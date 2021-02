OTSEPILT ja -BLOGI | Kallas ja Kiik teevad ülevaate koroonaviiruse leviku tõkestamisest ja vaktsineerimisest

Komisjoni esimees Urmas Reinsalu ütles, et koroonaviiruse kiire levik Eestis nõuab otsustavat tegutsemist ja valitsuse rakendatud meetmete hindamist. "Eesti on tõusnud Euroopas viiruse levikult teisele kohale, meetmete rakendamise kiirus ja tõhusus on selles olukorras kriitilise tähtsusega," rõhutas ta.

Istungile on kutsutud peaminister Kaja Kallas, tervise- ja tööminister Tanel Kiik, Tartu Ülikooli rakendusviroloogia professor Andres Merits, riigikontrolör Janar Holm ning riigikontrolli esindajad.

Erikomisjoni istung

Kiik: arvestades vaktsiinide defitsiiti, pole nakatumisnäitaja alla läinud.

Kiik: Eesti nakatumisnäitajad on rekordtasemel.

Viimase nädala numbrid näitavad rohkem haigestumist nooremate ja vähem haigestumist vanemaealiste seas.

Kallas: vaktsineerimise planeerimisega oleks tulnud tegeleda juba eelmise aasta suvel, kuid seda ei tehtud. Vaktsineerimise pudelikaelaks on see, et vaktsiine on meil vähe.

Kallase sõnul aitaks see, kui vanemaealiste nakatumine väheneks. Selleks tuleks riskirühmad ja vanemaealised eelisjärjekorras vaktsineerida.

Kallas: samal ajal soovime, et ühiskond oleks võimalikult palju lahti. Meie valitsuse käitumine ei erine selles osas kuigi palju eelmise valitsuse omast.

Kallas: meie eesmärk on, et meditsiinisüsteem peaks vastu.

Kallas: see, mida me praegu näeme, on eelmise valitsuse tegevus. Teadusnõukoda ütles, et nakatumise kasv tuleb neljanädalase viibega. Selle osas peate küsimusi küsima eelkõige iseendalt.

Kallas: kui teie soov on siiras, et viirus saaks kontrolli alla, võiks käituda ka vastavalt.

Kallas: meil ei ole siin mingit distantsi. Miks ei ole seda koosolekut korraldatud video teel? Kui üks inimene on siin positiivne, siis oleme kõik haiged. Reinsalu: minu ettepanek on see koosolek praegu läbi viia.

Istung algas.