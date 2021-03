OTSEPILT JA -BLOGI | Kaja Kallas: Eestis on sisuliselt eriolukord

Valitsuse pressikonverents 4.03

Aab: Kahed suured eurovahendid: ühtekuuluvusfondid ja õiglase ülemineku kava. Sihtpiirkond on Ida-Virumaa. Oluline on ettevõtluse ja töökohtade loomine.

Aab: Eesmärk on tulla kriisist välja kevadel-suvel.

Aab: Peame olema valmis lisakuludeks, ka meditsiinivaldkonnas, ja peame need vahendid ka leidma.

Aab: Kaardistame eri valdkondade kriisist väljumise strateegiat - kuidas saame kannatada saanud sektorid jalule aidata.

Aab: Eelkõige peavad reegleid järgima ettevõtjad, kes oma ettepanekud välja pakkusid. Aga ka inimesed ise.

Aab: Kaubanduses ja toitlustuses on kõige enam kontakte nädalavahetusel, seepärast on need ka siis kinni.

Aab: Miks kaubandus jäi teatud osas lahti? Kaupmeeste liit tuli ise välja ettepanekutega, kuidas nad saaks ise järelevalvet piirangute täitmisel teha.

Jaak Aab: Piirangute karmistamine on tingitud sellest olukorrast ja seda ei pea üha enam tõestama. Me toetume ka ekspertide hinnangutele piirangute kehtestamisel.

Kallas: Eraldasime valitsuse reservist üle 500 000 euro, et abistada meditsiinikriisi juhtimist.

Kallas: Valitsus kinnitab toetusmeetmed, et säilitada töökohti. Peame ootama ära ka töötukassa lõpliku otsuse.

Kallas: Kõik vaktsiinid, mis on Eestis kasutusel, need kaitsevad efektiivselt raske haigestumise vastu.

Kallas: Kui te selle kirja saate, siis kasutage võimalust.

Kallas: Palun vaadake üle eesti.ee portaalis üle oma meiliaadress, sest selle kaudu kutsutakse vaktsineerima. Digiloost saab ka näha, kui teid on vaktsineerimisele kutsutud.

Kallas: Digiregistreerimisest - sel nädalavahetusel läheb pilootprojekt tööle. Qvalitasse oodatakse vaktsineerima 60-69-aastaseid Tallinna ja Tartu inimesi. Vaktsineeritakse ka Põltsamaal kaasuvate haigustega inimesi.

Kallas: Vaktsineerimiskavast - edaspidi saabuvatest AZ vaktsiinidest lähevad 2/3 haridustöötajatele, päästjatele jms, 1/3 neist elutähtsate teenuste osutajatele.

Kallas: Et ei peeta kinni eneseisolatsioonist kinni, on vastutustundetu.

Kallas: Kui suudame kontakte vähendada 20%, saame olukorra paremaks.

Kallas: Nakatumine on kõrge sotsiaalselt aktiivsetes seltskondades.

Kallas: Peame selle kuu veel vastu pidama, et numbrid alla saada.

Kallas: Oleme suurendanud järelevalvet piirangute täitmise üle. Kus on piirangud sportimisele ja toitlustusele, seal suurendame kontrolli. Ka maskikandmise kohutsust kontrollime. Kus piirangutest kinni ei peeta, siis peame need sulgema.

Kallas: Peaksime oma "minadest" üle olema. Peame piiranguid järgima, et kaitsta nõrgemaid ja et tuua meditsiinisüsteem surveolukorrast välja.

Kallas: Piirangud on vajalikud nakkuse leviku tõkestamiseks. Märts tuleb väga raske. Peame vastu pidama.

Kaja Kallas: Eestis on sisuliselt eriolukord. Valitsus on kehtestanud väga karmid piirangud: suletud on koolid, meelelahutus, piiratud kaubandust ja toitlustust. Piirangud on karmimad kui eelmisel kevadel. Seaduseid on muudetud nii, et me ei pea eriolukorda välja kuulutama.

Pressikonverents algab.