OTSEPILT JA -BLOGI | Kiik, Lanno ja Friedmann annavad ülevaate koroonaviiruse levikust Eestis

Pressikonverents koroonaviiruse herkeolukorrast

Lanno: Teadmata nakkuse saamise osakaal on üks kolmandik. Umbes viis protsenti on neid, kes saavad haiguse sõpruskonnast, eraürituselt, trennist jne.

Lanno: kui vaadata, kus nakkus levib, siis pigem on esmane nakkuse kaasatoomine töölt või haridusasutusest, kust see viiakse koju ja siis tööle tagasi.

Lanno: Kui võtta nakkuskordajat, mis jõudmas 1,2 lähedale, siis täna vaadates seda üle nelja suurema piirkonna vaates, siis ei ole ühtegi piirkonda, kus see oleks langustrendis. 2000 piirini jõuda kahe-kolme nädala vaates ei ole väga keeruline. 10. eluaastast näitavad vanusegrupid kasvutrendi. Langustrendi näitavad vaid väga väiksed lapsed ja vanemaealised.

Lanno: Harjumaa on suunanäitaja olnud kogu Eestile. Teine probleemkoht on Ida-Virumaa, lisaks ka Saaremaa ning võru- ja Põlvamaa. 500st ülespoole on näitajad 11 maakonnas. Saaremaa number 1260 on tõenäoliselt kõige ärevamaks tegev, sest meil on kõigil meeles, mis oli kevadel. Positiivsete testide osakaal on 20 protsenti ehk iga viies. See olukord vajab tähelepanu. Harjumaal oli 28,8 protsenti juurdekasv.

Lanno: Eestile lisandus seitsmendal nädalal 22 protsenti nakatunuid. Eesti on Euroopas teisel kohal. Kui kõik jätkub samamoodi, siis esimeseks tõusmine ei ole keeruline.

Lanno: uus kasvunurk on oluliselt suurem kui novembri tõusus. Ainus, kes näitab tõusutendentsi, on Soome.

Üllar Lanno: kui vaatame üleüldist laiemat vaadet, siis maailmas ja Euroopas on nakkusnäitajad alla minema ja on olnud langustrendis olnud ligi kuus nädalat. Samas Eestis platoosarnane olukord, mis tekitas tunde, et kas nüüd hakkab paremaks minema, on läinud hoopis halvemaks.

Pressikonverents algas.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik, terviseameti peadirektor Üllar Lanno ja haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juhataja Külli Friedemann annavad täna kell 13 pressikonverentsi, et rääkida COVID-19 hetkeolukorrast Eestis.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/graafikud-terviseamet-viimase-oopaevaga-lisandus-962-positiivset-koroonatesti-suri-13-haigestunut?id=92648255