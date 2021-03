OTSEPILT JA -BLOGI | Kiik, Sule ja Allik annavad ülevaate koroonakriisi hetkeolukorrast

Terviseameti pressikonverents COVID-19 hetkeolukorrast

Kiik: Eestis soovib kiirendada vaktsineerimist, vaadates üle logistika ja tarnegraafikud.

Kiik: EL-is ei ole ühtki riiki, kes oleks rahul vaktsineerimistempoga. Ootame uute vaktsiinide müügilubasid.

Kiik: Fookus on vaktsineerida riskirühmi.

Kiik: Eelmise nädal tehti 24 000 vaktsineerimist, see nädal tehakse umbes 30 000 vaktsineerimist. Täna peaks jõudma 14 000 doosi Pfizer/BioNTechi vaktsiinidoosi.

Kiik: Mida kauem peame piirama plaanilist ravi, seda suurem ravivõlg meile jääb.

Kiik: Haiglaravi vajadus kindlasti tõuseb. Olukord on enam kui tõsine. Igaühe käitumine loeb. Ilmselt on juba sel nädalal 600 patsienti haiglaravil.

Kiik: Kutsun üles piirangute eirajaid mõtlema selle üle, kus me oleme ja kuhu liigume.

Kiik: Ilmselt tuleb piiranguid karmistada.

Tanel Kiik: Kasvu kiirus on enam kui murettekitav. Praegu kiireim kasv, mida me näinud oleme. On vaid aja küsimus, millal haiglaravi vajavate patsientide hulk ületab haiglate võimekuse.

Sule: Haiglaravi vajaduse kiire kasv tuleb kuni kaks nädalat pärast haigestumiste kasvu. Pole põhjust arvata, et haiglaravi vajavate patsientide hulk väheneks lähiajal.

Sule: Kolmapäeval arutame Põhja staabi haiglatega ravi korraldust. Lõuna staap arutab seda reedel.

Sule: Tõstame haiglate võimekust, mis mõjutab plaanilist ravi kui ka erakorralist abi.

Sule: Kõige rohkem haigeid saabub haiglasse Harjumaalt.

Sule: Haigestumisi on palju lisandunud Lääne-Virumaale ja Saaremaale.

Urmas Sule: Oleme harjunud juba sellega, et nakatunuid on päevas üle 1000 ja haiglaravil üle 500 patsiendi. 563 inimest on haiglaravil.

Tänane koroonastatistika https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/graafikud-oopaevaga-tuvastati-1028-uut-koroonapositiivset-haiglaravi-vajavate-patsientide-arv-kasvas-40-inimese-vorra?id=92705287

Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht dr Urmas Sule, tervise- ja tööminister Tanel Kiik ning avaliku testimise koordinaator ja Medicumi juhatuse esimees Tõnis Allik annavad täna kell 13.00 ministeeriumide ühishoones pressikonverentsi, et rääkida COVID-19 hetkeolukorrast Eestis.