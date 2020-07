OTSEPILT JA -BLOGI | Mart Helme tutvustab politsei kriisireservi põhimõtteid

Selgitusi ja vastuseid küsimustele jagab ka pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna juhataja Jaanis Otsla.

Delfi teeb sündmusest otsepildi ja blogi.

Möödunud aasta augustis tuli teade, et kuivõrd siseminister Mart Helme pidi koalitsioonikõneluste tagajärjel loobuma sõjaväestatud piirivalve taastamisest, hakkab ta looma uut üksust, kes kriisiolukordades pakuks politsei- ja piirivalveametile abi. Nüüd on jõutud esimese linnukeseni – siseministeerium on saatnud esimesele kooskõlastusringile politsei ja piirivalve seaduse, abipolitseiniku seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise seaduse. Kui see seaduseelnõu praegusel kujul vastu võetaks, saaks PPA peadirektor piltlikult öeldes sama suured õigused nagu presidendil ning võiks kriisireservi kokku kutsuda ükskõik mis ajal ja mis tahes ürituse ohjeldamiseks.

Kriisireservi selgitused Veel 15 minutit sessiooni alguseni.