündmusest otsepildi ja blogi.

Möödunud aasta augustis tuli teade, et kuivõrd siseminister Mart Helme pidi koalitsioonikõneluste tagajärjel loobuma sõjaväestatud piirivalve taastamisest, hakkab ta looma uut üksust, kes kriisiolukordades pakuks politsei- ja piirivalveametile abi. Nüüd on jõutud esimese linnukeseni – siseministeerium on saatnud esimesele kooskõlastusringile politsei ja piirivalve seaduse, abipolitseiniku seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise seaduse. Kui see seaduseelnõu praegusel kujul vastu võetaks, saaks PPA peadirektor piltlikult öeldes sama suured õigused nagu presidendil ning võiks kriisireservi kokku kutsuda ükskõik mis ajal ja mis tahes ürituse ohjeldamiseks.

Kriisireservi selgitused

Helme: kriisireserv hakkab vajadusel tegelema piirivalvega

Helme: tugevdame, mitte ei nõrgenda riigikaitset. Kaitsevägi ja kaitseliit tegelevad sõjalise riigikaitsega. Politsei ja piirivalve tegelevad siseriikliku turvalisuse tagamisega. Need ülesanded mooduistavad ühe terviku. Need ei tähenda, et üks saaks täita teise ülesandeid.

Helme: Nii abipolitseinikud kui kaitseliitlased on vabatahtlikud. Neil ei ole ülesannet ega kohustust ega võimalusi hädaolukorras riigikaitselisi ülesandeid täita. On vaja ka tagada, et inimesed ei kattuks erinevates organisatsioonides.

Helme: Mart Helme on instrument, mis aitab asju ellu viia ja võitleb selle eest, et asjad tööle hakkaksid. Miks vaja? Meil on värske kogemus koroonakriisi ajast. Kui hädas me olime, et saada kokku inimesi paari kuu jooksul tagama saarte isolatsiooni, piirikontrolli.

Unustage ära, et ma siin endale eraarmeed loon. Ma ei ole tõenäoliselt nelja aasta pärast isegi minister enam - Helme.

Helme: Kriisireservi on vaja, sest näeme, et Eestis on palju inimesi, kes oma erinevates tegevustes tegelikult kattuvad. Kui meil on 1100 abipolitseinikku, siis umbes 450 neist on samal ajal ka kaitseliitlased. Seega sõjaolukorras või mobilisatsiooni korral lähevad need inimesed ära ja 1100 abipolitseinikust jääb järele natuke üle poole. Tahame ette valmistada veel 1200 abipolitseinikku nelja aastaga.

Helme: On tulnud päevakorda, nagu mina oleks kaitseliitu halvustanud. Absoluutselt ei pea paika. Kas ajakirjandus on jälle liiga teinud? MUidugi on liiga teinud. Ma ei ole halvustanud, juhtisin tähelepanu väga lihtsale asjale - neil pole piisavalt varustust siseturvalisuse jaoks. Ma ei ole halvustanud. Vastupidi, me kõik oleme näinud, kui asendamatud ja tublid nad on olnud erinevates olukordades. Mul ei ole siin teistsugust arvamust. Katsed neid mulle omistada on pahatahtlikud.

Mida arenenum ühiskond, seda spetsialiseeruvam ta on. See eeldab väljaõpet, ressursse, varustust. Kriisireservi puhul räägime seadusandluse kohandamisest muutuvatule vajadustele.

Helme: Siseturvalisus on selline hargnev nähtus - ühelt poolt räägime täiesti selgelt tsiviilvaldkonda kuuluvatest asjadest. Kuidas tagada, et meil oleks vähem tuleõnnetusi, hukkunuid, missugust profülaktilist eeltööd teha veeõnnetuste ennetamiseks jne. Teisalt - kõik on inimesed, inimesed on emotsionaalsed olendid. Vaja on tagada avalik kord, mis on politsei vastutus.

Helme: Siseturvalisus on selline hargnev nähtus - ühelt poolt räägime täiesti selgelt tsiviilvaldkonda kuuluvatest asjadest. Kuidas tagada, et meil oleks vähem tuleõnnetusi, hukkunuid, missugust profülaktilist eeltööd teha veeõnnetuste ennetamiseks jne. Teisalt - kõik on inimesed, inimesed on emotsionaalsed olendid. Vaja on tagada avalik kord, mis on politsei vastutus.

Alustab minister Mart Helme: Mul on hea meel, et kaitseministeerium on aidanud meil kriisireservi teema fookusesse tõsta. Jagame selgitusi, mida oleme ka varem jaganud. Milles on küsimus? Selles, et ministeeriumitel on oma vastutusalad. Vastutusala raames tuleb meil tagada ülesannete täitmine, mison valitsuse otsustega kirja pandud. SiM vastutusalas on siseturvalisuse tagamine, mis liigitub riigikaitse ja põhiseadusliku korra püsimise raamidesse. Kahetsusväärne, kui kogu selles raamistuses püütakse mingeid segmente lõigata ja asju vastandada ja eristada. või poliitilise moonutuse nurga alt näidata.

Algab!

Veel 15 minutit sessiooni alguseni.