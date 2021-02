OTSEPILT ja -BLOGI | Mari-Anne Härma: sellise kasvutrendiga jätkates on meil märtsi alguseks päevas 1000 uut nakatunut

Terviseameti pressikonverents 17.02.2021

Härma: tuleks vältida spordiüritusi, messe, kõiki üritusi. Koolivaheaeg läheneb - laste tegevused on mõistlik suunata õue. Lumelinnade ehitamised, kelgutamised.

72% lastest nakatuvad kas kodus või koolis, 60% vanemaealistest nakatub hoolekandeasutuses või on paik teadmata. Tööealised nakatuvad kas kodus, tööl või on nakatumispaik teadmata.

Härma: ei tohiks teha plaane suguvõsaga kohtuda, erinevad saunapeod ja tähistamised tuleks edasi lükata.

Härma: me peame säilitama kriitilist meelt ürituste suhtes. Kui midagi on lubatud korraldada, ei tähenda see tingimata, et peaks seda tegema.

Härma: see näitab, et Eestis on viiruse epideemiline levik ja viirust võib saada igalt poolt

Härma: Peamine nakkuskoht on kodu. Koju tuli nakkus peamiselt töölt, koolist, sõprade või huviringide kaudu või jäi see päritolu teadmata. Teadmata nakatumiskohaga juhtumite arvu kõrge osakaal on jätkuvalt meie peamine mure.

Härma: möödunud nädalal oli juhtumite juurdekasv 21% suurem kui ülemöödunud nädalal. Kõige rohkem kasvas näitaja Saaremaal, Hiiumaal, Põlva- ja Raplamaal. Nakatumiskordaja R on tänase seisuga üle 1.1 ja sedasi jätkates näeme märtsi alguses päevas juhtumite arve üle tuhande.

