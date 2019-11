OTSEPILT JA -BLOGI | Kaja Kallas andis üle Järviku umbusaldusavalduse. Hääletus toimub juba täna

Mart Järvik ütles, et ta on sattunud skandaali tüli tõttu majas. "See algas sellest, et tahtsin algatada toiduohutuse auditit. Sealt meil kantsleriga enam koostöö ei laabunud ja sealt hakkas vastutöö minu vastu, mitte ainult tema, vaid ka ametnike poolt, mis on võimendanud läbi meedia selleni, et olen siin puldis ja mul on võib-olla au saada nende ministrite nimekirja, kellel on au saada nimekirja, kus ministreid on umbusaldatud," jäi Järvik sõnavõtus napiks.

Jürgen Ligi küsis, mis Järvik ise tagasi ei astu, kuna ta segab valitsuse tööd. "Ma ei jaga seda seisukohta ja kinnitan, et olen ausalt käitunud," vastas Järvik. Madis Milling küsis, miks Järvik korruptsioonivastasesse erikomisjoni ei ilmunud. "Ometi olete hetkel siin saalis. Miks minister võib kutset riigikokku tulla tõlgendada valikuliselt?" uuris Milling. Järvik selgitas, et valitsuse kabinetiistungile oli kutse saadetud varem ning seal oli üks Järviku teema. Kalle Grünthal sõnas, et tal on "rõõm tõdeda", et meedia avalikustas Järviku koolikaaslased. Grünthal märkis, et näiteks Jevgeni Ossinovski on õppinud koolis ühe natsiideoloogia edastajaga ning mida peaks tegema. Järvik nentis, et kool pole süüdi, et seal on teatud õpilased õppinud. "Need vihjed, mis olid eile Postimehes, ei pea paika. Ma tunnen küll Rein Soosaart kooliajast, aga ma pole ta sõber. Olen temaga paar korda kohtunud. See, et ma olen temaga hõimlane, ei pea paika," ütles Järvik.

Kalle Laanet tõstatas Saaremaa tööjõuprobleemi põllumajanduses, mida Järvik on eitanud. "Kas olete ka täna seisukohal, et Teile pole räägitud tööjõuprobleemidest Saaremaal?" küsis Laanet. "Ma ei mäleta, et oleks Saaremaal sellist küsimust arutanud," vastas Järvik.

Erkki Keldo uuris, kas Järvik pole tahtlikult kohtuprotsessei seganud PRIAle volituse mitteandmisega. "Justiitsministri kiri kinnitas, et PRIAl pole kohtusse minekuks minu volitust vaja," teatas Järvik.

Valdo Randpere uuris, kas Järviku hinnangul juhivad Eestit seni salajuudid. Järvik ütles, et on seda meedias kommenteerinud. Andres Sutt märkis, et Järvikul on kohustus vastata.

Riina Sikkut märkis, et ta ei teadnud ka ministriametist poolteist aastat midagi. "Mulle tehti selgeks, et riigikogu on minu tööandja ja kui mind kutsutakse, pean tulema," sõnas ta. "Need on need kutsed, millele tuleb vastata. Mis on Teie jaoks heade omadustega ametniku tunnused, sest mina hindan ausat ametnikku. Need ei pruugi minu vaadetega kattuda ja ma ütlen, et jah, sina pead ka ausalt rääkima ametnikuna," rääkis ta.