OTSEPILT JA -BLOGI | Kaja Kallas teeb poliitilise avalduse koroonaviiruse olukorrast

Kaja Kallase poliitiline avaldus

Kallas: Me ei ole lubadusi andnud enne, kui on selge, mis võimalik on. Homme arutame olukorda ja teadusnõukoda koguneb täna ja peab võib-olla täiendavaid piiranguid kehtestama.Miks sulgesime rühmatrennid, mitte etendused? Trennis võib higi pritsida ja viirus levib paremini, aga etendusel istutakse eraldi ning viirus nii hästi ei levi. Etendusasutustes tuleb kanda maski.

Raivo Tamm: Millal tehakse otsused edaspidiste piirangute kohta?

Kallas: Kriisis peavad kõik kandma oma osa. Meil on plaanis seda arutada ja võimalikult kiiresti sõnumid välja saata.

Andres Metsoja: Kas riik tuleb spaadele appi, pakkudes spaadele kompensatsiooni?

Kallas: Me ei aruta seda ju siin riigikogu saalis praegu. Sellist eelnõu ei ole.

Anti Poolamets: Vihakõne seadusest - kuidas selline sõnavabaduse piiramise eesmärgil üles seadmine on praegu oluline?

Kallas: Pakase mõju viirusele on see, et aknad on kinni ja niiskus on teistsugune ja viirus levib paremini. Suvel tuleb leevendus, sest see on hooajaline viirus.

Kert Kingo: Praegu on epideemia olnud aasta aega. See on piisav aeg teadlastel teha järeldusi, kuidas viirus levib ja säilib eri tingimustes.

Kallas: Praegu ei ole plaanilist ravi piiratud.

Mart Helme: Kulla peaminister, teil ei ole ju ettekujutustki. Reoveeuuringud räägivad, et nakatumisnäitajad võivad tõusta 2000ni päevas. Koroonasse on surnud natuke üle 500 inimese. Kas on olemas plaan, et tulla toime, et teistesse haigustesse haigestumine samuti hüppeliselt ei kasvaks?

Kallas: Plaani eesmärk on see, et hoiame ära koormuse meditsiinisüsteemile. Teisel pool on majanduse avatuna hoidmine, aga see on võimalik sellises ulatuses, et meditsiinisüsteem püsiks vastu.

Martin Helme: Meil on kaks varianti: tahame hoida lahti ühiskonna ja majanduse või hoida maas nakatumisnäitajaid. Kumb plaan valitsusel on?

Kallas: Eestis on selles eestvedaja. Eesti koos WHO-ga töötab koos välja lahendust. Et tekiks digitaalsed vaktsineerimispassid. Inimene saab QR-koodi, mille alusel saab tõestada, kas ollakse vaktsineeritud. Töötab nii, nagu töötavad lennu- ja laevapiletid. Väikseid kollaseid vaktsineerimisraamatuid on lihtsam võltsida.

Paul Puustusmaa: Kui inimene on saanud süstid kätte, siis ta on justkui terve mingi aja. Kuidas ta saab tõestada, et on vaktsineeritud?

Kallas: Lätis on süsteem, aga ei ole vaktsiini. Ka Eestis on defitsiit. Digiregistratuur hakkab tööle märtsi keskpaigast. Süsteem on hetkel liiga keeruline, sest riskirühmade kõrval vaktsineeritakse ka eesliinitöötajaid. Keerulisus sellega, et selgitada välja, kes sinna nimekirja peaks kuuluma.

Merry Aart: Kuidas jõuda nendeni, kes soovivad vaktsineerida, aga nendeni see võimalus ei jõua. Lätis on veebileht, kuhu saab soovi kirja panna.

Kallas: Eesmärk on 60-70% elanikkonnast kas vaktsineeritud või antikehadega. Peaksime liikuma sellises tempos, et meil on ca 35 000 vaktsineerimist nädalas. Juurde lisanduvad need, kellel on antikehad. Praegu on üle 10% inimestest antikehad. Pudelikaelaks on see, et meil pole piisavalt vaktsiine.

Jaak Valge: Milline on teie plaan - milline on karjaimmuunsuse saavutamise hulk ja millal on selle eesmärgi saavutamise tähtpäev?

Kallas: Ei ole reaalne oht, et lätlased meile viirust toovad. Viiruse levik on eelkõige riigisisene.

Uni Kaskpeit: Läti piirivalve nõuab riiki sisenemisel negatiivset koroonaproovi. Eesti poed on lätlasi täis ja valitsus midagi ette ei võta.

Kallas: Me lähme suures pildis edasi sama joonega nagu eelmine valitsus. On mõõdetavad nakatumisnäitajad. Aga on ka muud asjad: tööpuudus ja lüngad hariduses. Sel aastal on lõpueksamid kohustuslikud, kuid ei ole seotud kooli lõpetamisega. Lihtsalt selleks, et näeksime, mis tasemel lapsed on.

Alar Laneman: Ma olen nõus isikliku vastutustundlikkusega, aga reservatsioonidega. Inimestel ei ole tervikpilti. Otsuseid peab tegema valitsus. Mismoodi otsite tasakaalu meditsiinisüsteemi ja majanduse vahel?

Mart Helme: Me polnud vaktsineerimise ostmise vastu, küsimus oli detailides, et saavutada parim tulemus.

Kallas: Ma pole ennast varajanud, olin kolmapäeval teie ees ja vastasin teie küsimustele. Poliitiline avaldus on peaministri enda valik, millal ta seda teeb. Mis puudutab Tanel Kiike, siis valitsus teeb otsuseid kollektiivselt. Üks erakond oli vastu vaktsiinide ostmisele. Tänu kahe teise erakonna tagant lükkamisele need osteti. Praegu ei ole aeg otsida süüdlasi. Mina olen olnud siin neli nädalat. See on olnud väga pikk kriis. Ma ei arva, et eelmine valitsus oleks käitunud valesti.

Siim Pohlak: Kas Tanel Kiik on kaotamas oma töökohta? Miks te ei tulnud varem riigikogu ette aru andma?

Kallas: Vaktsineerimine on Eestis on vabatahtlik. Aga minu tungiv soovitus on kuulata arste. Kui arst soovitab vaktsineerida, siis kasutage seda võimalust.

Helle-Moonika Helme: Loodan, et teil õnnestub meid veenda, et olukord ei ole kontrolli alt väljumas. Kas tuleb sundvaktsineerimine?

Kallas: Eriolukorda on vaja siis, kui on vaja sõjavägi tuua tänavatele. Üleskutse EKRE-le: öelge oma toetajatele, et ärge tulge tõrvikurongkäigule.

Kallas: Praegu kehtestatud piirangute tulemusi näeme paari nädala pärast. Vaktsineerimise tempos oleme Euroopas esirinnas.

Kallas: Tungivalt soovitan vabariigi aastapäeva tähistada kodus ja väikeses ringis.

Kallas: Panen kõigile südamele, et kui arst kutsub vaktsineerimisele, siis minge. Mida rohkem suudame vaktsineerida, seda rohkem saame ühiskonda kaitsta. Iga süst loeb.

Kallas: Peame edaspidi vaktsineerima palju ka nädalavahetusel.

Kallas: Alates maikuust, kui saab vaktsineerida ka laiem ühiskond, lisanduvad ajutised vaktsineerimiskeskused.

Kallas: Vaktsineerimisega on olnud probleeme rohkem, kui oleks tahtnud. Alles novembris arutati eelmises valitsuses vaktsineerimise kava. Seda oleks pidanud tegema varem.

Kallas: Arvestame ka nähtamatute ohvritega. Tööpuudus on kasvanud. Kui suured on lüngad hariduses, me veel ei tea. Kriisiväsimust tunneme kõik.

Kallas: Kõige tõhusam meetod on isiklik vastutus. Nii nagu tegime kevadel. Meditsiinisüsteemi tuleb kaitsta ülekoormuse eest. Me pole teinud lausalisi piiranguid. Me rakendame vältimatuid piiranguid, seal, kus oht nakatuda on kõige suurem. Püüame vältida vigu, mis tõi eelmine koolivaheaeg.

Kallas: Testimise süsteem on hea - me leiame üles nakatunud. Jõudsalt on kasvanud positiivsete testide arv alates septembrist.Kus inimesed nakatuvad? Peamiselt pereringis, tööl. Mure on see, et 33% juhtudest me ei tea, kus nakatutakse. S.t, et viirust võib saada igalt poolt. Ka inimeste ohutunne on langenud. Veebruaris hindas 52% olukorda kriitilisena, detsembris oli see 75%.

Kallas: uus valistsus ühtlustas 28.01 piiranguid üle Eesti. Usun, et see oli põhjendatud.Haigestumise intensiivsus on suur. Ühiskonnas on stress. Meil on endisel hädaolukord. Üks tähtsamaid näitajaid, mida jälgime, on haiglate võimekust. Haiglas viibivate inimeste arv on kõrge. Juhitaval hingamisel olevate patsientide ja surmajuhtude arv on väike.

Kaja Kallas: Uus valitsus on olnud ametis neli nädalat ja meie prioriteet on koroonakriisiga toimetulek.Soovin, et suudaksime jääda kriisi lahendamisel väärikaks. Eelmise kevade opositsioon ei teinud säärast kriitikat, nagu teeb seda praegune opositsioon.