OTSEPILT ja -BLOGI | Koroonaviiruse levikust kõnelevad sotsiaalminister, terviseameti esindaja ja ravimiameti peadirektor

Terviseameti pressikonverents

Härma: Räägime endiselt liiga paljudest nakatunutest, aga näeme, et haigestumise kasv näitab stabiliseerumise märke.

Härma: Helistage 1220, kui ei saa oma perearsti kätte, aga on vaja koroonaviiruse test teha.

Härma: Soovitan oluliselt rohkem hoida distantsi. Kui näete, et inimestel on haigussümptomid, siis kandke maski. Paluge sümptomitega töötajatel koju minna, ärge laste haigetel lastel kooli minna. Täna tuleb iga köha ja nohu puhul kahtlustada koroonaviirust.

Härma: Saame öelda, et kolmandik ägedatest respiratoorsetest haigetest on koroonapositiivsed.

Isolatsioonis on ligi 27 000 inimest.

Mari-Anne Härma kõneles, et 90 protsenti nakatunutest, kes lisanduvad, on sümptomitega nakatunud. Asümptomaatiliste haigestunute osakaal on langustrendis.

Viimase ööpäeva statistika on siin.https://www.delfi.ee/article.php?id=91845663