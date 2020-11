OTSEPILT ja BLOGI | Krista Fischer terviseameti pressikonverentsil: nädala pärast on haiglas 50-100 inimest tänasest rohkem

Terviseameti pressikonverents

Lanno selgitas, et inimesed saavad jälgida, mis nende ümber toimub, inimesed saavad osundada maskitutele, et nad võiksid seda kanda. Lisaks on kauplustes turvameeskond, kellele saab viidata muretekitavast olukorrast.

Delfi uuris, kuidas saab vastutust mõõta, kas kaupmeestele saaks trahvid määrata. Lanno: Meil on isiklik vastutus kõigil inimestel iseennast terveks jätta.

Jesse rõhus maski ja distantsi tähtsusele.

Jesse lisas, et inimesed nakatuvad suurema tõenäosusega kohtades, kus nad inimestega palju lävivad. "Poes on võimalik võtta ettevaatusabinõud tarvitusele."

Lanno viitas kevadisele Sportlandi kampaaniale ja kutsus kõiki kaubandusettevõtteid, kas nende üleskutse on naeruvääristav selle suhtes, kui räägitakse arstiabi võimaldamisest.

Lanno: Misiganes korraldatav üritus-tegevuskoht, siis see, kes korraldab, tal lasub otsevastutus.

Delfi uuris reedel plaanitava musta reede müügikampaania kohta ning kui vastutustundlikud need on.

Lanno kutsus inimesi ühtsusele, et üks oleks kõiki ja kõik ühe eest.

Lanno: Tõstame 447 voodikoha peale detsembri keskeks selle asja. See on 10-protsendise ülekatvusega.

Õhtuleht uuris, millal haiglavõrgus tuleb piir ette. Lanno ütles, et voodeid on ikka samapalju nagu muidu. Oskuspersonal on see, kes on vaja terve hoida, lisas ta.

Jesse sõnutsi tuleks kolm nädalat pingutada, et olukorda paremini hallata.

Järgmise kolme nädala jooksul ei tasu trenni minna.

Jesse lisas, et täiskasvanud peaksid piirama suhtlust, et ei käi nii tihti väljaspool igapäevast suhtlusringi.

Jesse: Valitsuse korraldused on miinimum, mida peame tegema.

Haiglatele antakse suunised täiendavate covid-voodikohtade loomiseks.

Maris Jesse: Teame, et järgnevatel nädalatel Eestis haiglaravi vajavad covid-patsientide arv suureneb.

Terviseamet jälgib 21 000 lähikontaktset ja 4000 haigestunut.

Lanno: Kõige lihtsam meetod on katkestada nakkusahel, see tähendab, et oled inimesest 2 nädalat eemal. Teine asi on see, et kui mul juba on haigusnäitajad, siis mul ei tasu tulla koosolekule ja tuua see kaasa.

Lanno: Umbes 16 protsenti ei saa oma tervisenäitajatest aru, et midagi on valesti. Haiglas on 156 protsenti rohkem inimesi kui nädala eest.

Lanno: Kui varem nakatus 500 inimest nädalas, siis nüüd 2500. 27 protsenti ei tea, kus nad nakatusid.

Lanno ütles, et igasugused kogunemised on tõsine nakkusoht.

Otsepilt kaotas hääle.

Terviseameti juht Üllar Lanno: Haigeid on kokku juba 4000 ja terviseamet jälgib 21 500 inimest.

Fischer ütles, et haiglates võib minna jõulude kandis keeruliseks, kui nakatumisnäitaja R ei lange. Seda saab vähendada maskide kandmisel, kontaktide vähendamisel ning distantsiga

Fischer selgitas, et kui nakatumiskordaja R on 1,1, on tegemist aeglase kasvuga, kuid haiglapatsiente tuleb ikka juurde.

Fischer: Nädala pärast on haiglas 50-100 inimest rohkem kui praegu.

Kui tõenäoliselt inimene haiglasse satub, sõltub just vanusest.

Haiglapatsientide arv praegu on ületanud kevadise taseme.

Päris vanades vanusegruppides nakkus väga suur pole, aga nemad on riskigrupp ja jõuavad tihti haiglasse.

Fischer: Kaks nädalat tagasi domineeris vanuserühm 15-19 aastat. Nüüd on tekkinud graafikule teine küür juurde, see on nende noorte vanemate põlvkond.

Fischer: Üle poolte nakatunutest on tulnud Harjumaalt, väga arvestatav osa Ida-Virumaalt, järgi on jõudnud ka Tartumaa. Kui vaadata nakatunute arvu 100 000 elaniku kohta, on olukord kõige tõsisem Ida-Virumaal, Harjumaa jääb teisele kohale ja Hiiumaa kolmandale. Siiski on Hiiumaal väga vähe inimesi.

Fischer: Oleme selgelt tõusutrendil, aga seal taga on reaalsed inimesed. Viimase 2 nädala jooksul oli üle 4000 nakatanu. See on väga suur arv, näeme, et nädala jooksul on rohkem positiivseid, kui oli terve kevadperioodi jooksul kokku.

Professor Krista Fischer ütles, et oktoobri keskel algas järsk koroonaviiruse juhtude kasv, mis pole lõppenud.

Ööpäevaga suri kolm koroonaviirusesse nakatunut.https://www.delfi.ee/article.php?id=91772757