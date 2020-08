OTSEPILT ja BLOGI | Mailis Reps: kui koolis nakatub koroonaviirusesse iga kümnes õppur, koguneb kriisistaap

Kooliaasta alguse pressikonverents

Kui nakatunute arv kasvab, mis on nn piir, et kõik koolid kinni pannakse? Reps ütles, et haridus on viimane, kus drastilised otsused tehakse. Siis peaks juba olema eriolukord.

Kas koolid või lapsevanemad peaks varuma näomaske ja kindaid? Reps kostis, et laste puhul ta maskikandmist ei soovitaks. Tõenäosus, et lapsed reaalselt kandma hakkaks, on väga väike. "Teatud vanuserühmas väga ei soovitata ka," märkis ta maskide kohta. "Pole selles olukorras, et lapsed peaks käima kaitseülikondades ja maskidega."

Kui koormus kasvab, kas õpetajatel oodata palgatõusu? Repsi kinnitusel suuri pöördumisi pole praegu tulnud. Ta ütles, et esmalt koolijuhi korraldada, seejärel kohalikud omavalitsused ja kui viimased hakkama ei saa, saavad ministeeriumi poole pöörduda.

Õpetajate koormus tõenäoliselt kasvab. Tuleb anda nii füüsiliselt tunde kui osadele klassidele distantsõppe korras. Reps nentis, et see on keeruline ja koolid peavad ka ise läbi mõtlema, kuidas seda teha. Kas vaja lisakaadrit? Reps lausus, et hetkel raske ette näha.

Personaliküsimus - kui osad koolid lähevad mitme vahetuse peale. Kust leitakse õpetajad selle jaoks? Reps ütles, et ei kutsuta üles, et oleks mitu vahetust. Räägitakse pigem pooletunnisest nihkest, misjärel vahetunnid kõigil ei kattu. Nii on võimalik vahepeal avalikke pindu ja tualette puhastada. Variant on ka see, et rakendada ruume, mis päevasel ajal alakasutatud (näiteks raamatukogude ruumid) ehk kõik ei ole koolimajas ninapidi koos.

Algas küsimuste voor. Kui nakatumismäär tõuseb Eestis ja kooli tuleb koroonahaige laps, kuidas kool keset koolipäeva käituma peaks? Reps selgitas, et lähtutakse sellest, et lähikontaktsed on klassikaaslased ja sõbrad. Lähikontaktsed lähevad distantsõppele ning õppeasutuse ruumid puhastatakse.

Reps kõneles nüüd pikalt haridusvaldkonna rahastusest ja tõi välja, kuidas õpetajaameti populaarsus kasvab.

Reps soovitas, et oktoobrikuiseks vaheajaks ei tasu lapsevanematel pigem tuusikuid varuda, nakkusnäitajad on kõikjal tõusmas. Turvalisi kohti välismaal napib, pigem püsida tervena kodus.

Kui reisitakse tagasi riigist, kus nakkusnäitaja kõrgem kui 16, siis haridusasutustel võimalik paluda, et laps kaks nädalat ei tule kooli.

Kui koolis on juba väga suur nakatunute hulk (umbes 10 protsenti kogu õpilaskonnast), siis koguneb kriisistaap ja arutab koos, kas kool tuleks sulgeda.

Kogu kooli sulgemine on pigem äärmisel juhul. Kui klassis keegi haigestub, läheb konkreetne klass kaheks nädalaks distantsõppele. Seejärel tullakse kooli tagasi (kui lapsed terved). "Lähtume klassipõhisest," rõhutas Reps.

Reps kõneles ka ennetustegevusest ja toonitas üle, et haiged lapsed peavad kodus püsima.

Märksõna koolides on hajutatus! Näiteks aktuste puhul võib teha õues või siis nõnda, et siseruumides vanuserühmiti. Kõik oleneb muidugi ka kooli suurusest. Lisaks soovitakse hajutada kellaajaliselt koolidesse tulekut ja minekut ehk kõik pole koolis ühel ajal. Ka vahetunnid pole terve kooli peale ühel ajal.

Repsi hinnangul üldist vajadust digiõppega jätkata sel sügisel pole. "Oleme suutnud nakkuse hoida kontrolli all, aga viirus pole ühiskonnast kadunud," märkis ta.

Reps rääkis üldsõnaliselt, kuidas õpe kevadel jätkus ning distansõppele üle mindi. "Suur, suur kummardus õpetajatele ja koolidele, erasektorile jne." Ta arvas, et hariduse sisu mõttes mingit kvaliteedikaotust polnud.

Reps sõnas, et kõige olulisem on üle korrata, et 1. septembril algab kool ja võimalikult tavapäraselt.

Pisut läks aega, ent nüüd pressikonverents algas.

