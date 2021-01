OTSEPILT JA BLOGI | Kaja Kallas ja Jüri Ratas allkirjastasid riigikogus koalitsioonileppe. Kallas riigi rahandusest: me ei saa lõputult üle jõu elada

Uue võimuliidu kinnitamine

Kaja Kallas peab ettekande.

Algas riigikogu istung.

Kuhu esimene välisvisiit? Kallas ütleb, et ilmselt mõni lähiriik. Ta ise eelistaks Soomet.

Kas tänavuse eelarve juures on oodata kärpimisi? Kallas kordab, et riigieelarve strateegiat vaadatakse märtsis. Ta arvab, et kokkuhoiukohti peaks otsima. "Me ei saa lõputult üle jõu elada."

Kallas toonitab, et investeeringud viimase miili internetti on regionaalselt olulised, et kõikjal oleks inimväärne elu.

Ta ütleb, et ei saa viimast kahte aastat ära kustutada, positiivseid asju tasub kaasa võtta.

Ratas sõnab, et kahe aastaga maailma ümber ei ehita, aga on mitmeid uusi ja huvitavaid mõtteid.

Koalitsioonileping paistab üldsõnaline, ent Kallas sellega ei nõustu. Ta viitab, et on mitmeid ideid, mis rakendada tahetakse. Ta rõhutab, et astutakse ametisse jaanuaris, kui käesoleva aasta eelarve on juba paigas.

Kooseluseaduse rakendusaktide tegemiseks otsitakse Kallase sõnutsi riigikogus laiapõhjalisemat toetust.

Kas õpetajate palk tõuseb? Kallas märgib, et ka seda arutatakse kevadel.

Millal eelarve jõuab tasakaalu? Kallas sõnab, et selle suunas liigutakse, aga konkreetsemaks minnakse otsuste osas kevadel.

Küsitakse, mis saab võimalikust Estonia katastroofi uuest uurimisest? Kallas ütleb, et sellega minnakse edasi. Ratas sõnab, et selgust on vaja.

Ratase sõnutsi on vaja pingutada, et tööhõive taas tõuseks.

Ratas soovib tulevasele peaministrile Kallasele jõudu. Ka tema toonitab, et esmatähtis on koroonaga tegelemine.

Kallas loodab, et koostöö tuleb valitsus hea. Siiamaani on tema hinnangul kõik sujunud hästi.

Iga kriis võib olla tuleviku väetis, märgib Kallas.

Kallas rõhutab, et esmajoones hakatakse tegelema tervisekriisiga.

"Nii palju lehti," muigab Kallas lepingut allkirjastades.

Kallas sõnab, et üldjuhul kirjutavad koalitsioonilepingule alla ka fraktsioonide liikmed, ent koroonaolukorra tõttu annavad praegu allkirja vaid tema ja Ratas. Ülejäänud allkirjastavad digitaalselt.

https://epl.delfi.ee/artikkel/92351773/analuus-skisofreeniline-koalitsioonileping-eesootava-kohta-seal-vastuseid-pole

https://epl.delfi.ee/artikkel/92358021/paeva-teema-parempoolsed-kaja-kallas-ei-oigustanud-ootuseid-koalitsioonileping-on-roosa-mannavaht

Ülevaade asendusliikmetest. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/asendusliikmed-on-varmad-riigikokku-minema-ivi-eenmaa-vahepeal-oli-poliitikas-toimuva-suhtes-suisa-habi-nuud-on-olukord-roomsameelsem?id=92355987

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/president-nimetab-uue-valitsuse-ametisse-paikesetousu-saatel?id=92358513